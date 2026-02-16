"Народный бухгалтер": более 26 тысяч казахстанцев получили бесплатные консультации для предпринимателей

В Казахстане продолжается республиканская акция "Народный бухгалтер". Мероприятие направлено на поддержку предпринимателей и повышение качества ведения бухгалтерского и налогового учета. Как можно бесплатно проконсультироваться и какие вопросы задают экспертам – в материале Zakon.kz.

В целях поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учета Министерство финансов совместно с профессиональными организациями бухгалтеров с 5 января 2026 года проводят консультации в рамках акция "Народный бухгалтер".

Основной формат – офлайн-прием на базе управлений государственных доходов областных центров и крупных городов – Астаны, Алматы и Шымкента.

Материал по теме "Народный бухгалтер": когда и где проходят консультации

До конца февраля консультации будут проводиться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00. С марта 2026 года – два раза в неделю. Адреса, где проводится прием граждан, можно узнать по ссылке.

Составлены списки ответственных сотрудников со стороны КГД, ДГД и УГД, а также аккредитованных бухгалтеров, на январь месяц от ПОБ определены более 120 профессиональных бухгалтеров.

С момента запуска акции:

предоставлены консультации более 26,6 тыс. налогоплательщикам,

записаны более 204 интервью с экспертами,

свыше 3 тыс. публикаций вышло в СМИ, ТВ, на радио и в социальных сетях,

получены 272 видеоотзыва по акции "Народный бухгалтер", в том числе 182 – от блогеров, инфлюенсеров и т.д.

проведено 667 дней открытых дверей.

"Практика живого диалога показала эффективность такой формы поддержки. Налогоплательщики получают разъяснения по актуальным вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности, работы в информационных системах. В рамках акции предпринимателям предоставляются пошаговые инструкции переходного периода, разъяснения по выбору оптимального налогового режима", – отметили организаторы акции.

Так, часто задаваемые вопросы были по выбору оптимального налогового режима и вопросам переходного периода, налоговым льготам и вычетам при специальных налоговых режимах, выписке электронных счетов-фактур, порогу НДС, постановке и снятию с учета по НДС при СНР и ОУР, разрешенным видам деятельности для самозанятых и многое другое.

Акция "Народный бухгалтер" продолжит свою работу до 30 июня 2026 года. Для удобства ориентирования в проведении мероприятия в республиканском масштабе и получения подробной информации о ее возможностях для казахстанцев разработан специальный сайт на государственном и русском языках – Республиканская социальная акция "Народный бухгалтер".

"Приглашаем предпринимателей и граждан воспользоваться возможностью бесплатно получить профессиональную консультацию и повысить свою налоговую грамотность", – обратились к казахстанцам представители акции "Народный бухгалтер".