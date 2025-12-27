#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Советы

Спасатели рассказали, как спастись от лавины в алматинских горах, если вас никто не ищет

Лавина, турист, сноуборд, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 21:38 Фото: pixabay
Сход лавины в горах – явление крайне опасное. В таких ситуациях действовать нужно быстро. А как именно, рассказали казахстанские спасатели, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, вот действия, которые необходимо предпринять:

  • Уходите в сторону от потока. Бросьте все тяжелое снаряжение.
  • Если вас захватывает снег – пытайтесь плыть, лучше на спине. Лицо должно быть направлено к поверхности.
  • Одну руку держите вытянутой вверх.
  • Когда лавина остановится – создайте полость у носа и рта. Берегите кислород и силы.
  • Чтобы понять, где верх: пустите слюну – она потечет вниз, пар от дыхания поднимается вверх.

В горах помощь может не прийти. Ваш единственный шанс – спокойно и осознанно выбраться самому.

Ранее сообщалось, что в Медеуском районе города Алматы завершили поисково-спасательные работы. В районе пика "Локомотив" на высоте около 3700 метров над уровнем моря спасатели нашли тела двух человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Крупные лавины сошли в горах Алматы
12:57, 29 марта 2024
Крупные лавины сошли в горах Алматы
Спасатели рассказали о мерах предосторожности в горах в зимний период
16:41, 14 января 2024
Спасатели рассказали о мерах предосторожности в горах в зимний период
О лавинах в горах предупредил ДЧС Алматинской области
21:36, 15 апреля 2024
О лавинах в горах предупредил ДЧС Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: