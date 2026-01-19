#Казахстан в сравнении
Трансформация науки: увлекательный контент в соцсетях ведет креативный педагог из области Жетысу

Трансформация науки: увлекательный контент в соцсетях ведет креативный педагог из области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 14:34 Фото: Zakon.kz
Педагоги вместе со временем должны трансформироваться: применять технологии новейшего уровня и шагать в ногу вместе с молодежью. В своем блоге Таир Тойгулов доказал, что образование не скучная линейка фактов, а арена, где встречаются креатив, дерзость мысли и железная дисциплина знаний.

34-летний Таир Тойгулов работает в Талдыкорганском высшем политехническом колледже, преподает историю Казахстана, всемирную историю, философию, культурологию, политологию, социологию, правоведение студентам 1-3-х курсов, стараясь соединять академическое знание с живым мышлением.

"Главный плюс моей деятельности – работа с мышлением: видеть, как у студента загораются глаза. Минус – однозначно колоссальная эмоциональная и интеллектуальная нагрузка. Люблю профессию за то, что педагогика – это не просто передача знаний, а формирование личности и мировоззрения. Современные дети, именуемые зумерами, очень быстрые, ироничные, клипово мыслящие. Их сложно удивить, но, если зацепил, они невероятно благодарные и глубокие. Главное, говорить с ними честно и на равных".Таир Тойгулов

Педагог начал вести свой блог с 2019 года, поняв, что традиционные формы преподавания уже не работали. А соцсети – это дополнительный способ донести сложные смыслы простым, живым языком и вернуть интерес к знанию. Его псевдоним – Док, ассоциация с доктором. Он появляется перед учениками и зрителями в разных образах: от выдающихся личностей до магов. Его полное перевоплощение увлекает.

"Идеи рождаются из повседневной педагогической реальности: диалогов со студентами, комичных ситуаций, философских парадоксов. Иногда из одной фразы на паре. А мои образы – это смесь атрибутов истории, кино, философии и самоиронии. Они собирались годами: покупал, дарили, а что-то находилось случайно. Стиль, который я на себя примеряю, скорее язык, а не маскарад".Таир Тойгулов

На создание одного контента автору требуется в среднем от 30 минут до нескольких часов. Обычно его видео не только полезные занятия, но и юмор. По его словам, самая лучшая обратная связь – это когда студенты после съемки говорят: "Мы впервые так поняли тему". А также их хорошее настроение.

"Студентам нравится участвовать в съемках. Каждая группа предлагает свою тематику видео, но я всегда подчеркиваю: участие не для хайпа, а ради смысла. Камера – вторична, мышление – первично. Таким способом повышается не только вовлеченность, но и интерес к предмету, появляется желание читать и задавать вопросы. А это напрямую отражается на успеваемости".Таир Тойгулов

Таир Тойгулов отметил, что сейчас все больше педагогов понимают, что медиа не враг образованию, а инструмент, тем более в условиях цифровизации. Поэтому многие коллеги по цеху его поддерживают.

"А семья для меня – опора и тыл. Я из династии преподавателей, ценю личное пространство и стараюсь не выносить близких в публичное поле. Я выбрал свою профессию, потому что всегда интересовался вопросами смысла, истории и человека. Педагогика стала логичным продолжением этого пути. В жизни я холеричный, эксцентричный, ироничный, наблюдательный. Юмор для меня – форма интеллекта и способ снять напряжение, а не просто шутка. Поэтому в большинстве случаев мои блоги веселые".Таир Тойгулов

Рай в шалаше и позитив по жизни: тяжелые, но счастливые будни келин из аула в Жамбылской области

Молодой человек стремится развивать научно-образовательный бренд, намерен перебраться в университет, стать профессором, экспертом по гуманитарным наукам в СНГ, создавать авторские проекты и менять отношение к гуманитарным наукам. Считая, что в будущем педагог будет не просто учителем, а медиатором смыслов, наставником и интеллектуальным лидером.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
