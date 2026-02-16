Названы страны с самой продолжительной рабочей неделей, а на каком месте Казахстан

Казахстан находится в числе стран со средними показателями продолжительности рабочей недели, сообщает Zakon.kz.

Средняя продолжительность рабочей недели в общем по миру варьируется от 40 до 50 часов. Зависит это не только от того, насколько то или иное государство по современным меркам является развитым и там активно соблюдается баланс между работой и отдыхом местных граждан, но и от того, насколько в принципе его население является трудолюбивым.

Немного о составителях

Рейтинг стран по средней продолжительности рабочей недели составлен и обновляется на ежегодной основе специалистами независимой организации World Population Review. Всего в нем представлено 188 государств.

В расчетах учитываются продолжительность рабочей недели, общее число выходных/праздничных дней в стране, а также количественный показатель отпусков трудящихся граждан.

Для составления этого рейтинга специалисты используют данные Международной организации труда (действует под эгидой ООН) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Где работают больше всего

Безоговорочным лидером по средней продолжительности рабочей недели является Бутан. Там местное население в среднем работает до 54,49 часа в неделю.

Второе и третье места в рейтинге по этому показателю занимают Судан и Лесото. В этих государствах население работает по 50,76 и 50,20 часа в неделю.

В десятку стран с самой продолжительной рабочей неделей, согласно данному рейтингу, входят: Демократическая Республика Конго (в среднем по 48,73 часа), ОАЭ (в среднем по 48,36 часа), Сан-Томе и Принсипе (в среднем по 48,16 часа), Иордания (в среднем по 47,75 часа), Либерия (в среднем по 47,53 часа), Пакистан (в среднем по 47,52 часа), Катар (в среднем по 46,83 часа).

К странам с продолжительной рабочей неделей также можно отнести Индию (15-е место в общем списке, в среднем по 45,81 часа), Китай (24-е место, в среднем по 44,75 часа), Сингапур (25-е место, в среднем по 44,63 часа), Турцию (33-е место, в среднем по 43,76 часа) и Гонконг (24-е место, в среднем по 43,08 часа).

Из постсоветских стран больше всего население работает в Туркменистане – 41-е место в общем списке. Там средняя продолжительность рабочей недели для его граждан составляет 41,89 часа.

Как обстоят дела в СНГ

Страны СНГ не входят в топ-50 стран мира с самой продолжительной рабочей неделей, что уже говорит о том, что здесь более или менее стремятся соблюдать необходимый баланс между работой и отдыхом своего населения.

Лидером по продолжительности рабочей недели среди стран Содружества является Таджикистан (67-е место в общем зачете). Там население с учетом праздников, выходных и отпусков в среднем работает до 41,04 часа в неделю.

Второе место по этому показателю в СНГ занимает Узбекистан (81-е место в общемировом зачете с рабочей неделей в 40,35 часа), третье – Россия (104-е место в общемировом зачете с рабочей неделей в 38,21 часа), а четвертое – Армения (107-е место в общемировом зачете с рабочей неделей в 38 часов).

Казахстан пятый на пространстве Содружества по этому показателю и 109-й в общемировом рейтинге. Казахстанцы в среднем работают по 37,97 часа в неделю.

Меньше, чем в Казахстане, люди работают в Беларуси (130-е место в общемировом зачете с рабочей неделей в 36,05 часа), Кыргызстане (137-е место в общемировом зачете с рабочей неделей в 35,19 часа) и Азербайджане (148-е место в общемировом зачете с рабочей неделей в 34,43 часа).

Где работают меньше всего

Меньше всего работают по версии World Population Review в Йемене (в среднем по 25,89 часа в неделю), Нидерландах (в среднем по 26,77 часа в неделю) и Норвегии (в среднем по 27,10 часа в неделю).

К странам с самой непродолжительной рабочей неделей также относят: Австрию (в среднем по 28,41 часа), Данию (в среднем по 28,75 часа), Финляндию (в среднем по 28,78 часа), Вануату (в среднем по 28,96 часа), Мозамбик (в среднем по 28,97 часа) и Швецию (в среднем по 29,28 часа).