Монеты, булавки от сглаза и магнитный неокуб: какие предметы извлекают из желудков детей

Малыши активно познают мир, пробуя предметы не только на ощупь, но и на вкус. И нередко мелкие детали попадают в их желудок. Zakon.kz узнал, что из несъедобного оказалось не по зубам детям.

В Многопрофильной городской детской больнице №2 Астаны есть необычный стенд. Он украшен монетами, ключами, брелками, пуговицами, булавками, ухочисткой и другой мелочью. Его смастерили местные врачи.

Фишка в том, что эти предметы побывали в желудке маленьких пациентов. Теперь это демонстрация для взрослых: не оставлять без внимания детей. Ведь, изучая мир, они могут попробовать на вкус даже несъедобное, что чревато последствиями.

Фото: предоставлено Динатом Кожекеновым

Это еще не все. Медики завели деревянный ящик, который уже полон батарейками, невидимкой, орехами и даже золотой сережкой, гвоздями, а также монетами. Их тоже достали из пищевода детей.

"Наша больница – единственная в Астане, в которой оказывается хирургическая помощь детям. А проглатывание инородных тел относится к хирургической патологии. Все пострадавшие дети столицы и близлежащих районов попадают к нам", – пояснил заместитель директора по медицинской части Многопрофильной городской детской больницы №2 Астаны Динат Кожекенов.

Фото: предоставлено Динатом Кожекеновым

Случаи, когда дети проглатывают разные предметы, врачи уже не называют редкими. И статистика внушающая: в прошлом году в больницу за помощью обратились 4 914 маленьких пациентов, 281 из них был госпитализирован, а в этом году число обращений уже достигло 3 369, 201 получил стационарное лечение.

"Ежедневно поступает несколько детей, проглотивших инородные тела. Чаще всего это маленькое чадо от шести месяцев до пяти лет. Но в большинстве случаев страдают малыши. Они, ползая, натыкаются на полу на мелкие предметы. А все, что им попадается под руки, они пробуют на зуб и проглатывают". Динат Кожекенов

Обычно чужую вещь для организма удаляют малоинвазивным путем, тогда госпитализация пациенту не требуется. Но бывают курьезные случаи, когда его необходимо оперировать.

"К примеру, мелкие металлические или пластмассовые шарики, скрепки, монеты номиналом 1, 5, 20 тенге – из-за того, что размером небольшие, чаще всего выходят сами естественным путем со стулом. Таких пациентов мы не госпитализируем, отправляем на амбулаторное наблюдение. Но если предметы не выходят, прилипают или застревают где-то, они могут вызвать пролежни в этой части желудочно-кишечного тракта, в последующем образовывая перфорации, то есть дырки. Или если попадут в дыхательные пути, соответственно, какая-то часть легкого не дышит, тогда развивается пневмония или нагноение легкого. А если закрывается начало дыхательных путей, то человек задыхается". Динат Кожекенов

Фото: из личного архива Дината Кожекенова

К наиболее опасным Динат Кожекенов относит неокубы. Конструктор-головоломка из множества магнитных шариков способен пронзить, отравить и даже убить детский организм.

"Шары магнетизированы между собой. Из них формируют разные фигурки. Но эти магниты довольно сильные. Чаще всего дети их проглатывают по несколько штук. Они, попадая в желудочно-кишечный тракт, могут разъединиться в разные части и после притягиваться друг к другу, тем самым вызывая кишечную непроходимость. Также они могут образовать дырки в кишечнике. Были случаи, когда после таких инородных тел наступала смерть. В некоторых странах запретили продавать эту игрушку. Мы тоже не раз поднимали этот вопрос. К нам много таких пациентов обращается. Даже приходится по несколько операций им делать, потому что шарики настолько мелкие, что по рентгену видишь, а во время операции трудно найти их в желудочно-кишечном тракте". Динат Кожекенов

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Несмотря на обыденность фактов проглатывания, сами случаи порой шокируют даже врачей. Они из детского организма вынимают иголки, булавки, украшения, батарейки и даже гвозди.

"На моей практике было, что за одну смену поступило двое детей до года, которые проглотили открытую булавку. У нас же народ суеверный: чтобы не сглазили ребенка, родители прикрепляют на верхнюю одежду булавки. Они мелкие, мягкие и довольно острые. Дети вырывают их, кладут в рот, случайно проглатывают. В обоих случаях открытая булавка застряла в пищеводе. Благо истории завершились счастливым концом. Нам удалось спустить булавки в желудок, развернуть и заново вытащить, не повреждая пищевод. Но так не всегда получается. Бывает, что протыкается пищевод. А при его повреждении развивается заболевание и шансы выжить – 50 на 50". Динат Кожекенов

Примечательно то, что рентген распознает только металлические инородные тела. А пластмассовые и полиэтиленовые изделия невозможно просканировать. Тем более съедобные продукты, которые могут представлять угрозу для неокрепшего организма.

"Детям до трех лет нежелательно давать орешки. Они не умеют правильно есть такие продукты. Малыши могут поперхнуться семечками, фисташками, миндалем. Они легко попадают в дыхательные пути и вызывают серьезные заболевания, такие как пневмония и абсцесс". Динат Кожекенов

Фото: предоставлено Динатом Кожекеновым

Практика показала, что любопытство к поеданию подозрительных атрибутов могут проявлять не только маленькие дети, но и подростки.

"Подросток 11-12 лет проглотил три монеты по 50 тенге. По одной штуке подряд. Ребенок психологически здоровый, но не смог объяснить, почему он так сделал. В целом, практика показала, что школьники проглатывают предметы, пытаясь показать фокусы. Так и монеты вытаскивали, колпачки". Динат Кожекенов

Летальные исходы происходят как раз из-за крупных предметов, которые попадают в дыхательные пути, не пропускают кислород в легкие и человек задыхается.

"Чаще всего взрослые видят, как ребенок что-то проглотил. Однако если беда случилась тайком, то стоит обратить внимание на следующие симптомы: после каждого приема пищи появляется рвота или же возникает приступообразный кашель, бывают признаки кишечной непроходимости. Все зависит от того, в какое место попало инородное тело". Динат Кожекенов

По словам замдиректора больницы, прежде всего инциденты происходят из-за того, что родители недостаточно следят за своими детьми.

Если взрослые не углядели за чадом, они могут оказать первую помощь и попробовать вытащить предмет. Для этого маленьких детей лучше положить животом на колени взрослого, опустить ему голову ниже и постучать между лопатками. Или, наоборот, положить на спину и произвести пять толкательных движений в области мечевидного отростка и проверить ротовую полость. Эту манипуляцию проводят до тех пор, пока не восстановится дыхание ребенка.

Для детей постарше можно использовать прием Геймлиха. Встать позади пострадавшего, обхватить его руками, сцепив их в "замок", чуть выше пупка, под реберной дугой. Сильно надавить на его живот, резко сгибая руки в локтях. Повторить прием несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.

А если инородное тело попало в желудок, кишечник или же в пищевод, такие маневры не помогут. Лучше не рисковать и поскорее обратиться за медицинской помощью.