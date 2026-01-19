Казахстан вошел в число мировых лидеров по интернет-активности

Казахстан укрепляет статус технологического хаба Центральной Азии – республика не просто доминирует по уровню цифровизации, но по ряду показателей превосходит мировые значения. О том, почему казахстанцы стали "самыми цифровыми" в регионе, – в материале Zakon.kz.

Глобальный контекст

Мир стремительно уходит в онлайн. Согласно данным аналитиков Ranking.kz и свежему отчету DataReportal "Digital 2026", за год доля населения с доступом к интернету на планете выросла с 70,2% до 73,2%. Для сравнения: еще десять лет назад этот показатель едва достигал 40%.

Традиционными лидерами остаются страны Северной Европы (97,7%), в то время как Центральная Африка (33,5%) демонстрирует минимальный охват.

На этом фоне Центральная Азия выглядит весьма уверенно со средним показателем в 82%. Однако внутри региона наблюдается колоссальный разрыв. Казахстан уверенно занимает первое место: доступ к Сети имеют 93,4% населения. Уровень охвата интернетом в странах Центральной Азии (октябрь 2025 года):

Фото: Zakon.kz

Парадокс скоростей

В вопросе качества связи Казахстан демонстрирует разнонаправленную динамику. По данным Ookla за ноябрь 2025 года, медианная скорость мобильного интернета в РК достигла 93,1 Мбит в сек. Это лучший результат в Центральной Азии, который вплотную приблизил страну к среднемировому значению (103 Мбит в сек.). Соседние Узбекистан и Кыргызстан отстают почти вдвое – 53,2 Мбит в секунду и 51,6 Мбит в секунду соответственно.

Однако в сегменте фиксированного (проводного) интернета ситуация иная. Здесь Казахстан (83,5 Мбит в сек.) уступил лидерство соседям: в Узбекистане скорость составляет 89,9 Мбит в сек., в Кыргызстане – 85,1 Мбит в сек. Это указывает на необходимость дальнейшей модернизации наземной инфраструктуры и расширения сетей оптоволокна.

Феномен социальных сетей

Если среднемировой уровень проникновения соцсетей составляет 68,7%, то в Казахстане этот показатель достиг внушительных 80,8%. Это аномально высокое значение для региона: в среднем по Центральной Азии охват едва превышает 44%.

Если посмотреть данные по Казахстану и Узбекистану, то РК лидирует по количеству пользователей на большинстве площадок, однако в некоторых сегментах конкуренция накаляется:

TikTok: Казахстан – 16,9 млн пользователей (абсолютный лидер), Узбекистан – 2,6 млн.

Казахстан – 16,9 млн пользователей (абсолютный лидер), Узбекистан – 2,6 млн. Instagram: здесь Узбекистан вырвался вперед – 14,1 млн пользователей против 13,1 млн в РК.

здесь Узбекистан вырвался вперед – 14,1 млн пользователей против 13,1 млн в РК. LinkedIn и Threads: в деловых и новых текстовых сетях Казахстан сохраняет двукратное преимущество.

в деловых и новых текстовых сетях Казахстан сохраняет двукратное преимущество. Facebook: разрыв минимален (2,5 млн в РК против 2,3 млн в РУз).

Фото: Zakon.kz

Прогнозы на 2026 год

2026 год официально объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Аналитики Ranking.kz отмечают, что текущие позиции страны – это отличный фундамент, но не гарантия вечного лидерства.

Несмотря на лидерство по охвату и активности в соцсетях, потенциал цифрового развития реализован не полностью. Сокращение инвестиций в научно-техническую сферу и сохраняющийся цифровой разрыв между мегаполисами и регионами являются ключевыми барьерами. Для полноценного внедрения ИИ необходимо не только строить вышки связи, но и равномерно развивать инфраструктуру внутри всей страны, подчеркивают эксперты.

Отметим, что 18 января 2026 года вступил в силу закон РК "Об искусственном интеллекте". В это же день введены в действие поправки в КоАП РК, предусматривающие ответственность за дипфейки, созданные с помощью искусственного интеллекта, и отсутствие маркировки ИИ-контента.