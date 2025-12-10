Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по продолжительности жизни

Казахстан продолжает улучшать свои показатели в рейтинге стран мира по уровню продолжительности жизни и является лидером в этом направлении среди стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистике ООН и данным онлайн-счетчика "Worldometers", Казахстан по сравнению с 2023 годом заметно улучшил показатели по продолжительности жизни своего населения.

В этом случае, если средний показатель продолжительности жизни в Казахстане в 2023 году составлял 69,5 года, то уже в 2025 году он достиг отметки 74,5 года.

Составители рейтинга

Рейтинги по продолжительности жизни на регулярной основе составляют ООН, ВОЗ, Всемирный банк. Результаты проводимых ими исследований также зачастую отражаются и на сайте частного онлайн-счетчика "Worldometers".

Общемировые показатели средней продолжительности жизни с 2023 года не изменились и составляют сегодня 73,5 года. При этом женщины во всем мире живут дольше мужчин. Соотношение их среднего показателя составляет 76,2 против 70,9 года.

Такое соотношение в первую очередь связано с тем, что мужчины чаще всего задействованы в опасных профессиях, более подвержены пагубному влиянию вредных привычек, хуже следят за своим здоровьем и больше женщин подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Секреты долголетия

На уровень продолжительности жизни, как правило, влияет сразу целый ряд факторов.

В их числе: генетика, высокие показатели рождаемости, низкий уровень младенческой смерти, образ жизни, гигиена, употребляемые населением продукты питания, доступ граждан к спорту, экология, отсутствие стихийных бедствий, безопасность, низкий уровень преступности и доступ граждан к медицинскому обслуживанию.

Немаловажными аспектом в данном случае является и доступ граждан того или иного государства к образованию, поскольку, как бы странно это не звучало, образованное население живет дольше.

Кроме того, высокого уровня продолжительности жизни можно достичь и за счет развитой системы здравоохранения.

К примеру, в странах африканского континента, начиная с 2000-х годов, за счет внедрения эффективной системы раннего предупреждения и выявления опасных для человека болезней, включая СПИД/ВИЧ, удалось повысить средний уровень продолжительности жизни на 5-10 лет.

Позиции Казахстана

С 2023 года уровень продолжительности жизни в Казахстане в среднем вырос на пять лет. На этом фоне казахстанские мужчины в среднем стали жить 70,5 года, а женщины – 78,6 года.

Достичь прогресса в этом направлении, по мнению экспертов, в своем большинстве удалось за счет снижения случаев младенческой смертности и уменьшения числа детских смертей в возрасте до 5 лет.

По данным онлайн-счетчика "Worldometers", Казахстан с 2020 года снизил коэффициент младенческой смертности с 8,5 на 1000 живорожденных до 6,5 на 1000 живорожденных и коэффициент детских смертей в возрасте до 5 лет с 10 на 1000 живорожденных до 7,7 на 1000 живорожденных. Также на повышение продолжительности жизни в Казахстане могли повлиять улучшение качества медицинских услуг и санитарных норм, рост уровня внутренней безопасности, снижение показателей уличной преступности.

В рейтинге, составляемом аналитиками, Казахстан является лидером среди стран Центральной Азии по уровню продолжительности жизни и занимает 104-е место из 201 возможного.

Следом за Казахстаном расположились Узбекистан (122-е место со средним показателем продолжительности жизни в 72,6 года), Таджикистан (127-е место со средним показателем в 72 года), Кыргызстан (129-е место со средним показателем в 71,9 года) и Туркменистан (143-е место со средним показателем в 70,3 года).

Лидеры и отстающие

Наибольшее количество лет, по мнению аналитиков онлайн-платформы "Worldometers", живут граждане Гонконга (средний уровень продолжительности жизни – 85,7 года), Японии (85 лет) и Южной Кореи (84,5 года).

Вместе с тем, если включать в данный рейтинг страны с населением менее 50-ти тысяч человек, как это делают в своих расчетах специалисты ВОЗ и ООН, то первые позиции по этому показателю принадлежат Монако (86,5 года) и Сан-Марино (85,8 года).

В топ-10 стран и регионов с самым долгоживущим населением входят: Французская Полинезия (средний показатель – 84,3 года), Швейцария (84,2 года), Австралия (84,2 года), Италия (84 года), Сингапур (84 года), Испания (83,9 года) и Реюньон (83,8 года).

Население Соединенных Штатов в среднем живет 79,6 года (48-е место), Китая – 78,3 года (57-е место), Турции – 77,8 года (66 место), Украины – 74,8 года (99-е место), Грузии – 74,8 года (101-е место), Беларуси – 74,7 года (102-е место), Азербайджана – 74,7 года (103-е место), России – 73,5 года (112-е место).

Последние строчки в рейтинге по уровню продолжительности жизни занимают: Южный Судан (119-е место – 57,8 года), Чад (200-е место – 55,4 года) и Нигерия (201-е место – 54,7 года).