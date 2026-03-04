Особенности внешней политики: роль Казахстана на международной арене

В условиях текущих геополитических реалий Казахстан продолжает строго придерживаться принципов крайнего прагматизма в своей внешней политике. О том, какова сегодняшняя роль страны на международной арене, и в чем смысл ее стратегии, – в обзоре Zakon.kz.

Сегодняшняя общемировая экономическая нестабильность и геополитическая турбулентность указывают на то, что текущее мироустройство, основанное на неукоснительном соблюдении всеми основных принципов международного права, находится под серьезной угрозой.

Тем не менее, как видится, не все это понимают, на фоне чего вся мировая политика активно скатывается к откровенному популизму, огульным обвинениям друг друга, так называемой “игре мышцами” и провокациям. Как итог, рано или поздно весь мир может подойти к очередной неконтролируемой гонке вооружений, в том числе в классе оружия массового уничтожения, остановить который без масштабных жертв будет практически невозможно.

В этом случае казахстанская дипломатия, как бы там и кто бы не заявлял, выглядит более чем зрело, выверенно и осознанно.

В чем особенности и сила

Стратегия казахстанской дипломатии и реализуемого страной внешнеполитического курса, в первую очередь, ориентирована на многовекторность через выстраивание партнерских/союзнических отношений со всеми мировыми игроками в условиях соблюдения собственных интересов.

На этом фоне казахстанская дипломатия в своих шагах активно опирается на существующие требования неукоснительного соблюдения всеми базовых принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.

Касым-Жомарт Токаев неоднократно с полей международных саммитов публично отмечал, что Казахстан против любого проявления хаоса. Именно поэтому все заявления и комментарии, делающиеся первыми лицами государства по происходящим в мире событиям, всегда сдержанны и без лишних эмоций.

Казахстанская внешняя политика уж точно не про популизм, которого и так в сегодняшнем мире более чем предостаточно. Она предпочитает действия пустым заявлениям и разговорам.

Основная цель такой стратегии – не допустить скатывания отдельных стран и целых регионов в пучину бесконечных конфликтов и противоречий, поскольку весь мир максимально взаимозависимый. То есть, если плохо одному, то от этого могут пострадать и все остальные.

Следовательно, все заявления, делаемые официальной Астаной, исходят только из расчета того, чтобы суметь сохранить пространство для маневра и коридоры возможностей для переговоров и урегулирования. Это, к слову, позволяет руководству Казахстана сохранять свой авторитет на международной арене, отстаивать собственные интересы и находить общий язык со всеми мировыми центрами силы.

Принципиальность позиции в конфликтах

При возникновении острых противоречий и вооруженных конфликтов Казахстан придерживается политики нейтралитета и не пытается выбирать конкретную сторону, даже в тех случаях, когда это в некотором роде может отвечать его определенным интересам.

В Казахстане понимают, что воинственная риторика в мире сегодня и так зашкаливает. Об этом открыто заявил глава государства в ходе своего выступления в Университете Организации Объединенных Наций в Токио в конце декабря 2025 года.

"Количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордные 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты". Касым-Жомарт Токаев

В этой связи Казахстан на международной арене продолжает продвигать идею о необходимости построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.

В Казахстане считают обязательным к соблюдению всеми мировыми игроками трех основных принципов – суверенное равенство государств, уважение территориальной целостности и мирное сосуществование. Следовательно, любой конфликт должен решаться не через силу, а через диалог за столом переговоров на справедливых для всех условиях.

К слову, этими принципами и обусловлена реакция официальных лиц государства на все происходящие в мире события. То есть самое главное – не делать резких выводов, не дать возможности для поляризации мнений, не создавать дополнительных условий для эскалации и сохранить возможности для диалога, особенно в условиях, когда общемировая обстановка настолько напряжена, что может вспыхнуть в любой момент.

В этом случае поведение официальных дипломатов Казахстана и его первых лиц можно сравнить с действиями сапера на минном поле – одно неправильное движение, и может произойти взрыв.

Роль на международной арене

Казахстан давно является активной частью общемировой политики, а президент РК благодаря своему опыту, мудрости и стратегическому мышлению и вовсе входит в число наиболее уважаемых и авторитетных политиков на международной арене. Это подтверждается как благоприятным отношением к Казахстану со стороны зарубежных стран, так и отдельными заявлениями их лидеров.

На сегодняшний день Казахстан имеет дипломатические отношения со 186 государствами мира, а казахстанские граждане обладают правом безвизового или упрощенного въезда на территории более 80-ти стран. Дополнительно в настоящее время ведутся переговоры об упрощении визового режима со странами Евросоюза.

Наряду с этим наша страна является постоянным членом более 40 международных организаций. В их числе ООН, ОБСЕ, ШОС, Организация Исламского Сотрудничества, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, СВМДА, ОТГ, ВТО, МАТАТЭ, Международная организация труда и т.д.

Казахстан также активно взаимодействует с Организацией экономического сотрудничества и развития, МВФ, Всемирным Банком, АБР, Европейским Банком реконструкции и развития, ЕАБР и является участником "ОПЕК+".

На этом фоне стоит отметить, что без присутствия Казахстана в настоящее время не обходится ни одно крупное по мировым меркам мероприятие. Его позицию и мнение слушают на Генеральной Ассамблеи ООН, активно приглашают для участия в саммитах "Большой двадцатки", стремятся проводить с ним переговорные процессы как в двустороннем формате, так и по формуле "C5+1", а также приглашают вступить в БРИКС.

Активно привлекается Казахстан и для участия в международных гуманитарных миссиях. В этом направлении президент Казахстана поддержал инициативу Соединенных Штатов и вошел в число немногих участников международной миссии "Совет мира".

"Мир еще не видел подобных инициатив – по своей сути это беспрецедентный шаг, поскольку инновационная концепция, или проект "Мир через созидание", имеет все шансы стать реальностью благодаря нашим совместным усилиям", – отмечал Токаев в одном из своих выступлений.

Не отказывается Казахстан и от прямого участия в миротворческой деятельности. Так, начиная с 2014 года казахстанские миротворцы на постоянной основе принимают активное участие в миссиях по поддержанию мира под эгидой ООН в различных регионах мира, включая Ливан, Западную Сахару, Кот-д’Ивуар, Центральноафриканскую Республику, Мали и Демократическую Республику Конго.

А в 2024 году ООН и вовсе предоставил Казахстану право на размещение контингента под своим собственным флагом на Голанских высотах для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Все это напрямую доказывает то, что Казахстан благодаря своей выверенной и прагматичной внешнеполитической стратегии сумел не только доказать ее эффективность в текущих условиях, но и стать крупным игроком международной политики, с позицией которого считаются и соглашаются.