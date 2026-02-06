"Зайцы" на маршруте: как безбилетники вредят общественному транспорту

Ежедневно мы видим переполненные автобусы, однако большой выгоды казахстанские перевозчики не ощущают. Прежде всего, из-за "зайцев", которые бьют по карману автопарков. Zakon.kz выяснил, почему некоторые пассажиры не хотят оплачивать проезд и что им за это грозит.

Несмотря на постоянное усовершенствование системы оплаты проезда в общественном транспорте, "зайцы" так никуда и не исчезли. Они продолжают кататься бесплатно, а перевозчики – подсчитывать убытки от таких пассажиров. И с каждым годом их становится все больше, бороться с ними устали не только автопарки, но и чиновники, и полицейские. Чтобы хоть как-то заставить их оплачивать проезд, в Алматы ввели несколько способов оплаты, но и эти попытки не приносят желаемого результата. Зато эти преимущества оценили те, кто постоянно оплачивает проезд в автобусах и метро:

через транспортную карту;

посредством SMS c мобильного телефона;

через мобильное приложение.

Бесплатный проезд предоставляется:

участникам ВОВ;

пенсионерам старше 75 лет;

лицам с инвалидностью 1-й, 2-й групп;

детям с инвалидностью до 18 лет;

жертвам политических репрессий и ветеранам боевых действий на территории других государств.

Также для некоторых казахстанцев, а именно студентов, пенсионеров по возрасту, многодетных матерей, лиц, сопровождающих детей с инвалидностью, действует льгота в 50% от тарифа.

Остальные лица обязаны оплачивать проезд.

Новшеств и льгот много, однако в ТОО "Алматыэлектротранс" рассказали, что некоторые пассажиры намеренно не платят за проезд. На борьбу с ними выходят контролеры, с утра до вечера они на маршрутах. Последние следят за порядком в общественном транспорте, ловят любителей покататься бесплатно. Их работа не так проста, как кажется. Порой даже сопряжена с риском из-за грубости, спора и конфликтов со стороны пассажиров.

"Контроль оплаты проезда на регулярной основе осуществляет специализированное подразделение контролеров, которые проводят проверки в салонах автобусов, а также с использованием автоматизированных систем учета и аналитики пассажиропотока. Численность контролеров формируется, исходя из протяженности маршрутной сети и пассажиропотока. В целом, существующего штата достаточно для системного контроля, при этом работа по его оптимизации и усилению продолжается". ТОО "Алматыэлектротранс"

Перевозчик пояснил, что уровень оплаты проезда варьируется в зависимости от времени суток и пассажиропотока. В часы пик при высокой загрузке транспорта доля безбилетных пассажиров может достигать 30%. В остальное время данный показатель, как правило, составляет порядка 15%.

"При этом подавляющее большинство пассажиров добросовестно оплачивают проезд, а работа по снижению уровня безбилетного проезда ведется на постоянной основе. Однако нужно понимать, что даже этот показатель оказывает влияние на финансовую устойчивость компании. Каждый перевозчик осуществляет свою деятельность за счет оплаты проезда пассажирами. Именно эти средства направляются на обеспечение ежедневной работы общественного транспорта". ТОО "Алматыэлектротранс"

В компании пояснили, что безбилетный проезд приводит к прямым финансовым потерям, которые отражаются на возможности своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, обеспечении безопасности перевозок и развитии транспортной инфраструктуры.

Также важно понимать, что все расчеты в сфере общественного транспорта ведутся на основании данных об оплате проезда. Именно оплаченные поездки используются при планировании маршрутной сети, интервалов движения и необходимого количества подвижного состава.

"Например, если автобус рассчитан на 100 пассажиров, фактически в нем едут 120 человек, но оплату произвели только 80, то в официальных расчетах отсутствует основание для увеличения количества рейсов или выпуска дополнительного транспорта. Формально система "видит" недозагрузку, тогда как пассажиры сталкиваются с переполненными автобусами. Таким образом, безбилетный проезд в первую очередь и напрямую влияет на переполненность салонов, увеличение интервалов движения и, как следствие, снижение качества транспортных услуг". ТОО "Алматыэлектротранс"

Отметим, что в общественном транспорте Алматы с 2015 года ввели штраф в размере 2 МРП (8650 тенге в 2026 году) по ст. 622 КоАП РК "Нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом".

"Штрафы за безбилетный проезд применяются на практике. Контролеры имеют полномочия фиксировать факт нарушения и передавать материалы для привлечения к административной ответственности. Такие случаи происходят регулярно. При выявлении факта неоплаты проезда контролер вызывает полицию и составляется административный материал. Штраф подлежит оплате в установленные законодательством сроки через банковские и электронные платежные системы. В случае уклонения от оплаты информация передается в уполномоченные органы для дальнейшего взыскания в принудительном порядке". ТОО "Алматыэлектротранс"

Зачастую "зайцы" пользуются различными уловками, чтобы обмануть контролеров:

пассажиры ссылаются, что недавно пополнили карту, однако деньги еще не поступили (нужно 15 минут, чтобы средства на карте стали доступны);

оплачивая через SMS или QR. Они готовятся к оплате, но не отправляют средства, пока не зайдет контролер. Если их проверяют, то оплата производится, если нет, то они пользуются случаем и не оплачивают;

уменьшают яркость экрана до минимума или отключают телефон, говоря, что он разрядился;

делают скриншот оплаты и показывают каждый раз одно и то же.

"Контролеры проходят инструктаж по корректному и безопасному взаимодействию с пассажирами и действуют строго в рамках закона. В большинстве случаев пассажиры спокойно реагируют на замечания и требования об оплате проезда. Конфликтные ситуации случаются крайне редко, и если подрались, обматерили, то это уже состав других правонарушений". ТОО "Алматыэлектротранс"

Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек отметила, что любые конфликтные ситуации в общественном транспорте, независимо от их причин, не должны перерастать в ссоры, тем более в физическое противостояние.

"Общественный транспорт – это пространство общего пользования, где важно сохранять спокойствие, взаимное уважение и соблюдать нормы общественного порядка". Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Правоохранители призывают казахстанцев своевременно оплачивать за проезд, решать спорные вопросы исключительно в правовом поле и не допускать самоуправства, так как любые агрессивные действия могут повлечь ответственность, независимо от первоначального повода для конфликта.

А автобусные парки тем временем продолжают усиливать контроль за "зайцами" в общественном транспорте. Специалисты уверены: если полностью победить безбилетников не получается, то хотя бы удастся снизить количество пассажиров, которые привыкли передвигаться по городу на автобусах бесплатно.