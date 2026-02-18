Самые богатые страны по итогам 2025 года, а на какой позиции Казахстан

Казахстан по итогам 2025 года остался в числе самых богатых стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

По версии американского онлайн-издания "CEOWORLD Magazine", в 2025 году Казахстан занял 70-е место в рейтинге самых богатых стран мира и тем самым остался в числе лидеров по этому показателю среди стран Содружества.

Как производятся расчеты

Рейтинг самых богатых стран формируется на основе показателей ВВП на душу населения, скорректированного с учетом паритета покупательской способности государств.

Такой подход, по мнению специалистов, позволяет более точно определять реальное экономическое положение страны, уровень качества жизни ее населения, показатели инфляции и цен.

В своих расчетах специалисты данного издания опираются на статистические данные МВФ, Всемирного банка, а также международных организаций, действующих под эгидой ООН. Всего в рейтинге отмечены показатели 211 государств мира.

Самые богатые страны

По версии специалистов онлайн-издания, самыми богатыми в мире становятся те государства, которые обладают не только высокотехнологичным, автоматизированным производством, развитой банковской сферой и высоким бизнес-потенциалом, но и небольшим по количественному показателю населением.

В этом ключе самым богатым в мире государством по итогам 2025 года стал Люксембург. Его ВВП по паритету покупательской способности на душу населения составил 143 304 доллара.

На втором месте в этом рейтинге расположился Лихтенштейн (139 100 долларов), а на третьем – Ирландия (137 638 долларов).

В топ-10 богатейших стран мира по итогам 2025 года также вошли: Сингапур (138 108 долларов), Монако (115 700 долларов), Катар (114 210 долларов), Макао (98 157 долларов), Бермудские острова (95 837 долларов), Швейцария (89 537 долларов), ОАЭ (88 962 доллара).

Соединенные Штаты и Китай, несмотря на то, что они продолжают оставаться самыми влиятельными государствами в мире, в десятку самых богатых стран по итогам 2025 года не попали. В результате США в данном рейтинге заняли 13-е место (80 412 долларов), а Китай лишь 86-е (23 309 долларов).

Ситуация в СНГ

Наиболее богатой страной на пространстве СНГ по итогам 2025 года стала Россия. Она в общемировом зачете заняла 66-е место с показателем ВВП по паритету покупательской способности на душу населения в 35 310 долларов.

Немного уступает России в этом рейтинге и, соответственно, по уровню ВВП с учетом ППС на душу населения Казахстан (70-е место и 32 712 долларов).

Меньше их показатели на пространстве СНГ имеют: Беларусь (85-е место и 24 017 долларов), Армения (96-е место и 19 745 долларов), Азербайджан (104-е место и 18 694 доллара), Узбекистан (143-е место и 10 316 долларов), Кыргызстан (161-е место и 6 438 долларов) и Таджикистан (167-е место и 5 631 доллар).

Самые бедные страны

Самой бедной страной, по версии онлайн-издания "CEOWORLD Magazine", в 2025 году стал Южный Судан. Он занял последнее 211-е место в рейтинге с показателем ВВП с учетом ППС на душу населения в 476 долларов.

В список беднейших стран мира также вошли: Бурунди (210-е место и 890 долларов), Центральноафриканская Республика (209-е место и 1109 долларов), Демократическая Республика Конго (208-е место и 1510 долларов) и Нигер (207-е место и 1579 долларов).