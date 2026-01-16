Где в мире отпуск длиннее и на каком месте рейтинга Казахстан

По версии независимой организации World Population Review, Казахстан официально входит в топ-15 стран глобального рейтинга по предоставляемым и оплачиваемым отпускным дням, сообщает Zakon.kz.

Трудовой отпуск – одно из ключевых прав работников, обеспечивающее возможность отдыха и восстановления сил. Это право остается неотъемлемой частью трудовых отношений во многих странах мира.

Основываясь на вышеуказанном, независимая организация World Population Review составила свой рейтинг мировых стран, где данное право соблюдают лучше всего. В результате Казахстан по этому показателю занял 15-е место из 186-ти оцениваемых ими государств.

Методология расчетов

Стоит отметить, что World Population Review является независимой организацией, которая собирает, анализирует и предоставляет глобальные статистические данные, карты и визуализации, фокусируясь на демографии, но также охватывая экономику, здоровье и другие социальные показатели, выступая как ресурс для понимания мировых тенденций.

В этом ключе, составляя рейтинг по предоставляемым и оплачиваемым отпускным дням, аналитики организации за основу взяли три основных показателя:

Средняя продолжительность оплачиваемого отпуска.

Количество обязательно оплачиваемых отпускных дней, утвержденных на законодательном уровне.

Обязательно оплачиваемые праздничные дни.

Ситуация в СНГ

Лидером по предоставляемым и оплачиваемым отпускным дням среди стран СНГ является Россия. Там на законодательном уровне государство обязало работодателей ежегодно предоставлять своим сотрудникам не менее 28-ми полностью оплачиваемых отпускных дней (средний показатель оплачиваемого отпуска – 42 дня, государственные праздники, признанные выходными днями, оплачиваются в полном объеме).

Второе место по этому показателю среди стран СНГ занимает Казахстан. Согласно Трудовому кодексу РК, минимальный порог обязательно оплачиваемого ежегодного отпуска определен на уровне 24-х дней.

Средний показатель оплачиваемого отпуска по стране составляет 40 дней, при этом максимально он может достигать отметки в 56 суток. Кроме того, в Казахстане, как и в России, признанные государством официальными выходными праздничные дни также оплачиваются.

Ниже России и Казахстана в рейтинге по данному показателю среди стран Содружества разместились: Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан.

Таджикистан в данный рейтинг специалисты World Population Review не включили.

Общий зачет

Лидерами общемирового зачета по данному показателю являются Иран (средний показатель оплачиваемых отпускных дней – 53, утвержденный на законодательном уровне минимальный порог – 26 дней, оплачиваемые выходные на государственные праздники – 27 дней), Кирибати (средний показатель оплачиваемых отпускных дней – 46, утвержденный на законодательном уровне минимальный порог – 30 дней, оплачиваемые выходные на государственные праздники – 16 дней) и Буркина-Фасо (средний показатель оплачиваемых отпускных дней – 45, утвержденный на законодательном уровне минимальный порог – 30 дней, оплачиваемые выходные на государственные праздники – 15 дней).

В топ-10 также входят: Камбоджа, Андорра, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Россия и Франция.

Германия в этом рейтинге разместилась на 78-м месте, Великобритания – на 89-м, Турция – на 107-м, а Китай – на 122-месте (средний показатель оплачиваемого отпуска по стране – 23 дня, минимальный порог – 10 дней, количество оплачиваемых праздничных дней – 13).

Также стоит подметить, что Соединенные Штаты в данный рейтинг включены не были. Причиной тому является отсутствие федерального законодательства, регламентирующего обязательства работодателей перед сотрудниками в плане предоставления им обязательно оплачиваемого отпуска. В этой связи там, как правило, отпуск сотрудники в своем большинстве оплачивают из собственного кармана.

Последние строчки данного рейтинга занимают Нигерия, Малави и Сент-Китс и Невис.