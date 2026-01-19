#Казахстан в сравнении
Статьи

Позиции Казахстана в рейтинге по глобальному индексу современного рабства

Трудовое рабство, эксплуатация труда, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 14:29 Фото: pexels
Казахстан продолжает совершенствовать свою систему предупреждения и борьбы с современным рабством, сообщает Zakon.kz.

Независимая организация World Population Review на своем портале обновила данные в формируемом ими рейтинге по глобальному индексу современного рабства за 2025 год.

В результате Казахстан обошел по показателю эффективности систем предупреждения и борьбы с современным рабством большую часть стран СНГ, Китай и Турцию.

Как производятся расчеты

Понятие "современное рабство", или как его еще называют "неорабство", подразумевает под собой эксплуатацию людей против их желаний и воли.

Это может быть как классическое рабство с похищением, лишением свободы и последующей эксплуатацией, так и принуждение к труду со стороны государственных органов или в результате возникшей долговой кабалы.

На этом фоне в рамках проводимых исследований вышеуказанного феномена аналитики World Population Review производят расчеты итогового индекса, исходя из оценки трех основных критериев:

  • Уязвимость (оцениваются то, насколько население того или иного государства подвержено принудительному труду);
  • Распространенность (коэффициент количества случаев принуждения к труду на 100 000 человек);
  • Реакция правительства (оценка эффективности работы существующей в государствах системы предупреждения и борьбы с современным рабством).

Получаемые результаты агрегируют в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 1 до 100, где 1 является наилучшим показателем эффективности государства в борьбе с современным рабством.

Позиции среди стран СНГ

Страной с наиболее эффективной системой предупреждения и борьбы с современным рабством на пространстве СНГ является Беларусь. Она занимает 59-е место в общем рейтинге по глобальному индексу современного рабства с итоговым индексом в 41 балл.

Второе место по этому показателю занимает Казахстан (61-е место в общем зачете эффективности системы предупреждения современного рабства с итоговым индексом в 42 балла), а третье Армения (82-е место в общем зачете с итоговым индексом в 48 баллов).

Далее в рейтинге расположились: Кыргызстан (98-е место в общем зачете с итоговым индексом в 55 баллов), Узбекистан (100-е место с итоговым индексом в 56 баллов), Азербайджан (105-е место с итоговым индексом в 57 баллов), Россия (118-е место с итоговым индексом в 57 баллов) и Таджикистан (135-е место с итоговым индексом в 67 баллов).

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Лидерами по показателям в вышеуказанном рейтинге, по мнению аналитиков World Population Review, являются Норвегия (итоговый индекс – 1 балл), Финляндия (итоговый индекс – 5 баллов) и Нидерланды (итоговый индекс – 6 баллов).

В топ-10 государств с наилучшими показателями эффективности созданных систем предупреждения и борьбы с современным рабством входят: Португалия (итоговый индекс – 6 баллов), Дания (итоговый индекс – 6 баллов), Австралия (итоговый индекс – 7 баллов), Швеция (итоговый индекс – 7 баллов), Австрия (итоговый индекс – 8 баллов), Новая Зеландия (итоговый индекс – 8 баллов) и Ирландия (итоговый индекс – 9 баллов).

США в общем зачете по показателям эффективности систем предупреждения и борьбы с современным рабством занимают 35-е место (итоговый индекс – 26 баллов), Китай69-е (итоговый индекс – 46 баллов), а Турция 86-е (итоговый индекс – 51 балл).

Странами с максимально неэффективными системами предупреждения и борьбы с современным рабством, согласно данному рейтингу, стали Сомали (итоговый индекс – 98 баллов), Центральноафриканская республика (итоговый индекс – 98 баллов) и Южный Судан (итоговый индекс – 100 баллов).

Олег Калиниченко
