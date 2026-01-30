Опасный вирус Нипах: стоит ли отменять поездки и есть ли угроза для казахстанцев

Проявление смертельного вируса Нипах в Индии вновь заставило говорить о биологических угрозах, способных быстро выйти за пределы одной страны. Вспышка обеспокоила не только врачей, но и туристов. Zakon.kz узнал у экспертов: безопасно ли планировать отпуск и как спастись от заразы.

На фоне тревожных новостей из индийского штата Западная Бенгалия, введены усиленные санитарно-эпидемиологические меры по всему миру. После выявления пяти подтвержденных случаев заражения вирусом Нипах, где среди заболевших оказались врачи и медицинские сестры, многие страны обеспокоены повышенным риском дальнейшего распространения инфекции.

По данным индийских СМИ, власти изолировали почти сотню человек, которые контактировали с инфицированными. Все они находятся на домашнем карантине. Пациенты проходят лечение в медицинских учреждениях Калькутты и близлежащих районов. Как заявили медики, состояние одного из заболевших остается крайне тяжелым.

Вирус Нипах считается одним из самых опасных зоонозных патогенов в мире. Он отличается высокой летальностью и на сегодняшний день не имеет ни одобренной вакцины, ни специфической терапии. World Health Organization относит его к группе вирусов с наивысшим уровнем биологической угрозы.

Как отмечают специалисты Centers for Disease Control and Prevention, инкубационный период заболевания может длиться от четырех до трех недель. Первые симптомы не имеют ярко выраженной специфики и нередко маскируются под обычную вирусную инфекцию: повышенная температура, головная и мышечная боль, слабость. При тяжелом течении болезнь поражает центральную нервную систему, вызывая энцефалит, судорожные приступы, нарушение сознания и даже кому. В зависимости от штамма вируса и условий вспышки смертность достигает 75%.

Нипах передается не только от животных к человеку, но и между людьми – чаще всего при тесном контакте с биологическими жидкостями. Природным резервуаром вируса считаются плодоядные летучие мыши рода Pteropus. В ходе предыдущих вспышек источником заражения также становились сельскохозяйственные животные, в частности свиньи.

Впервые вирус был выявлен в конце 1990-х годов в Малайзии и Сингапуре. С тех пор случаи заболевания регулярно фиксируются в странах Южной Азии, особенно в Бангладеш и Индии. Индийская Керала столкнулась с первой вспышкой Нипах в 2018 году, после чего эпизодические случаи регистрировались и в последующие годы.

Фото: pixabay

В Министерстве здравоохранения Казахстана также отреагировали на активацию заражаемости опасным вирусом. Ведь наша страна весьма туристически привлекательна для иностранных путешественников, а, по данным Министерства науки и высшего образования РК, в 2025 академическом году в Казахстане обучались более 35 тыс. иностранных студентов, а крупнейшая по численности иностранная группа – это студенты из Индии – около 9 959 человек.

В то же время, по информации КТК, в Минздраве Казахстана призвали воздержаться от поездок в Юго-Восточную Азию из-за смертельно опасной заразы. Главный эксперт управления контроля за особо опасными инфекциями КСЭК МЗ РК Шолпан Исенова посоветовала тем гражданам, которые планируют выезд за рубеж в страны Юго-Восточной Азии, уточнить эпидемиологическую ситуацию по вирусу Нипах в той или иной стране, куда соотечественники отправляются. Или поступить еще разумнее – по возможности ограничить зарубежные поездки.

Фото: pixabay

В свою очередь, на официальный запрос редакции, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК заверили, что случаев заболевания вируса Нипах и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено, и ситуация находится на контроле.

Между тем, в связи с эпидемиологической ситуацией в Индии по вирусу Нипах, Комитетом усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу республики.

"Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется", – добавили в ведомстве.

Также отмечается, что объекты здравоохранения приведены в полную готовность, бригады экстренной медицинской помощи и инфекционные стационары на случай возможного завоза пациентов с подозрением на высокозаразные заболевания. Обеспечены неснижаемые запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Для профилактики распространения инфекции выезжающим в эндемичные страны казахстанским туристам порекомендовали:

изучить эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок в иностранные государства;

избегать контактов с летучими мышами и другими животными;

соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики;

употреблять бутилированную или кипяченую воду;

не употреблять сырой финиковый и пальмовый сок и продукты, которые могли быть загрязнены животными;

тщательно мыть, очищать фрукты и овощи перед употреблением;

при появлении температуры, головной боли, кашля или других симптомов после поездки своевременно обращаться за медицинской помощью и информировать врача о пребывании в стране риска.

Так ли вирус опасен?

Фото: pixabay

Безусловно, сообщения о случаях заражения вирусом Нипах в Индии звучат пугающе. Однако местные специалисты призывают не поддаваться панике. Насколько реален риск для путешественников и может ли инфекция угрожать Казахстану, рассказал врач степени MD/MPH, Директор Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения НЦОЗ МЗ РК Сауран Ердесов.

По его мнению, вирус Нипах – это редкая инфекция, которая время от времени появляется в некоторых странах Азии.

"Чаще всего Нипах встречается в Индии и Бангладеш. Это не новый вирус, его знают уже больше 20 лет, и он не распространяется массово, как грипп или COVID-19", – сказал врач и магистр общественного здравоохранения.

Как объяснил Сауран Ердесов, при заболевании вирус может протекать тяжело и в ряде случаев приводить к летальному исходу.

Специфической вакцины и лечения против вируса Нипах на сегодняшний день не существует, поэтому его относят к опасным инфекциям. Вместе с тем важно понимать, что случаи заболевания регистрируются только в тех регионах, где вирус природно циркулирует, и их количество остается ограниченным, отметил представитель НЦОЗ МЗ РК.

На вопрос – "есть ли угроза для Казахстана?" врач ответил:

"Нет. В Казахстане случаи вируса Нипах не зарегистрированы. По данным Всемирной организации здравоохранения, риск для стран, где вирус не циркулирует, оценивается как минимальный".

Но заразиться все-таки возможно, но только:

при тесном контакте с больным человеком (например, при уходе за ним);

при контакте с дикими животными, в первую очередь с летучими мышами;

при употреблении необработанных продуктов, загрязненных животными.

Он также подчеркнул, что в обычной жизни и без таких контактов заразиться практически невозможно.

Нужно ли отменять поездки в Азию?

Директор Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения НЦОЗ МЗ РК считает, что раз на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала воздерживаться от поездок в страны, где регистрируются отдельные случаи вируса Нипах, то для паники нет причин.

"Усиленные санитарные меры в аэропортах это – профилактика и стандартная практика, а не признак повышенной угрозы", – добавил специалист.

Так, в Международном аэропорту Алматы прошли межведомственные учения по реагированию на выявление особо опасных инфекций, включая вирус Нипах. По сценарию был обнаружен пассажир с подозрением на заражение – службы отработали алгоритм изоляции, госпитализации и проведения противоэпидемических мероприятий.

Фото: КСЭК МЗ РК

По итогам учений подтверждена высокая готовность и слаженность работы всех ведомств. Отмечено, что действующие меры позволяют оперативно реагировать на биологические угрозы и минимизировать риски для населения.

Фото: КСЭК МЗ РК

В 2025 году санитарно-карантинный контроль в аэропортах прошли 7,2 млн пассажиров. Признаки повышенного эпидемиологического риска выявлены у 86 человек, случаев особо опасных инфекций не зарегистрировано.

Как защитить себя?

Если вы часто путешествуете или имеете систематические командировки в страны Юго-Восточной Азии, то соблюдения уже всем известных правил гигиены, и дистанцирования от всего опасного, будет уже достаточным для защиты.

Как считает врач, главное – стоит помнить, что вирус Нипах – редкая и локальная инфекция, распространение которой ограничено отдельными регионами.

"Поводов для паники нет, угрозы для населения Казахстана нет, международные ограничения на поездки не введены", – заключил собеседник.

Вспышки опасных инфекций всегда вызывают тревогу – особенно в мире, где границы открыты, а новости распространяются быстрее любой заразы. Однако ситуация с Нипах, как мы видим, на данный период не требует паники. Речь идет о редкой и локальной инфекции, хорошо известной специалистам и находящейся под постоянным международным контролем.

В Казахстане случаев заболевания не зарегистрировано, а санитарные службы работают в режиме повышенной готовности.

Эксперты напоминают: разумная осторожность, внимательное отношение к своему здоровью и соблюдение простых правил безопасности куда эффективнее тревоги и поспешных решений. Путешествия остаются возможными, если подходить к ним ответственно, а спокойствие и информированность – лучшая защита в эпоху глобальных вызовов.