Логопед Анна Джирарди рассказала, почему дети засовывают в нос мелкие предметы. По ее мнению, это происходит из-за сильного любопытства, стремления подражать другим и неспособности осознавать риски в раннем возрасте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, любопытство детей это естественная часть их развития и важный способ познания мира, поэтому иногда малыши используют предметы не по назначению, например, проглатывают их или засовывают в нос.

Многочисленные исследования показали, что подражание играет важную роль в развитии ребенка. Это активирует определенные важные нейронные пути в мозге. Подражание особенно важно при обучении языку, а также при освоении двигательных навыков, таких как ходьба, хлопки, ловля мяча, махание рукой и письмо.

Когда взрослые подносят к лицу различные предметы (например, губную помаду или салфетки), отмечает издание, дети часто решают сымитировать подобные жесты, что может привести к неожиданным последствиям. Маленькие яркие предметы, вещи с интересной текстурой или предметы, напоминающие еду, особенно привлекательны для малышей.

Джирарди добавила, что когнитивные способности маленьких детей недостаточно развиты для того, чтобы оценивать риски и последствия определенных действий. Это может увеличить риск неумышленного причинения вреда своему здоровью.

Ранее сообщалось, почему у детей ускорилось половое созревание, выяснили ученые.