#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Общество

Минздрав Казахстана сделал официальное заявление об опасном вирусе Нипах

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 12:07 Фото: pixabay
В Казахстане не зарегистрированы случаи заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны. Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем медицинских служб, об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным ведомства за 26 января 2026 года, в целях профилактики и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии министерством усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу.

"Особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания. Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Также отмечено, что медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции.

Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

"Гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, рекомендуется соблюдать меры личной профилактики. При появлении симптомов заболевания после возвращения необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, информируя врача о стране пребывания".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям и передается человеку от животных – в частности, летучих мышей и свиней, а также при тесном контакте с инфицированным человеком. Возможна передача через загрязненные продукты питания и напитки.

Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью, общей слабостью, а в тяжелых случаях – поражением центральной нервной системы и развитием пневмонии.

Специфического лечения и одобренной вакцины против вируса Нипах на сегодняшний день не существует. Медицинская помощь носит симптоматический характер.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 12:07
Нет лечения и вакцины: опасный вирус проснулся в Индии

Немного ранее академик объяснял, чем опасен новый смертельный вирус Нипах от летучих мышей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации с коронавирусом
11:13, 16 августа 2024
Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации с коронавирусом
В Минздраве сделали заявление касательно эпидситуации в стране
20:03, 17 сентября 2025
В Минздраве сделали заявление касательно эпидситуации в стране
Нет лечения и вакцины: опасный вирус проснулся в Индии
16:32, 25 января 2026
Нет лечения и вакцины: опасный вирус проснулся в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: