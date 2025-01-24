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Общество

Пожарный из Уральска откачал надышавшуюся дымом кошку

Пожарный из Уральска откачал надышавшуюся дымом кошку, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 21:02 Фото предоставлено ДЧС ЗКО
23 января 2025 года в многоэтажном доме Уральска произошел пожар. Огнем была охвачена квартира на втором этаже. На вызов выехали пожарные СПЧ-1. Во время эвакуации жильцов они узнали об оставшемся в квартире животном, передает корреспондент Zakon.kz.

Пожарный-спасатель Дастан Ахметов рассказал, что во время эвакуации из квартиры по-соседству вышла супружеская пара, муж и жена вынесли из квартиры двух кошек. Мужчина сообщил пожарному, что в квартире осталась еще одна кошка. Дастан Ахметов поспешил внутрь. Квартира была сильно задымлена, но, несмотря на это, он увидел лежащую на диване кошку. Животное не подавало признаков жизни.

Когда пожарный взял ее на руки, кошка начала вздрагивать и появились судороги. Тогда Дастан вынес кошку из квартиры на свежий воздух и начал делать ей массаж сердца, параллельно он надел на нее кислородную маску. Через несколько секунд она пришла в себя и пожарный передал ее хозяйке, которая не могла сдержать слез.


"Для нас это обычное дело, повседневная работа. Пришел, увидел и сделал. Для нас важна каждая жизнь, будь то человек или животное. У нас нет отдельных методик для оказания помощи животным, но мы всегда руководствуемся принципами гуманности", – скромно отметил Дастан Ахметов.

Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. К счастью, огонь не успел распространиться на соседние квартиры. Жертв и пострадавших, к счастью, тоже удалось избежать.

Ранее мы писали, как поступок полицейских при тушении загоревшегося автомобиля восхитил пользователей Казнета.

Алекса Новикова
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