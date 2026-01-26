Минздрав Казахстана сделал официальное заявление об опасном вирусе Нипах

В Казахстане не зарегистрированы случаи заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны. Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем медицинских служб, об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным ведомства за 26 января 2026 года, в целях профилактики и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии министерством усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу.

"Особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания. Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Также отмечено, что медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции.

Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

"Гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, рекомендуется соблюдать меры личной профилактики. При появлении симптомов заболевания после возвращения необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, информируя врача о стране пребывания". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям и передается человеку от животных – в частности, летучих мышей и свиней, а также при тесном контакте с инфицированным человеком. Возможна передача через загрязненные продукты питания и напитки.

Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью, общей слабостью, а в тяжелых случаях – поражением центральной нервной системы и развитием пневмонии.

Специфического лечения и одобренной вакцины против вируса Нипах на сегодняшний день не существует. Медицинская помощь носит симптоматический характер.

