Популярность онлайн-покупок в Казахстане стремительно растет

Казахстан по итогам 2025 года вошел в число лидеров на пространстве СНГ по онлайн-шопингу, сообщает Zakon.kz.

В результате ощутимого роста общего числа пользователей интернета, постоянно проводящих время в Сети, в мире стремительно наращивает свою популярность такая сфера, как онлайн-торговля.

На фоне этого активно развиваются уже существующие и создаются новые маркетплейсы, продуктовые онлайн-маркеты, службы доставки и отдельные торговые приложения, что в свою очередь делает сферу розничной торговли в режиме онлайн более удобной для рядовых покупателей и, соответственно, прибыльней для малого и среднего бизнеса.

Не отстает от мировых трендов и Казахстан, особенно если учитывать, что в стране делается серьезная ставка на цифровизацию.

В этом ключе, по данным онлайн-сервиса "CEOWORLD", Казахстан по итогам 2025 года в глобальном рейтинге по совершаемым покупкам в онлайн-режиме занимает 78-е место из 197 возможных и тем самым входит в число лидеров по этому показателю среди стран СНГ.

Лидеры в онлайн-шопинге

Согласно данным специалистов, сегодня в мире официально зарегистрировано около 2,64 млрд пользователей Сети, которые на постоянной основе совершают розничные покупки в режиме онлайн, то есть 33% всего населения планеты.

Лидерами в этом направлении являются США. Годовая доля их онлайн-шопинга составила 47,54% от всех совершаемых покупок.

Второе место по этому показателю занимает Китай (47,52% от всех совершаемых покупок), а третье – Япония. Там население, по данным составителей рейтинга, в режиме онлайн ежегодно совершает до 47,05% всех своих покупок.

В топ-10 стран мира с наиболее развитыми системами онлайн-торговли в 2025 году вошли: Индия (47,04% от всех совершаемых покупок), Гонконг (46,88% от всех совершаемых покупок), Сингапур (46,75% от всех совершаемых покупок), Нидерланды (46,65% от всех совершаемых покупок), Франция (46,63% от всех совершаемых покупок), Германия (46,62% от всех совершаемых покупок) и Южная Корея (46,22% от всех совершаемых покупок).

Ситуация в СНГ

Лидером по онлайн-шопингу среди стран Содружества стала Россия. Она занимает 34-е место в мире по этому показателю с годовой долей онлайн-покупок в 42,25%.

Второе место в СНГ и 78-е место в мире по розничной торговле в онлайн-режиме занимает Казахстан. Годовая доля покупок казахстанцев через электронные сети составила 31,87%.

Ниже позиции в рейтинге имеют Беларусь (83-е место с годовой долей в 30,82%), Армения (89-е место с годовой долей в 30,17%), Азербайджан (97-е место с годовой долей в 28,4%), Узбекистан (117-е место с годовой долей в 25,32%), Кыргызстан (132-е место с годовой долей в 23,06%) и Таджикистан (138-е место с годовой долей в 21,32%).

Где онлайн-шопинг менее популярен

Меньше всего в мире пользуются интернетом и совершают покупки в онлайн-режиме в Палестине. Там годовая доля приобретаемых товаров через маркетплейсы, приложения и онлайн-сервисы составляет всего 12,67%.

Чуть выше показатели в таких странах, как Лесото (12,84% от всех совершаемых покупок), Ангола (12,93% от всех совершаемых покупок), Малави (13,09% от всех совершаемых покупок), Мали (13,15% от всех совершаемых покупок) и Северная Корея (13,28% от всех совершаемых покупок).