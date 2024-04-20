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Снежные лавины сошли в горах Алматы

Снежные лавины сошли в горах Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 19:28 Фото: pixabay
Самопроизвольный сход снежных лавин произошел 20 апреля в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

"В городе Алматы в бассейне реки Улкен Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин. Объем сошедшей массы составил 900 куб. м. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что 17 апреля десять больших лавин общим объемом 55 320 кубометров сошли в горах Алматы. Тогда никто не пострадал. 

Также "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 21 апреля. Подробнее можно прочитать здесь.

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