Наука и технологии

Найден сладкий способ борьбы с выпадением волос

облысение, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 09:29 Фото: pixabay
Местное применение миноксидила считают одним из самых эффективных и популярных способов борьбы с облысением, но он плохо впитывается кожей. Исследователи, стремясь повысить его эффективность, нашли весьма приятный способ сделать это, сообщает Zakon.kz.

Андрогенетическая алопеция (АГА) или облысение по мужскому типу (ОМП) – это наследственное заболевание, при котором мужчины и женщины постепенно теряют волосы по определенному шаблону. У мужчин в конечном итоге остается лишь небольшая часть волос на висках и затылке. С 1988 года миноксидил – препарат, изначально разработанный для борьбы с повышенным артериальным давлением, – используется для борьбы с этим заболеванием. Но он наносится непосредственно на кожу головы и плохо впитывается.

Исследователи из Австралии и Китая заявили, что им удалось найти способ повысить усвояемость препарата и, следовательно, его эффективность, пишет Newatlas.

Они разработали пластырь, содержащий миноксидил и набор микроигл из стевиозида, натурального подсластителя, полученного из растения стевия. После подбора концентрации подсластителя, содержащегося в иглах, пластыри были наложены на мышей. Исследователи обнаружили, что у мышей, которым был назначен пластырь со стевией, миноксидил усваивался в 18 раз лучше, чем у контрольной группы. У мышей с пластырем волосяной покров на ранее облысевших участках тела достигал 67,5% всего через 35 дней. Это значительно превышает текущую эффективность препарата, которому обычно требуется от трех до шести месяцев, чтобы вызвать рост новых волос у людей.

В отличие от других пластырей с микроиглами, испытанных ранее, иглы на основе стевии растворялись после нанесения и минимально метаболизировались, что означало, что большая часть подсластителя выводилась из организма. Благодаря своей растворимости они вызывали меньшее раздражение, чем пластыри, ранее тестировавшиеся с использованием металлических игл.

Этот метод не только улучшает проникновение препарата в кожу, но и устраняет другие проблемы, связанные с традиционными местными составами, такие как медленное начало действия и/или неточное дозирование. Сочетая преимущества микроигольчатой ​​терапии с терапевтическими эффектами миноксидила и используя уникальные свойства стевии, этот подход обладает значительным потенциалом для улучшения клинических результатов лечения АГА.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
