Снежные лавины сошли в горах Алматы
Фото: pixabay
Самопроизвольный сход снежных лавин произошел 20 апреля в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
"В городе Алматы в бассейне реки Улкен Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин. Объем сошедшей массы составил 900 куб. м. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что 17 апреля десять больших лавин общим объемом 55 320 кубометров сошли в горах Алматы. Тогда никто не пострадал.
Также "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 21 апреля. Подробнее можно прочитать здесь.
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