Разнообразие и особенности: где в мире живут по собственному летоисчислению

Подавляющее число стран используют в своей повседневной жизни григорианский календарь. Тем не менее до сих пор еще остается целый ряд государств, обладающих собственным вариантом летоисчисления. О том, что это за страны и какие они используют календари, – в обзоре Zakon.kz.

Григорианский календарь был введен в октябре 1582 года Папой Римским Григорием XIII. Тогда он пришел на смену юлианскому календарю, который, по его мнению, считался устаревшим и несовершенным.

Сегодняшняя разница между двумя календарями составляет всего 13 дней. К слову, именно поэтому в России до сих пор продолжают отмечать такой праздник, как старый Новый Год.

Средняя продолжительность года по григорианскому календарю составляет 365,2425 суток, содержит 97 високосных лет на 400 лет. Поскольку календарь был разработан католической церковью, отсчет летоисчисления в этом календаре берется от условной даты рождения Иисуса Христа.

Вместе с тем, несмотря на то, что этот календарь условно стал общепринятым всем мировым сообществом, в мире продолжают оставаться государства, которые живут по собственному летоисчислению либо совмещают в повседневной жизни сразу два календаря.

Ситуация в Казахстане

Казахстан, как и большая часть стран мира, сегодня в процессе летоисчисления используют григорианский календарь. Официально он принят на территории страны сразу после Октябрьской революции 1917 года и якобы начал полноценно использоваться в 1918 году.

До этого на территории современного Казахстана в летоисчислении использовались сразу несколько календарей. В их числе юлианский календарь (по нему жила Россия) и хиджра (мусульманское летоисчисление).

Тем не менее основным казахский народ вплоть до 1918 года считал свой собственный "древний календарь", так называемый "календарь кочевников", который по своей сути сумел сохраниться и до наших дней. Правда, уже только в обиходе в виде "мушел".

Иран и Афганистан

Иран и Афганистан находятся в числе государств, которые не признают григорианский календарь и живут по собственному летоисчислению.

В этих странах на постоянной основе используются календарь "солнечная хиджра" – астрономический солнечный календарь.

Летоисчисление ведется от хиджры (переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году н.э.). Тем не менее в отличие от календаря остальных исламских государств "солнечная хиджра" основывается на солнечном (тропическом) годе, на фоне чего все его месяцы всегда приходятся на одни и те же дни и времена года. Начало нового года отсчитывается со дня весеннего равноденствия.

В этой связи в Иране и Афганистане сейчас живут не в 2026-м, а в 1404 году.

Непал

В Непале на постоянной основе используется так называемый "солнечный календарь". Он базируется на античном календаре "викрам-самват" и берет свое начало со времен прихода к власти императора Викрамадитья в 56 году до н.э.

Количество дней в непальском календаре меняется от месяца к месяцу (от 29 до 32 дней), на фоне чего в разные годы один и тот же месяц может быть разным по продолжительности.

В результате всего этого сегодня в Непале на календаре 2082 год.

Таиланд

Официальным и наиболее распространенным календарем в Таиланде является тайский солнечный календарь. Он был введен еще пятым королем Раттанакосина (тайское королевство) Чулалангкорном (он же Рама V) в 1888 году.

Начало летоисчисления тайский солнечный календарь берет согласно отсчету буддистской эры – 11 марта 543 года до н.э. Это указывает на то, что в Таиланде сегодня на календаре уже 2568 год.

Северная Корея

В 1997 году руководство Северной Кореи приняло свой собственный календарь – "календарь чучхе".

В результате отсчет лет, согласно северокорейскому календарю, начался с года рождения основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена – 1912 года. В остальном этот календарь полностью аналогичен общепринятому в мире григорианскому календарю.

На этом фоне в Северной Корее недавно отпраздновали наступление не 2026-го, а 114 года.

Япония

Официально Япония уже давно перешла на общепринятый в мире григорианский календарь. Тем не менее во внутреннем документообороте граждане и власти страны продолжают использовать традиционный японский календарь.

Этот календарь полностью отличается от привычного всем летоисчисления, поскольку он основан на периодах правления японских императоров. То есть с восходом на престол нового императора в Японии начинается новая эра.

В результате в Японии сейчас, согласно их традиционному календарю, 7-й год эпохи Рэйва.

Индия

На большей части территории Индии используется общепринятое летоисчисление в соответствии с григорианским календарем.

Вместе с тем индийское правительство, религиозные деятели и обычные граждане, проживающие в стране, наряду с официальным календарем также используют индийский национальный календарь (его еще называют солнечным календарем или календарем Шака).

Официально индийский национальный календарь был принят в 1957 году. Он основан на эре Шака (78 г. н.э.) и солнечных месяцах. Этот календарь совпадает с григорианским по количеству дней в году, при этом имеет другую продолжительность и названия месяцев. Кроме того, он отстает от привычного всем григорианского календаря на 80 лет. То есть сейчас в Индии по их традиционному календарю значится 1946 год.

Китай

В современном Китае для ведения летоисчисления используют григорианский календарь. Вместе с тем параллельно с ним в стране активно используется и традиционный для КНР лунный календарь (его еще называют восточным), особенно для того, чтобы точно определять даты их национальных праздников.

Начало цикла в этом календаре берется с 2697 года до н.э., и поскольку новый год празднуется в Китае в феврале, сейчас там 4722 год.

Эфиопия

В своей повседневной жизни Эфиопия для ведения летоисчисления использует свой традиционный календарь.

Он основан на древнем коптском календаре. Имеет в отличие от григорианского календаря 13 месяцев (12 из 30 дней плюс один из 5-6 дней) и отстает от него примерно на 7-8 лет, поскольку он по-другому рассчитывает дату рождения Христа. На этом фоне сейчас в Эфиопии 2018 год.

В конце стоит отметить, что, хотя в мире и существует общепринятое летоисчисление, многие ученые и официальные представители отдельных государств считают григорианский календарь несовершенным, ввиду чего постоянно предпринимают попытки, в том числе через ООН, ввести в него поправки с учетом сегодняшних реалий.

Тем не менее достичь консенсуса по этому вопросу никак не удается, в результате чего он продолжает оставаться на паузе. А это может значить лишь то, что мы как минимум ближайшие лет пять продолжим использовать уже привычное для всех текущее летоисчисление.