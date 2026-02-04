Аромат влечения: можно ли найти свою любовь по запаху

Иной раз даже самый привлекательный и приятный в общении человек может отталкивать своим естественным запахом кожи. Можно ли доверять этим ощущениям и действительно ли запах помогает выбрать своего возлюбленного – Zakon.kz разбирался вместе со специалистами.

Запах как язык тела

Многие задаются вопросом, почему запах человека может мгновенно "понравиться" или оттолкнуть и стоит ли этому верить?

Некоторые из нас хотя бы раз испытывали странное ощущение: человек вроде ничего особенного не сделал, а от него уже хочется держаться подальше. Или наоборот – едва знакомый человек вызывает необъяснимое притяжение и доверие. Оказывается, за этим часто стоит не внешняя привлекательность, не слова и даже тембр голоса, а запах тела.

Можно не сразу понять, подходит ли нам человек, но тело часто реагирует раньше разума.

Фото: freepik

Как рассказал ассоциированный профессор кафедры патофизиологии, кандидат медицинских наук Бауржан Касенов, с точки зрения биологии человека и его поведения, обонятельная система устроена весьма уникально. В отличие от зрения и слуха запахи идут "коротким путем" – прямо в древние отделы мозга, отвечающие за эмоции и инстинкты.

"Сигнал из носа почти сразу попадает в миндалину – центр страха и притяжения, а также и гиппокамп – хранилище воспоминаний. Осознание и анализ мозг включает позже. Поэтому реакция восприятия возникает за доли секунды: "приятно – неприятно", "свой – чужой". Человек потом говорит: "Не знаю почему, но мне не по себе с ним/ней рядом" – и это чистая нейробиология", – сказал врач.

Гены иммунитета "подсказывают" через запах

Научные исследования показывают: мы бессознательно предпочитаем запах тех людей, чьи гены главного комплекса гистосовместимости – HLA (Human Leukocyte Antigen) – отличаются от наших.

Для чего это происходит? Все просто – чтобы получить более разнообразное потомство с сильным иммунитетом.

"Эксперименты по всему миру с футболками, когда люди нюхают одежду незнакомцев, неоднократно подтверждали: женщины чаще оценивают как "приятный" запах мужчин с "другим" набором HLA-генов. Это эволюционный механизм, работающий даже в наше прогрессивное время". Бауржан Касенов

Стресс и запах

Бауржан Касенов также рассказал, почему один и тот же запах может раздражать в те минуты, когда человек находится в состоянии стресса.

По его словам, гормоны, усталость, хронический стресс кардинально меняют восприятие.

"При высоком кортизоле миндалина становится сверхчувствительной – даже нейтральный запах может казаться резким или отталкивающим. То же происходит при гормональных колебаниях: менструальный цикл, беременность, климакс. Во время влюбленности мозг существенно "перекрашивает" запах партнера: активируются дофамин и окситоцин, и запах начинает вызывать расслабление, уют и доверие", – объяснил врач.



Когда отвращение к запаху – сигнал, а когда – просто состояние организма

Стойкое неприятие естественного запаха конкретного человека может быть признаком телесной несовместимости – организм как бы говорит: "Это требует от меня лишних усилий". Игнорировать такой сигнал долго – значит копить скрытое напряжение, стресс и усталость. Но часто отвращение – это не про партнера, а про вас самих: воспалительный процесс, депрессия, гормональный сбой, выгорание – те случаи, когда запахи почти всегда раздражают всех подряд.

Но можно ли "переубедить" реакцию организма разумом? Как отметил врач, первичный импульс, порождаемый запахом, почти не поддается воле. Но со временем через положительный опыт и снижение стресса мозг может ослабить реакцию. Но все же полностью отключить ее нельзя – это древняя система безопасности.

Фото: pexels

Что важно запомнить

• Запах – один из самых быстрых и честных "фильтров" тела. Он работает до слов и логики.

• Приятный запах часто сигнализирует о биологической совместимости, неприятный – о возможном напряжении.

• Если отвращение устойчиво и сохраняется в спокойном состоянии – это повод прислушаться к телу.

• Но если реакция появилась на фоне стресса, усталости или болезни – сначала необходимо восстановиться, а потом делать выводы о собеседнике.

Отвращение к запаху – тревожный сигнал

Наше тело иногда знает больше, чем разум. И запах – один из способов, которым организм пытается нас предупредить или, наоборот, подтолкнуть к кому-то ближе.

В свою очередь психолог, кандидат биологических наук Ольга Шихова считает, что в первый момент взаимодействия людей запах – это не просто ощущение, а сигнал, запускающий сложные реакции в организме.

"Для выбора партнера у нас не так уж и много вариантов. Считается, что мы определяем партнера примерно из 20 человек, которые находятся в нашем окружении. Эти люди не должны быть сильно отличающимися от нас, потому что любой чужак воспринимается нами как некая неизвестная территория, потенциальная опасность. Хотя есть категория людей, считающих особенно привлекательными тех людей, которые сильно отличаются от нас. Но в этом случае срабатывают другие механизмы, реагирующие на необычность и новизну". Ольга Шихова

Специалист отметила, что так происходит потому, что природа заинтересована в качественном потомстве. А как известно, крепкие здоровьем дети появляются у родителей с разнообразной комбинацией генов. Именно тогда возрастает вероятность того, что малыши будут более выносливы, жить до глубокой старости и качественней, чем предки. И тут регуляция с помощью запахов играет очень важную роль.

"Во-первых, с помощью запаха мы можем отсечь тех партнеров, которые нам близкородственны. Несколько лет назад проводилось исследование, которое заключалось в том, чтобы родители и их дети в течение трех дней носили одну и ту же одежду, и потом вслепую обменивались ею. Затем участники эксперимента выбирали те вещи, которые им нравятся по запаху, и указывали на те, которые не нравятся. И в результате ученые наблюдали, что подростки безошибочно угадывали запах своих отцов и говорили, что им очень не нравится запах этой одежды. И запахи, которые больше всего не нравились и родителям, и детям, это как раз были запахи их футболок или кофт, которые сняли с себя дети и родители", – сказал психолог.

При этом известно, что запах наших маленьких детишек нам очень нравится, продолжила собеседница. Но интересным образом запахи наших детей-подростков мы уже считаем неприятными. И взрослым детям также наш запах становится непривлекательным.

Фото: freepik

Таким образом, природа минимизирует опасные близко генетические контакты. Включается очень важный механизм: подростки вступают в фазу половозрелости, начинают активно вырабатывать гормоны репродуктивной системы. И то, что природа придумала инструменты, когда запах ребенка родителю очень сильно не нравится, говорит о том, что активируется защита от близкородственного скрещивания. Так природа старается обезопасить человечество от случаев инцеста.

Вторая очень важна функция, связанная с запахам, – биологическая регуляция в процессе поиска себе самого лучшего партнера.

"Мужчины и женщины стараются это делать, прибегая к интеллектуальным и логическим рассуждениям. Но природа изначально серьезно позаботилась о разумных существах в этом смысле. Она учла, что если мы будем долго рассуждать, то мы не скоро создадим семьи и обзаведемся потомством. Поэтому природа способствует тому, чтобы мы выбрали того партнера, который наилучшим образом, с точки зрения иммунологического портрета, нам бы подошел. Что это значит? У каждого из нас есть какая-то иммунологическая карта. То есть, каждый из нас противостоит каким-то болезням лучше всего, а к каким-то болезням, наоборот, склонны. Вследствие этого мы выбираем себе партнера с помощью запаха того, который бы нам комплементарно подходил. То есть можно это объяснить так: те зоны, которые у нас слабые и проблемные, у нашего партнера с большой долей вероятности будут сильнее. И наоборот. Те зоны, которые у него слабые с иммунологической точки зрения, будут сильные у нас", – разъяснила Ольга Шихова.

В этом случае запах играет ключевую маркерную функцию. Человек этого явно не осознает, не понимает, потому что естественные запахи напрямую взаимодействуют с нашими бессознательными механизмами. Таким образом, природа помогает выбрать самую лучшую пару с точки зрения биологии и иммунологии.

Отвращение к запаху кожи человека с точки зрения психологии – это сигнал, что он нам не подходит. Конечно, допускается момент, когда неприятный "аромат" исходит от ближнего вследствие того, что человек не ухаживает за собой, и от него слишком разит различными феромонами.

"B обычном режиме мы улавливаем буквально единичные молекулы ароматов, которые распространяет тело. В большинстве случаев мы сознательно их даже не замечаем. Не осознаем, что наш организм уловил эти ароматы. И этой единичной молекулы нам достаточно, чтобы составить какое-то представление на бессознательном глубинном уровне об этом человеке на уровне "нравится – не нравится", тянет меня к человеку или нет". Ольга Шихова

И если есть какое-то отвращение, или, как минимум, вам хочется отстраниться от человека, то с биологией спорить очень сложно – практически невозможно. Стоит довериться этому. И это не значит, что человек плохой, просто он не ваш.

Нравится головой, но не телом

Стоит ли игнорировать неприятие запаха ради отношений? По мнению психолога, скорее всего, это делать долгое время не получится. Потому что любое осознанное игнорирование – это напряжение психической системы. И все время быть в напряжении невозможно. Рано или поздно произойдет взрыв.

"Если долго давить на пружину, она максимально сожмется, до предела, и в конце концов обязательно отскочит. Поэтому долго игнорировать неприятные, исходящие от человека запахи не получится. Да и, наверное, не нужно". Ольга Шихова

Когда запах становится "своим"

Отвечая на вопрос о том, может ли естественный запах человека со временем начать нравиться, психолог отмечает: это возможно при наличии эмоциональной близости – если изначально не было резкого, отталкивающего восприятия.

"По мере формирования доверительных и близких отношений происходит так называемое "якорение" – запах начинает ассоциироваться с конкретным человеком и положительными переживаниями. Со временем он воспринимается как приятный, а иногда даже становится тем самым ароматом, который хочется чувствовать рядом. Запах начинает связываться с ощущениями безопасности, принятия и комфорта. При отсутствии негативных эмоций в отношении партнера он превращается в своеобразный маркер близости – знак того, что рядом "свой", любимый и значимый человек", – сказала психолог.

При этом важно понимать роль обоняния в формировании отношений в целом. Способность тонко различать запахи напрямую связана с возможностью устанавливать глубокие эмоциональные и интимные связи. Исследования показывают, что при утрате обоняния, например, во время пандемии COVID-19, у некоторых людей наблюдались трудности в эмоциональных контактах и ощущении близости.

Это подчеркивает, насколько важную роль запахи играют в нашей жизни – не только в восприятии окружающего мира, но и в качестве эмоциональных связей с другими людьми.