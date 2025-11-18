Назван самый богатый город на Земле в 2025 году
Японский город Токио вновь признали самым богатым городом планеты в 2025 году. ВВП мегаполиса достиг 2,55 трлн долларов, сообщает Zakon.kz.
Это стало известно из рейтинга 300 богатейших городов мира, составленного журналом CEOWORLD Magazine.
"Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году", – говорится в публикации.
По данным издания, на втором месте в списке богатейших городов оказался Нью-Йорк с ВВП 2,49 трлн долларов. Замыкает тройку лидеров еще один американский мегаполис Лос-Анджелес – ВВП 1,62 трлн долларов.
Далее следуют Лондон (1,47 трлн долларов), Сеул (1,42 трлн долларов) и Париж (1,39 трлн долларов). В исследовании отмечается, что первые десять городов в рейтинге отвечают примерно за треть всего мирового ВВП. Города Казахстана в этот рейтинг не вошли.
