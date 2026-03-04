Спорт вернул вкус к жизни: 78-летняя алматинка тягает 90 кг

И в старости можно оставаться красивой, энергичной и влюбленной в жизнь. Это лучшее время заботы о себе для воплощения смелых желаний. Именно так поступает 78-летняя Светлана Казанцева. Zakon.kz расскажет, как пенсионерка вместо отдыха на диване предпочла тягать железо в тренажерном зале.

Совсем скоро, а точнее 22 марта, алматинке Светлане Казанцевой исполнится 79 лет. Но ее преклонный возраст совсем не ощущается. Она рушит стереотип о среднестатистической пенсионерке. Все благодаря спорту.

"Я 1947 года рождения. Проработала по специальности геологом, сначала в поле, потом в проектном институте. В 68 лет впервые пошла в тренажерный зал, потому что болели ноги, правая рука не поднималась. У меня протрузия межпозвоночного диска. Чтобы сесть в автобус, столько усилий требовалось, без помощи поручней не могла взобраться. А моя дочь Валентина Тарасова – тренер по пауэрлифтингу, у нее столько регалий, она чемпионка мира. Пришла к ней и сказала: "Все, Валюха, я не могу, давай говори, что мне делать". Она составила программу. И уже через три недели я забыла, что у меня рука не поднималась, а через год стала нормально ходить. Сейчас я легко могу добежать до автобуса и запрыгнуть в него". Светлана Казанцева

Дочь, видя впечатляющие результаты, записала маму на соревнования. У нее появился личный тренер. Успех не заставил себя долго ждать, она стала единственной казахстанкой, выступающей в категории 70+.

"Становая тяга у меня была 90 кг, жим лежа – 45 кг, приседание – тоже 45 кг. Но два года два назад меня "кусал" энцефалит, и все результаты обнулились. Я вернулась к тренировкам через месяц. И опять начала буквально с двухкилограммовых дисков, постепенно увеличивая вес. Свои достижения привела в норму. Тягу 90 кг два года не могла взять, буквально несколько месяцев назад наконец подняла, пришла к своему старому рекорду. Жим лежа пока 40 кг беру, и приседание 35-40 кг получается". Светлана Казанцева

Нередко у пенсионерки спрашивают, с кем она соревнуется, ведь у нее на помосте даже соперников нет. Победить собственную лень и слабость – уже неплохо.

"В 70+ я единственная выступаю. Мне даже внук говорит: "Ой, зачем тебе медали, ты-то на соревнованиях одна". Я отвечаю, что борюсь сама с собой. Мне становится отрадно видеть собственный рост. И речь не про рекорды, а понимание, что я еще в силах побороться и мой труд оказался не напрасным". Светлана Казанцева

И вправду, бабушка может дать фору даже молодежи. Хотя она больше хочет быть для них примером. Сейчас атлетка тренируется три раза в неделю у Ивана Давыденко.

"В зале есть женщина, которая старше меня на полгода, мы с ней стали подружками. Но она просто для своего здоровья ходит. А в соревнованиях я участвую одна. Мужчины даже за 60 лет часто встречаются, а вот женщины 50+ большая редкость". Светлана Казанцева

Собеседница призналась, что в тренажерном зале молодежь восхищается ею. Часто они недоумевают, почему их мамы и бабушки не хотят вести здоровый образ жизни.

"За эти 10 лет я очень часто замечаю в зале новые лица, но они месяц позанимаются и потом исчезают. Молодежь говорит: "Ой, какой у вас возраст! Моей маме 50 лет, но она лежит на диване". Я отвечаю: "Это ее выбор". Они просят разрешение: "Можно вас снять для мамы и показать ей". Я говорю: "Да, пожалуйста!". Может, кого-то мои подходы поднимут с дивана. Я очень радуюсь, когда слышу: "Я на вас посмотрела и пошла заниматься". А такое было много раз. Да, у меня колени иногда болят, спина может подхватить. Но если тренируюсь, мне становится легче. А если я буду лежать, то вообще не встану". Светлана Казанцева

Свою спортивную жизнь алматинка демонстрирует в соцсетях. Большинство поддерживают ее, а на хейтеров она уже не реагирует.

"Я веду свой канал сама. Цели раскручивать его не было. Закинула видео, смотрю, его посмотрели 200 человек. Следующее – 300. Просмотры росли, я подумала, значит, это интересно людям. Сейчас на меня подписано больше двух тысяч человек. В декабре моя публикация с соревнований набрала 88,5 тыс. лайков. 99% комментаторов отзываются хорошо, но есть и те, кто пишет: "Да зачем вам это надо?". Сначала я им отвечала, но дочь сказала не обращать внимания. Я теперь не реагирую, а делаю то, что мне приносит удовольствие". Светлана Казанцева

Спорт вернул Светлане Казанцевой вкус к жизни, разнообразил ее будни, придал сил. Эта история больше не про возраст, а про выбор: принять ситуацию или двигаться дальше.

Данный материал не является медицинской рекомендацией. Прежде чем принять решение о занятиях физической культурой или спортом, посоветуйтесь со своим врачом.