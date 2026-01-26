Составлен рейтинг самых сексуально распущенных стран мира
Фото: pixabay
Журнал World Population Review опубликовал рейтинг самых сексуально распущенных стран мира, сообщает Zakon.kz.
Для этого его авторы рассчитали Глобальный индекс беспорядочных половых связей. В своих расчетах аналитики издания использовали шесть ключевых показателей:
- среднее число сексуальных партнеров;
- средний возраст потери девственности;
- количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем на 100 тыс. человек населения;
- легальность проституции;
- отношение к сексу до брака;
- наличие в национальном законодательстве запретов на сексуальные связи между не состоящими в браке партнерами.
Всего авторы рейтинга проанализировали данные по 45 странам мира. В результате первые три строчки топ-10 самых сексуально распущенных стран мира заняли Австралия, Бразилия и Греция.
Россия стала единственной страной из СНГ. Составители рейтинга поставили ее на 32-е место.
