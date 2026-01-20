Позиции Казахстана в рейтинге стран по индексу силы гражданства

Согласно данным консалтинговой компании Henley & Partners за 2025 год, Казахстан вошел в число лидеров стран СНГ по силе гражданства сообщает Zakon.kz.

В соответствии с обновленными данными в рейтинге стран с самым сильным гражданством Казахстан разместился на 105-м месте из 201 возможного, что позволило ему обойти не только все государства Центральной Азии, но и большую часть стран – членов СНГ.

Методология расчета

Исследованиями в плане оценки силы гражданства и составлением в последующем глобального рейтинга занимаются специалисты британской консалтинговой компании Henley & Partners и Гронингенского Университета.

Итоговый индекс составляется не только на основании возможности граждан свободно перемещаться по различным странам, но и с учетом внутренних факторов, что делает этот показатель, по мнению многих экспертов, наиболее объективным.

В этом случае в основу проводимых расчетов при составлении итогового индекса оцениваются следующие критерии:

свобода передвижения (количество стран, доступных для посещения без визы или в упрощенном варианте) ;

; свобода переезда (возможность жить и работать в других странах без смены гражданства) ;

; индекс человеческого развития (уровень образования, здравоохранения и свободный доступ к ним) ;

; экономические показатели (экономические возможности государства и платежеспособность населения) ;

; внутренняя стабильность (уровень безопасности, защищенность граждан, политическая стабильность).

Получаемые результаты агрегируют в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Сила гражданства среди стран СНГ

Самым лучшим показателем индекса силы гражданства на пространстве СНГ отмечается Россия. В общем зачете она занимает 76-е место с итоговым индексом в 42 балла.

Второе место среди стран СНГ по силе гражданства занял Казахстан (105-е место в общем рейтинге с итоговым индексом в 35,7 балла), а третье – Беларусь (107-е место с итоговым индексом в 34,8 балла).

Ниже вышеуказанных государств показатели имеют: Армения (124-е место с итоговым индексом в 31,7 балла), Кыргызстан (129-е место с итоговым индексом в 30,6 балла), Азербайджан (132-е место с итоговым индексом в 30,1 балла), Узбекистан (140-е место с итоговым индексом в 29,3 балла) и Таджикистан (146-е место с итоговым индексом в 27,9 балла).

Общемировые показатели

Мировыми лидерами по индексу силы гражданства, согласно данному рейтингу, являются Франция (итоговый индекс – 83,5 балла), Германия (итоговый индекс – 82,8 балла) и Нидерланды (итоговый индекс – 82,8 балла).

В десятку лучших по этому показателю также вошли: Дания (итоговый индекс – 81,7 балла), Норвегия (итоговый индекс – 81,5 балла), Швеция (итоговый индекс – 81,5 балла), Исландия (итоговый индекс – 81,4 балла), Финляндия (итоговый индекс – 81,2 балла), Италия (итоговый индекс – 80,7 балла) и Великобритания (итоговый индекс – 80,3 балла).

США в данном рейтинге занимают 32-ю строчку с итоговым индексом в 70 баллов, а страна со второй экономикой в мире – Китай всего 68-ю с показателем в 44,3 балла.

В число стран с самым слабым гражданством вошли: Южный Судан (итоговый индекс – 15,9 балла), Афганистан (итоговый индекс – 15,4 балла) и Сомали (итоговый индекс – 13,8 балла).