Общество

Проезд в общественном транспорте может стоить 500 тенге: о мнении высказались два вице-министра

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 14 октября 2025 года, на пресс-конференции в правительстве озвучили, при каких условиях тариф на общественный транспорт может вырасти до 500 тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

В социальных сетях в последние дни активно обсуждают заявление эксперта о том, что проезд в общественном транспорте в стране необходимо установить на уровне 500 тенге. СМИ поинтересовались, имеются ли экономические предпосылки для такого тарифа.

"В целом экономические предпосылки могут быть – рост себестоимости, например, увеличение цены на бензин. Но каждая компания, которая принимает решение о повышении тарифа, делает это самостоятельно. Это чисто коммерческие вещи – спрос и предложение", – озвучил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что заявление о возможном повышении стоимости проезда до 500 тенге является лишь мнением отдельного эксперта.

"Естественно, общественный транспорт ориентирован на население, и резкого роста стоимости проезда однозначно не допустят. Государство в этом плане будет оказывать поддержку, если цены на общественный транспорт начнут расти", – дополнил он.

Между тем в Алматы проверили общественный транспорт и выявили нарушения.

Екатерина Елисеева
