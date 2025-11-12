Казахстан на фоне соседей: где самая длинная рабочая неделя на постсоветском пространстве

Продолжительность рабочей недели – показатель, отражающий как производительность, так и социальное благополучие населения. Согласно данным Международной организации труда, в мире, в том числе и странах бывшего СССР, наблюдается сильный разброс в количестве рабочих часов, сообщает Zakon.kz.

Рабочая неделя в Казахстане: средние показатели в мире

Средняя продолжительность рабочей недели в Казахстане составляет 38 часов. Этот показатель находится в середине списка, чуть ниже мирового среднего. Он отражает стандартный подход к организации труда, но при этом заметен гендерный дисбаланс: мужчины работают в среднем 39,4 часа, а женщины – 36,5 часа.

Для сравнения: жители США проводят на работе 36,1 часа (38,7 часа – мужчины, 33 часа – женщины), в Канаде – 32,3 часа (34,9 и 32,3), а во Франции – всего 30,8 (33,2 и 28,2) часа.

Лидеры по продолжительности трудовой недели

Анализ данных показывает, что в постсоветских странах самые длинные рабочие недели зафиксированы в странах Центральной Азии. Так, Туркменистан лидирует с 41,9 часа, за ним следуют Таджикистан с 41 часом и Узбекистан с 40,4 часа. Эти государства значительно превышают стандартную 40-часовую неделю.

Высокие показатели часто коррелируют с развивающимися экономиками, где велик сектор неформальной занятости и самозанятости, а защита прав работников ниже.

Позиции стран ЕАЭС и СНГ

Среди стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Казахстан со своими 38 часами делит позицию с Арменией. Россия имеет схожий показатель – 38,2 часа. При этом Беларусь и Кыргызстан демонстрируют более короткую среднюю рабочую неделю – 36 и 35,2 часа, соответственно.

Среди других государств региона относительно короткую рабочую неделю имеют Молдова (37 часов) и Грузия (37,1 часа).

Самые короткие рабочие недели среди всех бывших республик СССР наблюдаются в странах Балтии: Эстония (31,1 часа), Литва (34,9 часа) и Латвия (35 часов), что приближает их к стандартам ОЭСР.

Гендерный разрыв как отражение структуры занятости

Практически во всех странах бывшего СССР наблюдается значительный разрыв в продолжительности рабочего времени между мужчинами и женщинами. Самый большой разрыв зафиксирован в Азербайджане, где женщины работают в среднем всего 17,3 часа, что на 19,5 часов меньше, чем мужчины. В Таджикистане разница составляет 9,1 часа.

На этом фоне Казахстан, Россия и Беларусь показывают относительно небольшой гендерный разрыв (около 2-3 часов).

Это может указывать на более равномерное участие женщин в традиционной, полной занятости, хотя и не исключает существования неформальной и неоплачиваемой работы.

Глобальный контекст и качество жизни

В целом, в странах с высоким уровнем дохода, таких как Дания, Норвегия, Германия и Нидерланды, рабочая неделя короче. Эти страны, часто входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), акцентируют внимание на балансе между работой и личной жизнью и высокой производительности труда.

Самая короткая рабочая неделя – в Йемене (25,9 часа), Нидерландах (26,8 часа), Норвегии (27,1 часа) и Австрии (28,4 часа).

Длинные рабочие недели, напротив, характерны для многих развивающихся экономик, таких как Бутан (первое место с показателем 54,5 часа в неделю), Судан (50,8 часа), Лесото (50,2 часа), Республика Конго (48,7 часа).

Для Казахстана сохранение 38-часовой рабочей недели при тенденциях к цифровизации и повышению производительности может стать ключевым направлением для улучшения баланса между работой и личной жизнью. Это позволит приблизиться к стандартам развитых стран, где короткая рабочая неделя сочетается с высокой экономической эффективностью.

