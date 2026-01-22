Манты в требухе и карусель на льдине: аппетитные блоги алматинца на природе разлетаются по миру

Без преувеличения видео Анзора Гасаева приводят в восторг от изумительной красоты пейзажей Казахстана. А еще то, с какой любовью он готовит на природе и как креативно подает еду, никого не оставит равнодушным. Zakon.kz узнал, как блогер создает неповторимые шедевры.

35-летний Анзор Гасаев вместе со своей дружной семьей живет в Алматинской области. Мама у него домохозяйка, а папа занимается животноводством. Также у него есть младшие брат и сестра.

"Я зарабатываю благодаря съемкам и YouTube. Соцсети стал вести 10 лет назад. Сначала я показывал, насколько у нас прекрасные пейзажи. Но со временем виды природы и дрон-видео заполонили интернет. Поэтому решил в своем контенте объединить живописные локации, готовку и национальную кухню. Я оказался первым казахстанцем, который вел фуд-блог в красивейших уголках нашей страны. Видео набрали огромные просмотры по всему миру". Анзор Гасаев

За динамичным кадром скрывается тяжкий труд, признается блогер. Придумать интересную идею, подобрать подходящее место, тщательно подготовиться, чтобы ничего не упустить, – порой подготовка отнимает не только много времени, но и сил.

"Чтобы снять одно качественное короткое видео, требуется большой труд и много времени. Сначала появляется идея, затем целый день уходит на сборы: нужно подготовить автомобиль, загрузить все оборудование, ничего не забыть. Потом выбрать локацию, дождаться подходящей погоды, провести съемку, а после еще смонтировать материал". Анзор Гасаев

В итоге на один ролик уходит в среднем три дня серьезной работы. Оказалось, у Анзора Гасаева есть оператор, который помогает ему со съемками.

"На съемки я выезжаю вместе с оператором. Он снимает по моему видению и указаниям, а весь отснятый материал я уже сам обрабатываю и монтирую, доводя до финального результата", – уточнил блогер.

Молодой человек отметил, что все локации он знает хорошо, поскольку постоянно изучает их, путешествуя на мотоцикле. Тревел-блогер даже задумался, какое место считает самым красивым. Но он точно уверен – слияние с природой дарит чувство свободы, счастья и успокоения.

"Назвать самую красивую локацию в Алматинской области сложно – у нас везде невероятно красиво. Но среди моих любимых мест – плато Асы и ущелье Текес. А самое красивое место в Казахстане, я считаю, Катон-Карагай и Алтай". Анзор Гасаев

А вот рецепты он в основном берет из интернета, однако всегда обязательно дорабатывает их под формат съемки и подачи. Гигантский бургер, манты в желудке барана, стейк, пожаренный на камнях, – не только экологически чисто, безопасно, аппетитно, но и невероятно вкусно.

"Я очень люблю мясо, особенно казы, бешбармак, сырне из баранины, чеченские галушки и борщ. Во время поездок со мной часто происходят добрые и теплые истории: я угощаю людей едой, приглашаю за дастархан. Для меня это естественно и очень важно. Искренне обожаю готовить на природе и снимать этот процесс. Все, что задумываю, стараюсь воплотить в видео и поделиться этим со всем миром. Я действительно горю этим делом". Анзор Гасаев

Креатор признался, что очень любит и уважает свою аудиторию. Она у него действительно огромная: почти шесть миллионов подписчиков на YouTube, пять миллионов в Instagram и два миллиона в TikTok.

"Меня часто узнают, фотографируются – и мне это очень приятно. Я всегда стараюсь уделить внимание каждому. Я постоянно горю съемками и новыми идеями. Конечно, как и любой человек, иногда устаю, но быстро возвращаюсь в рабочий ритм – расслабляться нельзя. Социальные сети дали мне возможность реализовать себя, зарабатывать любимым делом и показать всему миру, какая у нас красивая страна". Анзор Гасаев

Вопрос денег, как и личной жизни, Анзор Гасаев предпочитает не обсуждать публично. Однако уточнил, что пока не женат. Также каких-то четких планов по развитию контента нет – все идет своим чередом. Самое главное для него – продолжать трудиться, наслаждаться жизнью и демонстрировать миру, как казахстанцам несказанно повезло с природой.