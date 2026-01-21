Назым Кызайбай о женском боксе, Олимпиаде и своих татуировках

С такой яркой внешностью и свободной манерой из нее получилась бы прекрасная модель. Но она любит бокс до Олимпиады и обратно. Хотя начинала тренировки в ауле без каких-либо условий. А сегодня Назым Кызайбай – самая титулованная боксерша и капитан женской сборной Казахстана.

Zakon.kz узнал биографию Назым Кызайбай, почему она как-то задумала продать олимпийский подарок и что она думает по поводу своей свободной внешности.

32-летняя алматинка Назым Кызайбай из простой и трудолюбивой семьи, в которой шестеро детей. Родители работали, не покладая рук, чтобы поставить всех на ноги. В роду у них не было спортсменов, однако именно близкие закалили ее характер и дисциплину. В настоящее время ее мама – домохозяйка, а папа работает в сфере охраны и безопасности. Девушка живет отдельно, но с родными постоянно на связи.

"Первый спорт, которым я занималась, была гимнастика. Тогда мы еще жили в городе. Позже, когда переехали за город, стала ходить на тхэквондо. Бокс поздно появился в моей жизни, я приступила к нему, и он сразу зашел мне по характеру. Моим первым тренером по боксу был Болат Рахимов – универсал, который параллельно обучал меня кикбоксингу и борьбе. В селе не было никаких условий, однако он собирал большую группу, наставлял молодежь на правильный путь, возил на соревнования. Но в моем весе не было девочек, поэтому тогда мне так и не удалось выступить на соревнованиях. Тем не менее я продолжала тренироваться". Назым Кызайбай

Это помогло Назым поступить в спортшколу. Там она занималась у Жумабека Омурзакова: начались серьезные соревнования и крупные награды. С ним завоевала первое "золото" чемпионата мира по боксу среди женщин.

"Я была бойкой девчонкой, но не хулиганкой. В драки просто так не лезла, но постоять за себя могла. Спорту отдавалась полностью – если что-то начинала, доводила до конца. С детства хотела помочь родителям, потому что видела, как они трудились, уставали, чтобы обеспечить нас. Это всегда было для меня мотивацией". Назым Кызайбай

@kna5001 Қанша жылғы еңбек пен тер,қаншама қиыншылықты жеңгенім, сабыр етіп жаттығуымды тоқтатпағанымнын арқасы келген бұл қола🥉мен үшін өте қымбат! Аллаға шүкір ☝️ ♬ оригинальный звук – Назым Қызайбай

Со временем бокс для спортсменки стал не просто профессией, а образом жизни. Несмотря на плотную конкуренцию, она пробралась в лидеры благодаря характеру, трудолюбию и умению терпеть как физически, так и психологически.

"С 2020 года занимаюсь под руководством Долкунжана Камекова, хотя знаю его еще со спортшколы. На моих первых сборах и соревнованиях у него были свои подопечные, и мы все вместе готовились, поскольку были из одного города. Поэтому он свой человек. Очень опытный тренер, мы работаем вместе уже много лет. Восхищают его вера в меня и умение находить нужные слова в нужный момент. Грамотный тренер – это 50% успеха. Без доверия и взаимопонимания между наставником и подопечным больших побед не бывает. Под его руководством я стала чемпионкой Азии и призером Олимпийских игр, в том числе победы на международных турнирах". Назым Кызайбай

Хоть наград у капитана женской сборной Казахстана по боксу очень много, каждая победа для нее особенная. Но в самое сердце, безусловно, участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где она завоевала бронзовую медаль.

"Самое волнительное было не только боксировать на ринге Олимпиады, но и получать поздравление от нашего президента. Это была большая честь для меня. Такие встречи запоминаются на всю жизнь. Олимпиада дала узнаваемость, новые возможности и ответственность. Мне стали уделять больше внимания, но и ожидание от меня возросло. Машину, которую я получила в подарок после Олимпиады, я выставляла на продажу. Многие интересовались, хотели купить. Я думала на эти деньги открыть свой боксерский зал. Но в итоге решила оставить – это символ важного этапа в моей жизни. Насчет спортзала тоже решила подождать, оказалось, это вовсе не так легко, но в будущем, надеюсь, получится". Назым Кызайбай

По словам спортсменки, в последние годы боксеров щедро стали награждать за победы. За это она поблагодарила Казахстанскую федерацию бокса.

"Президент Федерации бокса РК Шахмурат Муталип очень щедро награждает всех чемпионов и призеров мира – это большая мотивация. Хотелось бы, чтобы было больше таких бизнесменов, которые поддерживали бы спортсменов. Потому что в бокс не приходят из богатых семей, и на ринг богатые не выходят. Стать чемпионом – колоссальный труд, долгие годы упорных тренировок. Спортсмены отдают свою молодость, здоровье, отказываются от многого ради медали". Назым Кызайбай

Также девушка прокомментировала свою внешность, отметив, что любит свободный стиль и татуировки.

"Я хожу в том, что мне удобно. Не люблю каблуки, платья редко ношу. Мне нравится свободный стиль, более спортивный. Предпочитаю короткую стрижку. Каждая тату на мне имеет свое значение, о котором знаю я сама. Первую тату я набила в 2012 году. Тогда я была на чемпионате мира, где увидела американскую боксершу, у нее были тату на плече и ногах. Они мне понравились, я тоже так захотела и набила свою первую татуировку. Потом добавила еще". Назым Кызайбай

@kna5001 Бұл видеоны кімге жіберу керегін өзің білесің 😉 Досыңды белгілеп кет! ♬ оригинальный звук – Назым Қызайбай

Алматинка считает, что ее сильная сторона – трудолюбие, а слабая – чрезмерное требование от себя. Ей приятно, что люди узнают ее на улице, это ее вдохновляет. Также Назым Кызайбай отметила, что не думает о будущем, стараясь жить настоящим. Конечно, есть цели, но для нее сейчас главное – плодотворно тренироваться и выступать, показывать результаты. Она намерена внести невесомый вклад в развитие бокса среди женщин по всему миру.