Составлен рейтинг самых сексуально распущенных стран мира

Журнал World Population Review опубликовал рейтинг самых сексуально распущенных стран мира, сообщает Zakon.kz.

Для этого его авторы рассчитали Глобальный индекс беспорядочных половых связей. В своих расчетах аналитики издания использовали шесть ключевых показателей:

среднее число сексуальных партнеров;

средний возраст потери девственности;

количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем на 100 тыс. человек населения;

легальность проституции;

отношение к сексу до брака;

наличие в национальном законодательстве запретов на сексуальные связи между не состоящими в браке партнерами.

Всего авторы рейтинга проанализировали данные по 45 странам мира. В результате первые три строчки топ-10 самых сексуально распущенных стран мира заняли Австралия, Бразилия и Греция.

Россия стала единственной страной из СНГ. Составители рейтинга поставили ее на 32-е место.

20 января консалтинговая фирма Brand Finance выпустила рейтинг самых дорогих брендов мира.