От "тушил" до пожарных частей: музей в Павлодаре, где оживает история города

В Павлодаре есть музей, где историю города и даже научно-технического прогресса можно узнать не по датам, а по следам огня. Как на берегу Иртыша появлялись первые пожарные посты, почему город горел целыми кварталами и как менялось пожарное дело, узнал корреспондент Zakon.kz.

Начало музея связано с первыми смельчаками, называвшими себя "тушилами". В постоянной экспозиции музея представлены сотни экспонатов, а еще больше редких предметов хранится в фондах и ждет своего звездного часа.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Судьба музея непроста: от амбициозных планов в эпоху развития электронных приборов для профилактики пожаров до переездов из здания в здание. Но одно остается неизменным – музей живет и продолжает рассказывать посетителям историю старого Павлодара, которая начинается с берегов Иртыша, где появились первые пожарные посты и произошел один из самых крупных пожаров в истории города.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Заведующая музеем пожаротушения и аварийно-спасательной службы при ДЧС области Гульнара Сейлханова работает здесь уже более 20 лет и охотно поделилась историей его создания.

"Статус музея мы получили сравнительно недавно. Раньше это была пожарно-техническая выставка, затем пожарно-технический центр, переименованный в обучающий. В 2014 году, когда мы вошли в состав Министерства внутренних дел РК, центр был упразднен, а его образовательную миссию передали инспекторам пожарной безопасности. Тогда и приняли решение переименовать центр в музей. Хотя, по сути, он всегда имел музейный характер, ведь экспонаты собирались и сохранялись". Гульнара Сейлханова

В 80‑е годы количество пожаров заметно увеличилось. Это совпало с началом активного развития электроники: появились новые радиоприемники, магнитофоны и другая бытовая техника. В квартиры хрущевок техника принесла удобство, но вместе с тем значительно возросло число возгораний.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

В 1983 году в Казахской ССР был принят указ о создании пожарно‑технических выставок во всех областях.

"Мы знаем, что до перестройки пожарная охрана входила в состав МВД. Местные власти поручили генерал‑майору Агзаму Мухажанову найти место для размещения выставки. Сначала ее открыли на Хромзаводе, в доме №10, где находился головной офис департамента по ЧС. Но место оказалось неудобным – слишком далеко. Приходилось нанимать автобусы, чтобы привозить на экскурсии детей и взрослых. Начали искать другое место и нашли". Гульнара Сейлханова

Первая пожарная часть находилась на набережной Иртыша. В 1965 году деревянная вышка обрушилась, и здание оказалось заброшенным, но в народе его продолжали называть "пожаркой". Люди знали и помнили это место. Местные власти решили возродить его, и выставка переехала сюда, где действовала до 2012 года.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

"Строительство началось в 1987 году и продолжалось до 1992‑го. На средства и усилиями ветеранов пожарной охраны, МВД и всего сообщества это место удалось возродить. Кстати, в царское время пожарной охраны как таковой не существовало – купцы нанимали батраков, чтобы тушить пожары. А в 1918 году был принят указ, по которому пожарная охрана получила государственный статус". Гульнара Сейлханова

Среди экспонатов музея – уникальные предметы, связанные с древним Павлодаром. Самый старый из них – ручной пожарный насос, найденный в доме купца Абдул-Фаттаха Рамазанова. Первая пожарная часть располагалась ближе к реке, ведь именно оттуда повозки доставляли воду. Позже выставка была переименована в пожарно‑технический центр, что произошло в годы перестройки. В то время на базе уже находились пожарные машины, активно велась работа и осуществлялись выезды: из ворот выезжали повозки и техника.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Сегодня в фондах музея хранится 356 экспонатов, а также сотни фотографий, статей и более 1500 записей.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

После крупного пожара, когда загорелись складские помещения с солью, было принято решение построить водяной пирс и водомерный пост. Тогда Иртыш имел крутой берег, и к посту проложили деревянную дорожку. Именно там была построена первая пожарная часть. Позже, после Октябрьской революции, в Павлодаре появилась городская пожарная часть со статусом военной.

На месте старого города, напротив Иртыша, когда‑то стояла церковь с колоколом. Церковь снесли, а колокол передали на пожарную вышку. С 1901 года он стал первой системой оповещения о пожарах. С вышки высотой 5-6 метров город был виден как на ладони, и звон колокола предупреждал жителей о беде. В том же году произошел один из самых страшных пожаров, когда сгорело 485 дворов. С этого момента в Павлодаре начали строить полукаменные дома.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Павлодар постепенно застраивался и отдалялся от берега, поэтому жители стали копать колодцы. Из них ручные насосы выкачивали воду. Богатые купцы для тушения пожаров нанимали работников.

Часть раритетов в 2018 году передали в музей Астаны. Среди них старая форма пожарных времен царской России: каска, топорик и пуговицы с ангельскими крыльями, символизирующими спасение. Также туда отправили первую пожарную машину "полуторку", переделанную из зернового кузова. В бочки вручную заливали воду, пожарные садились на сиденья и выезжали тушить огонь.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

В музее сохранились костюмы советской эпохи.

"В 1934 году, кроме каски, других защитных средств почти не было. Форма шилась из льняной ткани, пропитанной специальным составом. После высушивания она становилась твердой, а каска защищала лицо и шею. Позже придумали кожаный воротник, похожий на брезентовый". Гульнара Сейлханова

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

В музее можно увидеть и уникальные экспонаты: первый пенный огнетушитель, созданный из отходов мыловаренного завода, макеты пятиэтажной хрущевки и 14‑этажки, которая сейчас находится на улице Суворова, а также сгоревшие предметы электроники, переданные исследовательской лабораторией.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Раньше такие макеты стоили очень дорого, за их цену можно было приобрести несколько легковых автомобилей. Но они и сегодня остаются полностью рабочими: стоит включить установку, как появляется дым, запускаются специальные масляные механизмы, звучит сигнал тревоги. Наглядно видно, как дым поднимается по этажам, а также обозначены пути эвакуации.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Инспекторы отмечают: человек, увидевший такой макет в действии, запоминает правила пожарной безопасности гораздо лучше, чем просто читая памятки.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Есть и экспонаты, которые пока не вошли в постоянную экспозицию: киноустановки, пленки и сотни кинобобин времен СССР. В 80‑е годы в павлодарских кинотеатрах показывали короткометражные фильмы по пожарной профилактике, и эта уникальная кинотека до сих пор хранится в фондах музея.

В Павлодаре не раз поднимался вопрос о выделении музею отдельного здания. Но пока это остается в перспективе.