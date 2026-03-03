Опасные эксперименты: что делать, если в нос или ухо ребенка попал инородный предмет

Маленькие дети изучают мир "на ощупь", и иногда такое любопытство оборачивается опасной ситуацией. Иногда мелкие детали игрушек и другие предметы оказываются в носу или в ушах. Как вовремя заметить проблему и почему лучше обратиться к врачу, – в материале Zakon.kz.

На первый взгляд ситуация может показаться безобидной, особенно если ребенок не плачет, не жалуется на боль и продолжает вести себя, как обычно. Однако главная опасность заключается в том, что подобные случаи далеко не всегда дают о себе знать сразу. Инородный предмет может долгое время оставаться в носовой полости или в слуховом проходе, постепенно вызывая раздражение слизистой, воспаление, инфекцию и даже повреждение тканей. Иногда первые симптомы появляются лишь спустя дни или недели, когда процесс уже зашел достаточно далеко.

"Пожалуй, один из самых неожиданных случаев в моей практике – когда в полости носа и даже в носоглотке я обнаружила косточку от апельсина у ребенка. Выраженных жалоб у маленького пациента не было. Мама лишь заметила, что ребенок стал чаще подкашливать, а тембр его голоса изменился. После промывания носа инородный предмет удалось извлечь без осложнений – ситуация завершилась благополучно", – рассказала лор-врач Малика Расулова.

О том, к каким последствиям может привести запущенная проблема, рассказал профессор медицины, врач с 51-летним стажем Амангельды Кулимбетов. Он вспомнил случай из практики своего коллеги.

В отдаленном ауле на юге страны у ребенка развилось гнойное воспаление среднего уха. Запах гноя привлек муху, которая отложила личинки прямо в слуховом проходе.

"Боли были мучительными, инфекция быстро распространялась. К счастью, ребенка удалось спасти. Все личинки были извлечены. Подобные истории – напоминание о том, насколько важно вовремя обратиться за квалифицированной медицинской помощью", – рассказал Амангельды Кулимбетов.

Фото: freepik

Как понять, что в носу или ухе инородный предмет

Родителей должно насторожить любое непривычное, нехарактерное для ребенка поведение, особенно если оно возникает внезапно и не связано с простудой или другими очевидными причинами. При попадании инородного предмета в нос чаще всего страдает одна сторона: появляется односторонняя заложенность, затрудненное дыхание, неприятный или гнилостный запах из носа, слизистые или гнойные выделения.

Ребенок может говорить "в нос", изменяется тембр голоса, появляется храп во сне или частое беспричинное покашливание, особенно по ночам. Иногда дети становятся капризными, отказываются от еды, жалуются на дискомфорт, но не могут четко объяснить, что именно их беспокоит.

"Если инородное тело находится в ухе, симптомы тоже могут нарастать постепенно. Ребенок жалуется на боль, чувство распирания или заложенности, шум, писк или "эхо" в ухе, может снижаться слух – малыш начинает переспрашивать, не реагирует на обращенную речь. В более тяжелых случаях появляются выделения из уха, неприятный запах, повышается температура тела, что свидетельствует о развитии воспаления. У маленьких детей признаки могут быть косвенными: беспокойство, плач, постоянные прикосновения или почесывание уха, нарушения сна", – рассказала Малика Расулова.

Иногда дети сами признаются, что засунули в нос или ухо посторонний предмет, особенно, если это произошло недавно. Однако гораздо чаще они не придают случившемуся значения, забывают об этом или боятся рассказать взрослым, опасаясь наказания. Именно поэтому любые подозрительные симптомы требуют внимания родителей и своевременного обращения к врачу, даже если ребенок уверяет, что с ним "все в порядке".

Фото: freepik

Что нельзя делать категорически

Главная ошибка, которую совершают родители, – это попытка самостоятельно извлечь предмет подручными средствами.

"Если вы обнаружили что-то постороннее в носу или ухе ребенка, ни в коем случае не старайтесь доставать это сами. Очень часто таким образом предмет проталкивают еще глубже или провоцируют осложнения – кровотечение, травму слизистой, а в случае уха даже повреждение барабанной перепонки", – предупреждает Малика Расулова.

Особенно опасны мелкие предметы – детали конструктора, шарики и даже пластилин. Они легко смещаются, застревают и могут вызвать воспаление. Именно поэтому врачи советуют выбирать игрушки с крупными деталями, а занятия с пластилином и мелкими элементами проводить только под присмотром взрослых.

Если есть малейшее подозрение, что ребенок засунул что-то в нос или ухо, лучше не экспериментировать и не ждать, пока "само пройдет". Осмотр у лор-врача, профессиональное удаление инородного тела и, при необходимости, лечение – самый безопасный и правильный путь. Детское любопытство неизбежно, но именно от взрослых зависит, не обернется ли оно серьезной угрозой для здоровья.