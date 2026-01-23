Искусство и мастерство: астанинский дворник круглый год создает скульптуры из снега и песка

Каждый лепил снеговика, однако вряд ли кому-то удавалось смастерить из снега настоящие произведения искусства. Во-первых, из-за кусачего холода на улице, во-вторых, это творчество недолговечно. Но это не пугает столичного дворника, фантазия которого безгранична.

Zakon.kz расскажет, как Ирик Шаймерденов украшает Астану снежными скульптурами.

60-летний Ирик Шаймерденов уже 40 лет в браке с любимой супругой. У них четыре сына и четыре внучки. Три года назад, играя с внучками на улице, мужчина вспомнил о давно забытом творчестве.

"Я рос без матери. Отец один воспитывал нас четверых. Ему было тяжело, раза три приводил к нам мачех. Родственники говорили сдать нас в детдом, но, несмотря на тяготы судьбы, он сумел нас вырастить", – начал разговор астанчанин.

Его детство было голодное, холодное, но веселое. В школе он был хулиганом с упрямым характером, но простым и прямолинейным. Часто оказывался на задних партах без внимания учителей.

"Я был тяжелым ребенком, не проявлял интереса к учебе, однако оказался очень изобретательным. Как-то из снега построил огромную крепость. Вся ребятня забегала к нам во двор поглядеть на нее. После, листая учебник по истории, изучил картинки катапульты и сделал ее из досок. Тогда всю зиму бегали, таскали ее по дворам, снег пуляли. За это мне друзья конфеты, значки разные давали. Потом собрал материал и изобрел большой вертолет с педалями, толпа детей ждали свою очередь, чтобы покататься на нем", – рассказал о своих изобретениях герой.

За свой талант мужчина благодарит училище, в котором он обучился, и дядю – Марата Нурканова.

"Я окончил училище в Петропавловске – тракторист-машинист широкого профиля. Хоть по профессии не работаю, но в училище прошли мои лучшие годы. Там я отказался от вредных привычек, занимался спортом, стал другим человеком и везде преуспевал. Мой дядя Марат Нурканов – художник. Я постоянно бегал к нему. Он меня близко к себе не подпускал, но мне нравилось, как он рисовал. Я прятался в кустах и часами наблюдал, как он там малюет холсты. Видимо, глядя на него, во мне что-то зародилось". Ирик Шаймерденов

Собеседник вспоминает, что, повзрослев, стал тесно общаться с дядей, который помогал ему зарабатывать на жизнь. Он поделился смешной историей из трудовых будней, которая сказалась на его будущем.

"Тогда пошли конкурсы в совхозе, дядя пригласил меня совместно работать. Он мне много рассказывал про художество. Лет пять брал с собой на объекты, мы занимались разного рода оформлением. Все это время у меня ничего особо не получалось, но мне неплохо платили за это, поэтому я продолжал работать. Как-то дядя неделю был в отъезде. Тогда пошел слух: "Ирик там ходит, только снег топчет целую неделю. Ничего не делает, а деньги получает". Я услышал, что ко мне собиралась комиссия. У меня страх появился, и руки сами начали что-то лепить. Пришли люди и начали наблюдать, как я работаю. А у меня понеслось. Сам не мог понять: что со мной стряслось и откуда я все это умею? Стали картинки появляться, разные фигуры, руки слушались. На улице трещал мороз. Вдруг услышал: "Смотри, как красиво". Комиссия развернулась и ушла. Тогда я быстро сделал семь фигурок: Дед Мороз, заяц, медведь, в общем, все, что укладывалось у меня в голове. А когда дядя приехал, не поверил глазам, долго не мог поверить, правда ли я это все лепил и как я это сделал. Ведь не умею же". Ирик Шаймерденов

Потом наступили тяжелые времена и им перестали платить. Появились другие интересы, и больше 20 лет Ирик Шаймерденов не притрагивался к снегу. А три года назад, играя с внучками, понял: а руки-то, оказывается, все помнят.

"Сейчас работаю в ресторанах дворником, садовником. Так, убираясь, я сначала сердечки лепил, а потом усложнил фигурки, перешел к животным. Я не думал, что это будет кому-то интересно. Смотрю, люди фотографируются. Потом даже стали заказы поступать, особенно от детских садов". Ирик Шаймерденов

Дело сезонным мастер не называет. Зимой лепит из снега, а когда тепло – идет в песочницу.

"Зиму люблю, 6 декабря родился, поэтому это мое. В Астане она суровая, но в этот раз она была необычно теплая, а потом все-таки взяла свое. Чего только не хочется слепить, но особенно нравится вытачивать силуэты зверей. Денег на этом зарабатывать не хочу, своей зарплаты хватает, главное – приносить радость детям", – делится житель Астаны.

Люди и правда дивятся. Однако находятся и те, кто намеренно портит скульптуры.

"Охранники рассказали, что два взрослых мужика пинали и сломали мою работу. Еще как-то ребенку захотелось потрогать все руками, и он испортил рисунки. Но часто слышу, как родители говорят детям: "Смотри, какая красота. Ею только любоваться, не стоит трогать". Да и в целом, я несильно переживаю, если сломают. Все равно это снег, он растает. Главное мое вдохновение, когда я занят лепкой, – наслаждаюсь этим моментом. Если тороплюсь, за час могу собрать фигуру, а когда есть время, могу часами лепить". Ирик Шаймерденов

Например, в один из дней астанчанину привезли два большегруза снега, над которым он работал пять часов и смастерил целую композицию из нескольких персонажей.

Материал по теме Манты в требухе и карусель на льдине: аппетитные блоги алматинца на природе разлетаются по миру

Он советует казахстанцам не бояться зимы, особенно снежных дней – они волшебны и напоминают о детстве. Играть со снегом не только радостно, но и полезно для здоровья. Главное, не переборщить. Достаточно хорошего настроения, теплых варежек и веселой компании, чтобы не только создать снеговика, но и наполнить свою жизнь счастливыми моментами.