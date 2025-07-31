Появились подробности по строительству третьей АЭС в Казахстане

В Агентстве Казахстана по атомной энергии сегодня, 31 июля 2025 года, раскрыли некоторые подробности по строительству третьей атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.

В агентстве подтвердили информацию о строительстве третьей АЭС и отметили, что ведутся переговоры с КНР.

"Для строительства второй АЭС приоритетным партнером рассматривается китайская компания "China National Nuclear Corporation". В настоящее время ведутся соответствующие переговоры на уровне государственных органов и компаний. По строительству третьей АЭС ведутся обсуждения с потенциальными вендорами, включая "China National Nuclear Corporation", как по реактору большой мощности, так и по реакторам малой и средней мощности", – заявили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии в четверг.

В агентстве напомнили, что первая АЭС ("Росатом" признана лидером международного консорциума) будет построена в селе Улкен Жамбылского района Алматинской области. В данном районе планируется начать инженерно-изыскательские работы для определения площадки строительства АЭС.

"В дополнение к уже определенному району рассматриваются и другие регионы страны для строительства второй АЭС. На данный момент работы по этим направлениям находятся на предварительной стадии, ведутся консультации по оценке возможных вариантов размещения. Окончательные решения будут приниматься в соответствии с законодательством, с учетом энергетического баланса и инфраструктурной готовности выбранных регионов", – заключили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии.

Ранее о строительстве третьей АЭС в Казахстане рассказал первый зампремьера Роман Скляр.