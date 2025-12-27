Спасатели рассказали, как спастись от лавины в алматинских горах, если вас никто не ищет
Сход лавины в горах – явление крайне опасное. В таких ситуациях действовать нужно быстро. А как именно, рассказали казахстанские спасатели, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, вот действия, которые необходимо предпринять:
- Уходите в сторону от потока. Бросьте все тяжелое снаряжение.
- Если вас захватывает снег – пытайтесь плыть, лучше на спине. Лицо должно быть направлено к поверхности.
- Одну руку держите вытянутой вверх.
- Когда лавина остановится – создайте полость у носа и рта. Берегите кислород и силы.
- Чтобы понять, где верх: пустите слюну – она потечет вниз, пар от дыхания поднимается вверх.
В горах помощь может не прийти. Ваш единственный шанс – спокойно и осознанно выбраться самому.
Ранее сообщалось, что в Медеуском районе города Алматы завершили поисково-спасательные работы. В районе пика "Локомотив" на высоте около 3700 метров над уровнем моря спасатели нашли тела двух человек.
