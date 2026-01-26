Минздрав Казахстана сделал официальное заявление об опасном вирусе Нипах
По данным ведомства за 26 января 2026 года, в целях профилактики и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии министерством усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу.
"Особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания. Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Также отмечено, что медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции.
Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
"Гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, рекомендуется соблюдать меры личной профилактики. При появлении симптомов заболевания после возвращения необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, информируя врача о стране пребывания".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям и передается человеку от животных – в частности, летучих мышей и свиней, а также при тесном контакте с инфицированным человеком. Возможна передача через загрязненные продукты питания и напитки.
Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью, общей слабостью, а в тяжелых случаях – поражением центральной нервной системы и развитием пневмонии.
Специфического лечения и одобренной вакцины против вируса Нипах на сегодняшний день не существует. Медицинская помощь носит симптоматический характер.
