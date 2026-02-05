Экономический прорыв Казахстана: как структурные реформы вывели страну в топ-50 глобальных лидеров

Казахстан демонстрирует уверенное укрепление позиций среди самых динамичных экономик на постсоветском пространстве и в Центральной Азии. По итогам 2025 года рост ВВП республики достиг 6,5%, сообщает Zakon.kz.

Такой стремительный рывок позволил стране не только опередить партнеров по СНГ, включая Россию, но и в два раза превзойти среднемировые темпы роста, которые зафиксированы на уровне около 3%.

Основой успеха стал последовательный курс на диверсификацию и отход от сырьевой зависимости, считают аналитики World Impact Media Organization (независимая глобальная платформа для медиа и коммуникаций с фокусом на международных отношениях, экономике, инновациях и общественной политике).

Индустриальная трансформация и рост промышленности

Экономическое развитие страны в 2025 году приобрело системный характер: оно охватило практически все ключевые отрасли. Общий объем промышленного производства увеличился на 7,4%, при этом обрабатывающий сектор показал рост на 6,4%.

Особое внимание эксперты уделяют отраслевой детализации:

пищевая промышленность выросла на 8,1%;

выросла на 8,1%; химический сектор прибавил 9,8%;

прибавил 9,8%; нефтепереработка увеличилась на 5,9%;

увеличилась на 5,9%; машиностроение продемонстрировало впечатляющие 12,9%.

Значительный рывок совершил транспортный сектор: его показатели выросли на 20,4%. Это стало возможным благодаря эффективному использованию географического положения страны как транзитного моста между Китаем и Европой. Параллельно с этим строительная отрасль прибавила 15,9% за счет масштабных инфраструктурных проектов, а сфера торговли выросла на 8,9%, где основной импульс пришел со стороны оптового сегмента.

Десятилетие перемен: от сырья к переработке

Текущие показатели стали итогом глубокой трансформации. За период с 2014 по 2024 год структура экономики претерпела фундаментальные изменения: доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 10,2% до 12,4%, в то время как доля добывающего сектора снизилась с 15,2% до 12%.

За это десятилетие объем производства в обработке увеличился почти на 50%, а среднегодовые темпы роста превышали 4%.

Наиболее ярким примером перемен стало автомобилестроение: в 2025 году производство легковых авто достигло 159 тысяч единиц, что в четыре раза больше прежних показателей. Также в несколько раз вырос выпуск тракторов, грузовиков и комбайнов.

Меняется и характер экспорта: объем поставок продукции с высокой добавленной стоимостью вырос с 18,4 млрд долларов в 2014 году до 28,8 млрд долларов в 2024-м.

"Инвестиционный цикл" и мировые бренды

Эксперты связывают текущее ускорение процессов с так называемым "инвестиционным циклом" президента Касым-Жомарта Токаева. В 2025 году в стране стартовали проекты мирового уровня: производство международных автомобильных брендов, выпуск пассажирских вагонов и локализация техники John Deere.

Крупный бизнес активно вкладывается в инновации:

Редкоземельные металлы: проекты Eurasian Resources Group (ERG) позволят Казахстану стать вторым крупнейшим производителем галлия в мире. Технологии будущего: искусственный интеллект внедряется в энергетику, логистику и системы безопасности. Потребительский сектор: корпорация PepsiCo вложила более 160 млн долларов в строительство крупнейшего в Центральной Азии завода снеков с полной локализацией сырья. Зооиндустрия: компания Mars строит завод по выпуску кормов мощностью до 100 тысяч тонн в год. Объем инвестиций превысит 88,8 млрд тенге (около 180 млн долларов).

Лидерство в регионе и человеческий капитал

Казахстан сохраняет статус безоговорочного экономического лидера региона. Согласно данным МВФ, в 2025 году ВВП страны достиг 319 млрд долларов, что позволило республике войти в число 50 крупнейших экономик планеты. Для сравнения: ВВП Узбекистана оценивается в 159 млрд долларов, а Азербайджана – в сумму около 80 млрд долларов.

Инвестиционная привлекательность страны подтверждается данными ЭСКАТО ООН: в 2025 году Казахстан привлек почти 19 млрд долларов инвестиций в greenfield-проекты (новые производства). Это составляет 89% от всех аналогичных инвестиций в регионе Северной и Центральной Азии.

Важным механизмом поддержки бизнеса стал Инвестиционный штаб при правительстве. К осени 2025 года при его содействии было реализовано более 210 проектов на общую сумму около 113 млрд долларов.

При этом экономический рост неразрывно связан с социальной политикой: в бюджете на 2026 год социальные расходы составят 39%. Государство фокусируется на здравоохранении и образовании, создавая образ Казахстана как стабильной индустриальной платформы с высоким уровнем развития человеческого капитала.

