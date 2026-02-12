Где в мире уделяют больше внимание науке и какие позиции у Казахстана

Казахстан входит в число лидеров по числу верифицированных научных исследований на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

По версии наукометрического сервиса SCImago, Казахстан является одним из лидеров по публикациям научно-исследовательских работ не только среди стран СНГ, но и на всем постсоветском пространстве.

Всего казахстанскими специалистами, профессионально занимающимися научной деятельностью, опубликовано 64 913 документов, на 62 362 из которых имеют право ссылаться другие исследователи.

Такие успехи, к слову, позволили Казахстану занять 69-е место в мире по этому показателю.

Что за рейтинг

SCImago, или SCImago Journal & Country Rank (SJR), является общедоступным наукометрическим онлайн-сервисом, созданным группой исследователей Гранадского университета (Испания).

Основное направление деятельности сервиса – составление рейтингов научных журналов, публикаций, отдельных исследований и стран, уделяющих должное внимание развитию науки.

При составлении рейтингов специалисты SCImago оценивают не только общее число опубликованных научных статей и материалов, но и количественные показатели ссылок на них со стороны других пользователей, упоминаний в других источниках и прямых цитат.

Всего под оценку специалистов данного сервиса попадает свыше 250 государств, автономных территорий и островов.

Ситуация в СНГ

Лидером по количеству опубликованных и верифицированных научных исследований на пространстве Содружества стала Россия – она занимает 12-е место в мире из 253 возможных. Всего российскими научными деятелями опубликовано 1 813 815 документов.

Второе место среди стран СНГ по данному показателю занимает Казахстан (69-е место в общем зачете, 64 913 опубликованных документов). На третьем месте разместилась Беларусь (73-е место в общем зачете, 56 491 опубликованный документ).

Ниже них в рейтинге по числу верифицированных научных исследований находятся: Узбекистан (83-е место в общем зачете, 38 873 документа), Азербайджан (92-е место в общем зачете, 29 340 документов), Армения (93-е место в общем зачете, 26 582 документа), Кыргызстан (130-е место в общем зачете, 7118 документов) и Таджикистан (147-е место в общем зачете, 3710 документов).

Лидеры и аутсайдеры

Общемировыми лидерами по числу опубликованных верифицированных научных исследований являются США (16 963 549 документов), Китай (11 684 858 документов) и Великобритания (5 089 262 документа).

В топ-10 по этому показателю также входят: Германия (4 328 107 документов), Япония (3 629 428 документов), Индия (3 341 068 документов), Франция (2 919 925 документов), Италия (2 699 911 документов), Канада (2 575 484 документа) и Австралия (2 146 519 документов).

Наименьшим количеством опубликованных верифицированных научных исследований отметились Сен-Пьер и Микелон (8 документов), Остров Рождества (7 документов) и Острова Питкэрн (4 документа).