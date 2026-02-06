Вторая АЭС в Алматинской области: стали известны подробности

Ранее правительство Казахстана приняло решение о строительстве второй атомной электростанции. Редакция Zakon.kz обратилась за разъяснением в Агентство по атомной энергии.

– Хотели бы уточнить: речь идет о строительстве второй станции или все-таки второго энергоблока? Ведь 25 февраля 2025 года в Казахстане утвердили район строительства первой АЭС – та же Алматинская область, тот же Жамбылский район.

– Речь идет именно о строительстве второй АЭС как отдельного инфраструктурного объекта, а не о втором энергоблоке первой станции. Это закреплено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2026 года № 40 "О строительстве и районе строительства ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция". Документом официально подтверждено решение о реализации второго проекта АЭС и определен район ее размещения. Первая АЭС и вторая АЭС – это два самостоятельных проекта, реализуемых в рамках поэтапного развития атомной энергетики Казахстана.

– Каковы примерные сроки начала строительства?

– О сроках начала строительства говорить преждевременно. Сейчас возможна только оценка площадки и технические проработки. Реальные строительные работы могут начаться только после завершения полного цикла предпроектных исследований, а также получения всех необходимых регуляторных разрешений и лицензий для проекта строительства АЭС в установленном порядке.

При этом общемировая практика показывает, что сроки реализации проекта строительства АЭС составляют 10-12 лет.

– А расчетная мощность станции?

– Расчетная мощность определяется выбранной технологией. В настоящее время рассматриваются реакторные технологии поколения III+, соответствующие современным международным требованиям по безопасности. Базовый вариант предусматривает строительство станции суммарной мощностью до 2400 МВт с размещением двух энергоблоков по 1200 МВт каждый.

– Сколько энергии будет вырабатывать вторая АЭС?

– При установленной мощности 2400 МВт и коэффициенте использования установленной мощности на уровне 90%, характерном для АЭС поколения III+, годовая выработка составит порядка 18-19 млрд кВт·ч электроэнергии. Это объем базовой генерации, обеспечивающей стабильное покрытие потребностей энергосистемы, независимо от сезонных и погодных факторов.

– Кто построит данную станцию?

– В настоящее время ведется работа по определению генерального подрядчика. Проработка проекта ведется в рамках межгосударственного взаимодействия с потенциальными технологическими партнерами, обладающими подтвержденным опытом строительства АЭС по современным стандартам безопасности. При этом ключевым принципом остается диверсификация технологических решений и снижение зависимости от одного поставщика, исходя из долгосрочных интересов энергетической безопасности страны.

– Почему строительство сконцентрировано исключительно на Алматинской области? Планируется ли появление станций где-то еще?

– С целью определения района строительства второй АЭС был проведен анализ трех потенциальных районов в Южной, Северной и Западной зоне Единой электроэнергетической системы Казахстана. Анализ охватывал такие аспекты, как сейсмические и геологические характеристики, климатические факторы, свойства грунта, электросетевая инфраструктура, антропогенные условия, а также трансграничные риски рассматриваемых территорий.

Строительство первой АЭС в Алматинской области в будущем не позволит полностью покрыть потребности южных областей страны в дополнительных генерирующих мощностях в связи с тем, что данные регионы демонстрируют стабильный рост энергопотребления. В дополнение к этому часть планируемых новых мощностей в южных регионах приходится на нестабильные возобновляемые источники энергии.

По итогам проведенных исследований, а также учитывая вышеизложенное, 24 сентября 2025 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли Республики Казахстан в качестве района для строительства второй АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "Об использовании атомной энергии" решение о районе строительства ядерной установки принимается Правительством Республики Казахстан при согласии местных представительных органов – маслихатов, на территории которых планируется данное строительство.

5 декабря 2025 года были проведены публичные слушания в Жамбылском районе Алматинской области по проекту строительства второй АЭС в Казахстане с участием местных жителей, общественных деятелей, представителей маслихата, Агентства, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и РГП "Институт ядерной физики". По итогу публичных слушаний местные жители выразили поддержку проекту, отметив его важность для создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры и сокращения энергодефицита в регионе и в целом по стране.

24 декабря 2025 года на сессии маслихата Алматинской области принято решение о даче согласия на строительство второй АЭС на территории Алматинской области. 26 января 2026 года принято Постановление Правительства Республики Казахстан № 40 "О строительстве и районе строительства ядерная установка "Вторая атомная электрическая станция".