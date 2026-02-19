Горы на замке: как спасатели Казахстана "охотятся" за лавинами – фоторепортаж

Горы Казахстана этой зимой стали особенно опасными. Нестабильный снежный покров, перепады температур и осадки повышают риск схода лавин, поэтому спасатели вынуждены намеренно спускать снег со склонов, чтобы предотвратить трагедии. Как это происходит – в фоторепортаже Zakon.kz.

С начала декабря и по сегодняшний день спасатели провели 255 наземных обследований лавиноопасных участков в горах Алматы. Наблюдения показывают: снег на вершинах накапливается быстрее обычного, слои остаются неустойчивыми, а значит, риск схода лавин сохраняется даже без видимых причин. Ситуацию еще осложняют погодные факторы. Сильные снегопады, порывистый ветер и резкие перепады температур перегружают снежный покров.

Фото: Zakon.kz

По прогнозу "Казгидромет", 19-20 февраля в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. А в Восточно-Казахстанской области на фоне оттепели прогнозируются осадки и метели, после чего ожидается резкое похолодание – одна из самых опасных комбинаций для формирования лавин.

Фото: Zakon.kz

С начала лавиноопасного периода 2025-2026 годов, стартовавшего в ноябре прошлого года, в Алматы и Жамбылской области зарегистрировано 23 самопроизвольных схода лавин общим объемом более 55 тысяч кубометров. Чтобы снизить угрозу, спасатели уже провели 32 профилактических спуска близ Алматы.

Фото: Zakon.kz

Профилактические спуски продолжаются и в Восточно-Казахстанской области. Так, в районе автодороги Усть-Каменогорск – Самарское в результате четырех взрывов было спущено около 6 тысяч кубометров снега, что позволило своевременно устранить угрозу для движения транспорта.

Фото: Zakon.kz

Такие операции относятся к самым сложным и рискованным. Действия строго регламентированы: на лавиноопасный склон поднимаются две группы спасателей. Одна доставляет мешки со взрывчатыми веществами весом около 10 килограммов каждый, вторая обеспечивает их страховку и безопасность при подъеме.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Внизу на безопасном расстоянии дежурит третья группа – медики и кинологи, готовые в любой момент приступить к поискам пострадавших. Среди них спасатель Еркын Чекубаев и его напарник – служебная собака по кличке Джилли. Уже три года они работают вместе.

"Снежная лавина – это опасная природная стихия. Снежные массы несутся на большой скорости и сметают все на своем пути. Попавший под такой поток человек практически не имеет шансов выжить. Тяжелый снег ломает кости как спички и буквально раздавливает. Выжившие люди могут надеяться только на помощь спасателей. Для Джилли поиск людей – это игра. Она не осознает, что спасает жизни, просто делает то, чему ее научили. Если честно, я не считаю, сколько людей мы с ней спасли, – мы просто выполняем свою работу", – рассказывает Еркын Чекубаев.









Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После подрыва точечного заряда взрывчатки многотонная масса снега обрушиваются вниз по склону, и в дело сразу же вступает тяжелая техника. Однако даже мощные тракторы в этом сезоне нередко работают на пределе возможностей – снега настолько много, что расчистка требует значительного времени и усилий.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Спасатели отмечают, что лавины редко бывают случайными – они годами сходят в одних и тех же местах. Об этом говорят характерные конусы снега у подножий склонов и вертикальные просеки в лесу, где снежные потоки регулярно срезают растительность.

Несмотря на масштабную работу спасателей, лавинную опасность полностью исключить невозможно. В ДЧС Алматы призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности: воздерживаться от походов в горы в период лавинных предупреждений, заранее изучить прогноз погоды, а еще тщательно планировать маршруты и передвигаться только по обозначенным тропам.

При выпадении обильных осадков специалисты рекомендуют и вовсе отложить выход в горы как минимум на несколько дней. После того как снежный покров стабилизируется, можно возобновить прогулки в горной местности.