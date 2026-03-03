Ел сырое мясо и ездил на оленьей упряжке: первый казахстанец посетил самый холодный полюс Оймякон

После затяжной зимы обычно казахстанцы стремятся отправиться в теплые края и понежиться под лучами солнца. Однако Берик Есенгалиев предпочитает нетипичный отдых. Zakon.kz расскажет, как житель Атырау стал первым казахским туристом, посетивший самый холодный полюс Оймякон.

Много лет назад Берик Есенгалиев прочел книгу Бронни Вэра "Пять откровений о жизни" – она целиком перевернула его сознание. Если коротко: это произведение про сиделку, ухаживающую за смертельно больными пациентами. Атыраусец не хотел потом в старости, как герои мемуара, жалеть о том, что не сделал того, чего хотелось, когда у него была возможность. Главным его желанием стали путешествия. С тех пор он сбился со счету, сколько стран посетил. И прошлый, 2025 год, выдался щедрым на поездки.

"Раньше совмещал несколько работ, был инженером по технике безопасности и координатором по логистике. Сейчас нигде не работаю, уже год как на сокращении. Мой образ жизни – экстремальные путешествия. Люблю быть в тех местах, куда обычно туристы не ходят. Активно езжу по разным странам. Только в 2025 году успел побывать в Монголии, Бурятии, России, Индии, Дагестане, ОАЭ, посмотрел большую часть Казахстана. Много трудился и откладывал на свои мечты, также в последнее время появляются желающие спонсировать мои поездки". Берик Есенгалиев

В 2026 году путешественник открыл для себя Республику Саха (Якутию). Он отправился туда 11 января больше чем на месяц.

"До Якутска добирался девять дней на поездах. Возвращался точно так же – 18 дней ушло только на дорогу туда и обратно. Потратил около 320 тыс. рублей, в тенге по курсу на сегодня это чуть больше 2 млн тенге. В Якутии много удивительного. Меня интересовало, как люди живут при таком морозе, чем питаются, их традиции, быт, красоты тайги". Берик Есенгалиев

Погода на удивление оказалась довольно мягкой для якутских зимних месяцев -47°С. Казахстанец посетил самые известные туристические локации.

"Захватывающе было на Ленских столбах. Я шел туда один. Страшно, потому что по моей тропинке проходили следы зверей, возможно, волков. В тайге тепло, а на высоте – мерзлота. Поднимался больше 2 800 м вверх. Мне хотелось снять хороший контент, но из-за дикого мороза дрон не запустился. Однако был счастлив, что водрузил там флаг Казахстана. Я стал первым казахстанским туристом, который посетил полюс холода зимой, мне даже за это вручили сертификат". Берик Есенгалиев

Соотечественник с восхищением отозвался о Музее мамонта им. П. А. Лазарева, в котором представлены настоящие костные остатки древних животных. А вот про "Царство вечной мерзлоты", расположенное внутри горы, можно говорить долго. В леднике восемь ледовых комнат, в которых круглый год -10°C. Они обставлены различными скульптурами, где-то можно отдохнуть, а где-то загадать желания.

"Посетил музей, побывал в институте вечной мерзлоты, посмотрел единственный в мире гараж, который греется льдом. Ковал нож у мастера. Увидел, как выделывают шкуру и шьют из нее различные изделия. Наблюдал за рыбалкой. Заглянул на сельскохозяйственный рынок, где продавали зайцев, голубику, домашнюю морковь, большой ассортимент морепродуктов. Местные жители оказались очень гостеприимными, они угостили меня традиционной замороженной сырой рыбой и мясом. Если их макать в соль и черный молотый перец, получается очень вкусно. Мне понравилось кататься на оленьей упряжке – животные легко управляются, послушные и очень быстро разгоняются". Берик Есенгалиев

Житель Атырау обратил внимание на то, что некоторые традиции якутян очень схожи с нашими. Берик Есенгалиев специально приготовил для них казахский бешбармак с казы, чем они были довольны и похвалили вкус угощения.

"Я решил их тоже познакомить с нашей культурой, привез с собой вкусные колбасы и казы. Приготовил бешбармак. Я, конечно, не повар, но они остались очень довольны, сказали, что было безумно вкусно, особенно казы и тесто. Про казахстанцев они знают, что когда-то наши предки жили вместе. Но при монгольском нашествии их предки переселились в северные края, и за ними никто не погнался, потому что там холодно. Также, когда пришли арабы, они тоже не стали до них добираться из-за морозов, поэтому у них сохранились свои традиции и религия. Я заметил, как наши құрақ көрпе, сшитые из разноцветных кусочков материала, очень похожи, особенно орнаменты на них". Берик Есенгалиев

О своих приключениях 40-летний автор рассказывает в своем Instagram. За ним наблюдают 177 тыс. пользователей.

"Одна из моих целей – показать мир тем людям, которые не могут себе позволить путешествовать, а также разбудить желание обойти Землю у тех, кто боится начать, считает, что это сложно, слишком затратно и небезопасно". Берик Есенгалиев

Якутия – очень интересное направление, считает путешественник, но она больше подойдет для людей, которые любят активный отдых. Казахстанец надеется, что этой весной ему удастся побывать в Непале, чтобы показать подписчикам, как собирают "безумный" мед, который содержит природные нейротоксины. Они попадают в него из нектара рододендронов.

Также он намерен подняться к тибетским монахам, познакомиться с их традициями и бытом.

