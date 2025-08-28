#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые ответили, почему сжигать листву опасно для здоровья

Осень, солнце, листья, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 07:42 Фото: pixabay
В осеннее время дачники часто сжигают листья. Ученые предупреждают: этот процесс может быть вреден для здоровья, и объяснили почему, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, угарный газ, образующийся при горении, способен проникать в организм даже через кожу. Помимо этого, происходит выброс микрочастиц сажи и тяжелых металлов, загрязняющих воздух, почву и воду. О том, как правильно утилизировать листья, рассказал ученый Пермского Политеха (Россия).

"Наиболее доступным и экологичным методом переработки листвы можно назвать компостирование. Это процесс, при котором листья вместе с отходами превращаются микроорганизмами и червями в ценное удобрение – перегной. Можно отправлять в компост фруктово-овощные очистки, яичную скорлупу, кофейную гущу, чай, траву и нецветную бумагу. Нельзя: продукты животного происхождения, больные растения, фекалии зверей (кроме травоядных) и любой неорганический мусор", – рассказывает Андрей Старостин, доцент кафедры "Химические технологии" ПНИПУ, кандидат технических наук.

Чтобы получить такое органическое удобрение, подойдут самые дешевые варианты емкости: от кучи или ямы на даче до более аккуратного компостного ящика (компостера), который можно купить или сделать самостоятельно из досок или поддонов.

Чтобы переработать небольшое количество листьев, можно применить мульчирование. Такой способ работает следующим образом: сухие листья измельчают и рассыпают вокруг деревьев, кустов и на грядках.

"Это действует как "одеяло" для корней растений, которое защищает их от зимних морозов, сохраняет влагу в почве и подавляет рост сорняков. Однако должен быть именно тонкий слой удобрения, так как слишком толстый может привести к образованию корки и препятствовать доступу воздуха к корням", – объясняет Андрей Старостин.

Есть более современная и экологичная альтернатива прямому сжиганию – пиролиз. Однако пиролизное оборудование (реактор) для переработки листьев используют исключительно в рамках крупных промышленных или специализированных коммунальных предприятий, а не в частных или домашних хозяйствах.

Ранее была найдена новая причина инфаркта.

Аксинья Титова
