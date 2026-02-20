#Референдум-2026
Популярность онлайн-покупок в Казахстане стремительно растет

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 15:19 Фото: pexels
Казахстан по итогам 2025 года вошел в число лидеров на пространстве СНГ по онлайн-шопингу, сообщает Zakon.kz.

В результате ощутимого роста общего числа пользователей интернета, постоянно проводящих время в Сети, в мире стремительно наращивает свою популярность такая сфера, как онлайн-торговля.

На фоне этого активно развиваются уже существующие и создаются новые маркетплейсы, продуктовые онлайн-маркеты, службы доставки и отдельные торговые приложения, что в свою очередь делает сферу розничной торговли в режиме онлайн более удобной для рядовых покупателей и, соответственно, прибыльней для малого и среднего бизнеса.

Не отстает от мировых трендов и Казахстан, особенно если учитывать, что в стране делается серьезная ставка на цифровизацию.

В этом ключе, по данным онлайн-сервиса "CEOWORLD", Казахстан по итогам 2025 года в глобальном рейтинге по совершаемым покупкам в онлайн-режиме занимает 78-е место из 197 возможных и тем самым входит в число лидеров по этому показателю среди стран СНГ.

Лидеры в онлайн-шопинге

Согласно данным специалистов, сегодня в мире официально зарегистрировано около 2,64 млрд пользователей Сети, которые на постоянной основе совершают розничные покупки в режиме онлайн, то есть 33% всего населения планеты.

Лидерами в этом направлении являются США. Годовая доля их онлайн-шопинга составила 47,54% от всех совершаемых покупок.

Второе место по этому показателю занимает Китай (47,52% от всех совершаемых покупок), а третье – Япония. Там население, по данным составителей рейтинга, в режиме онлайн ежегодно совершает до 47,05% всех своих покупок.

В топ-10 стран мира с наиболее развитыми системами онлайн-торговли в 2025 году вошли: Индия (47,04% от всех совершаемых покупок), Гонконг (46,88% от всех совершаемых покупок), Сингапур (46,75% от всех совершаемых покупок), Нидерланды (46,65% от всех совершаемых покупок), Франция (46,63% от всех совершаемых покупок), Германия (46,62% от всех совершаемых покупок) и Южная Корея (46,22% от всех совершаемых покупок).

Ситуация в СНГ

Лидером по онлайн-шопингу среди стран Содружества стала Россия. Она занимает 34-е место в мире по этому показателю с годовой долей онлайн-покупок в 42,25%.

Второе место в СНГ и 78-е место в мире по розничной торговле в онлайн-режиме занимает Казахстан. Годовая доля покупок казахстанцев через электронные сети составила 31,87%.

Ниже позиции в рейтинге имеют Беларусь (83-е место с годовой долей в 30,82%), Армения (89-е место с годовой долей в 30,17%), Азербайджан (97-е место с годовой долей в 28,4%), Узбекистан (117-е место с годовой долей в 25,32%), Кыргызстан (132-е место с годовой долей в 23,06%) и Таджикистан (138-е место с годовой долей в 21,32%).

Где онлайн-шопинг менее популярен

Меньше всего в мире пользуются интернетом и совершают покупки в онлайн-режиме в Палестине. Там годовая доля приобретаемых товаров через маркетплейсы, приложения и онлайн-сервисы составляет всего 12,67%.

Чуть выше показатели в таких странах, как Лесото (12,84% от всех совершаемых покупок), Ангола (12,93% от всех совершаемых покупок), Малави (13,09% от всех совершаемых покупок), Мали (13,15% от всех совершаемых покупок) и Северная Корея (13,28% от всех совершаемых покупок).

Олег Калиниченко
