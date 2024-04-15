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Жена 78-летнего Евгения Петросяна раскрыла имя дочери

Жена 78-летнего Евгения Петросяна раскрыла имя дочери, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 13:31 Фото: Instagram/bruhunova
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз. Эта новость в марте 2024 года была одной из обсуждаемых тем в сфере шоу-бизнеса. Спустя некоторое время жена известного юмориста озвучила и другие подробности, сообщает Zakon.kz.

35-летняя Татьяна Брухунова опубликовала совместное фото с дочерью на странице в Instagram. Как оказалось, девочку зовут Матильда и 13 апреля 2024 года ей исполнилось шесть месяцев.

"Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!" – говорится в описании к публикации.

Стоит отметить, что у супругов разница в возрасте 43 года. В 2020 году у пары родился мальчик. Также у комика есть старшая дочь Викторина, которой 55 лет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 13:31
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 13:31

В конце 2023 года писатель рассказал подписчикам, как поставил на место телефонного мошенника.

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