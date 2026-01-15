Рай в шалаше и позитив по жизни: тяжелые, но счастливые будни келин из аула в Жамбылской области

Сегодня сложно представить счастливую жизнь без благ цивилизации. Но, глядя на блогера из глубинки Жамбылской области, задумываешься: может, философия благополучия кроется в другом? Zakon.kz предлагает познакомиться с келин, которая, несмотря на трудности, продолжает позитивно мыслить.

25-летняя Камила Дәутәлі вместе с двумя детьми, супругом и его родителями живет в селе Улькен Сулутор в Кордайском районе. Их старенькая землянка расположилась в весьма живописном уголке земли, среди величественных гор, чистых родников и порой макушкой дотягивается до пушистых облаков. Ведь аул находится на высоте 1300 м над уровнем моря.

Населенный пункт хорошо спрятан от человеческих глаз, дорога в этот край длинная и извилистая. Несмотря на неописуемые виды, здесь нет массового туризма. Да и жителей не так много – около 1500 человек. И ежегодно это число сокращается. Оно и понятно, большинство переезжают туда, где жизнь бьет ключом.

Однако Камила положа руку на сердце отмечает, что является фанатом своего аула. Его красоты она демонстрирует в соцсетях. Ее блоги также о женской судьбе, силе и неустанном труде. Аккаунт приковал внимание больше 20 тыс. подписчиков.

"Образование у меня среднее, сейчас не работаю, домохозяйка. Дети маленькие. Семья занимается скотоводством. Нам нравится жить в ауле, здесь свежий воздух, много зелени и соседи дружелюбные. Несмотря на горную местность и отдаленность, есть все блага для комфортного пребывания, трудностей не испытываем. Свет не отключают, вода у нас природная и самая чистая, газ три года назад в село провели, но пока мы топим печь, на ней и еда получается вкуснее. Окрестность процветает, стали появляться современные врачебные амбулатории, школа и жилье". Камила Дәутәлі

С раннего утра до глубокой ночи келинка трудится не покладая рук: дети, скот, дом. Она предлагает подписчикам разные рецепты домашних блюд. Показывает, как ухаживает за животными, топит печь, носит воду. Казалось бы, какая тут романтика? Но молодая мама считает, что человечество существует прежде всего благодаря труду.

"Мой каждый день проходит с благодарностью. Грех на что-то жаловаться. Главное – есть здоровье, крыша над головой и рядом люди, которые любят меня. Что еще нужно для счастья? А труд меня не утомляет. Все, что я делаю, я делаю для своей семьи". Камила Дәутәлі

Нередко сельчанка находит время и для своего увлечения. Она занимается рукоделием. Больше всего ей нравится плести из бус сумочки, а также вязать домашние тапочки.

"Рукоделием я занимаюсь еще со школы. Правда, на какое-то время забросила это дело, но после рождения первого ребенка снова начала мастерить. Сначала вязала носки, а в начале 2025 года начала создавать авторскую обувь и сумочки из бус. Но продажи не пошли в гору, половину удалось продать, а остальное все еще ждет покупателей". Камила Дәутәлі

Сейчас домохозяйка нацелена на то, чтобы стать узнаваемым блогером. В прошлом году ей удалось собрать живую и активную аудиторию. Однако если одни ее мотивируют, то другие огорчают.

"Соцсети начала вести с 2017 года. Я смотрела на известных блогеров, и мне тоже хотелось делать интересный контент. Думала, что благодаря большому числу подписчиков и комментариев можно заработать хорошие деньги, но на деле это оказалось не так. Я с 2023 года решила заявить о себе. Однако лишь через два года люди стали замечать меня и подписываться. Я сама все снимаю и монтирую. На получение одного полноценного видео трачу в среднем два часа. На публикации все по-разному реагируют. Кто-то подбадривает и признается, что тоже бы хотел жить в ауле, а другие пишут: дом разваливается, хотя бы печь побелила, дверь пора менять. Я сама вижу, как люди выставляют в соцсети идеальную жизнь, а в реальности это иллюзия". Камила Дәутәлі

Материал по теме Здесь пахнет детством: вкусный блог 73-летней апашки из области Жетысу набирает популярность

Камила Дәутәлі показывает настоящую жизнь, без фильтров и прикрас. Отмечая, что в таких условиях живут миллионы казахстанцев. По ее словам, люди, даже если будут хорошо жить, постоянно будут чем-то недовольны. А надо быть благодарным за все, что имеешь.