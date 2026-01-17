Новые штрафы за незаконное использование искусственного интеллекта появятся в Казахстане

18 января 2026 года вступают в силу поправки в КОАП, предусматривающие ответственность за дипфейки, созданные с помощью искусственного интеллекта, и отсутствие маркировки ИИ-контента. В этот же день будет введен в действие и сам закон "Об искусственном интеллекте", напоминает Zakon.kz.

Закон РК "Об искусственном интеллекте", подписанный два месяца назад, 17 ноября 2025 года, преследует две цели. С одной стороны – способствовать внедрению этой беспрецедентной высокой технологии для развития экономики страны. С другой – защитить интересы и права граждан, поскольку огромные возможности ИИ могут использовать разного рода мошенники.

Что касается первого, надо подождать. Требуется время, чтобы оценить, насколько эффективно будет работать новый закон на благо бизнеса. А вот ответственность за неправомерное использование ИИ наступит уже завтра, 18 января 2026 года.

До сих пор ответственности за подобные правонарушения не было, хотя сама технология появилась не вчера. О каких действиях идет речь, и какое за них теперь грозит административное взыскание, а то и уголовное наказание?

Таких моментов два. Здесь следует уточнить, что в одном пакете с законом об ИИ были приняты изменения и дополнения в другие законодательные акты РК по вопросам ИИ и цифровизации, а также поправки в КОАП. Оба закона также вступают в силу 18 января 2026 года. В каждом из них и содержится по новелле, устанавливающей новую санкцию.

Во-первых, вступит в силу внесенная в КОАП вышеупомянутыми поправками статья 641-1.

"Нарушение законодательства РК в сфере искусственного интеллекта, совершенное в виде:

1) необеспечения собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы искусственного интеллекта, которые могут ввести их в заблуждение;

2) неосуществления собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта управления рисками систем искусственного интеллекта высокой степени риска, повлекшего негативное воздействие на здоровье или благополучие людей, создание или распространение запрещенной, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека и причинение иного вреда, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП".

За повторное нарушение в течение года штрафы удваиваются.

То есть штраф накладывается либо за отсутствие обязательной маркировки, что продукт (какой бы то ни было) сделан с помощью ИИ. Либо если использованием ИИ был нанесен вред людям или распространена ложная, а хотя бы и не ложная, но запрещенная информация.

Что касается ложной информации. Уточним, что означает используемое в тексте статьи 641-1 КОАП выражение "синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта". Это "изображение, видео, аудио, тексты или их комбинации, созданные или измененные системой искусственного интеллекта, имитирующие внешность, голос, поведение физического лица или события, которые фактически не происходили".

Короче, если имитация сделана с целью обмана, введения в заблуждение – это и есть пресловутый дипфейк.

Заметим, однако, что по данной статье оштрафованы могут быть лишь собственники или владельцы систем ИИ. Т.е. взыскание по ней не может наложено на рядовых пользователей. А как же быть с ними? Если фейки "грузит" в соцсетях просто некто под ником? Или созданные посредством ИИ фото и статьи, никак не сообщая о том читателям, публикует масс-медиа (которые являются пользователями, а не собственниками систем ИИ)?

Для них будет действовать другие нормы. В КОАП и раньше была статья 456-2 КОАП "Размещение, распространение ложной информации". Однако до сих пор таковой не считался немаркированный ИИ-контент. Так вот, вышеупомянутым законом об изменениях и дополнениях в другие законодательные акты РК по вопросам ИИ и цифровизации, этот пробел исправлен.

Закон РК "О масс-медиа" дополнили нормой (пункт 7 статьи 14) следующего содержания:

"Распространение продукции масс-медиа, созданной с использованием системы искусственного интеллекта, допускается только в случае обеспечения информирования о такой продукции в соответствии с Законом РК "Об искусственном интеллекте".

Речь идет о той самой маркировке. Типа: сделано ИИ. Без которой всякий ИИ-контент будет подпадать под определение "ложная информация". И наказываться штрафами в соответствии с санкцией статьи 456-2 КОАП:

20 МРП – на пользователей онлайн-платформ;

30 МРП – на блогеров, малый бизнес, некоммерческие организации;

50 МРП – на субъектов среднего предпринимательства;

100 МРП – на крупный бизнес.

Если же заведомо ложной информацией причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества, государства, создана опасность нарушения общественного порядка – например, дипфейк с политическим окрасом – это уже уголовная ответственность (пп. 3) части 2 статьи 274 УК). Наказывается штрафом до 3000 МРП, а то и лишением свободы до 3 лет.

Что важно, наказать за дипфейк или отсутствие маркировки можно не только СМИ в традиционном понимании, но фактически любого, кто подпадает под определение масс-медиа. А это – "средство массовой информации и интернет-ресурс" (пп. 20) статьи 1 Закона РК "О масс-медиа").

А значит, не только те, деятельностью которых являются сбор и распространение информации, но и вообще все, кто размещает информацию (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде), на "аппаратно-программном комплексе, имеющем уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующем в интернете" (согласно пп. 46) статьи 1 Законе РК "Об информатизации").

То есть онлайн-платформы, порталы и сайты самого разного направления, а также вся их армия пользователей.