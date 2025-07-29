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Общество

Искусство баланса: как многовекторная политика укрепляет позиции Казахстана

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 10:46 Фото: Zakon.kz
В условиях постоянно меняющейся геополитической реальности, где многие страны сталкиваются с невероятным внешним давлением, Казахстан последовательно выстраивает свою внешнюю политику, опираясь в первую очередь на собственные национальные интересы, сообщает Zakon.kz.

Эта стратегия, получившая название многовекторности, все чаще получает высокую оценку как внутри страны, так и за ее пределами. Политика страны воспринимается как взвешенная и продуманная, а ее дипломатический стиль – как прагматичный и ориентированный на реальность, без лишних эмоций и декларативных заявлений.

"Политический тяжеловес" мирового уровня

Политолог Эдуард Полетаев отмечает, что Касым-Жомарт Токаев все чаще получает высокую оценку за рубежом. В экспертной среде его называют "политическим тяжеловесом" мирового уровня.

"Президент Токаев всеми действиями дает понять: стабильность, прагматизм и открытость к диалогу – ключевые принципы, на которых строится его линия. И поддержка этой линии другими странами делает Казахстан предсказуемым и надежным партнером, голос которого звучит все увереннее как на региональном, так и на глобальном уровне".Эдуард Полетаев

Российский политолог Виталий Млечин также подчеркивает, что лидер Казахстана "говорит, как есть".

"В выступлениях Токаева слышен голос профессионала, для которого главнейшим приоритетом остаются интересы государства и его граждан, но без излишнего пафоса, с четким пониманием международной обстановки и внутреннего запроса на стабильность".Виталий Млечин

Многовекторность: баланс и сотрудничество

Уникальность политики Казахстана проявляется в стремлении к развитию дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в мировых делах и представляющими для страны практический интерес. Как отмечает политолог Константин Калачев:

"Многовекторность не означает отказ от союзнических отношений. Взаимоотношения – равноправные, и они подкреплены конкретными совместными проектами практически во всех сферах, поскольку президент Касым-Жомарт Токаев – надежный союзник и партнер".Константин Калачев

Эта политика позволяет Казахстану сохранять независимость, способствовать экономическому росту и укреплять свой авторитет на международной арене. Основные проявления многовекторности включают:

  • Развитие широких дипломатических связей. Казахстан установил дипломатические отношения с более чем 180 странами, включая Китай, США, страны Европы и регионы Центральной Азии. Это демонстрирует стремление к сбалансированному взаимодействию со всеми ключевыми игроками, независимо от их политических или экономических блоков.
  • Приверженность миролюбию и международной безопасности. Закрытие Семипалатинского ядерного полигона и отказ от ядерного арсенала стали символом миролюбивой политики Казахстана и его значимого вклада в международную безопасность.
  • Внешнеполитическая стратегия строится на прагматизме, миролюбии и нейтралитете в острых международных конфликтах. Казахстан выступает за диалог, равноправное партнерство и "мягкую силу".
  • Активное участие в многосторонних международных и региональных объединениях. Казахстан активно участвует в ООН, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, ОБСЕ, а также развивает двусторонние связи со странами Центральной Азии и другими регионами мира.
  • Политика баланса между крупными державами. Казахстан поддерживает отношения как с восточными, так и с западными и исламскими странами, выступая своего рода арбитром в международных конфликтах (например, роль в астанинском формате переговоров по Сирии). В отдельных аспектах (например, при голосовании в ООН) Казахстан проявляет готовность поддерживать разные силы, в зависимости от национальных интересов, а не идеологии той или иной страны.
  • Привлечение инвестиций и развитие экономики. За счет диверсификации внешних партнеров и поиска баланса между интересами Востока и Запада Казахстан активно развивает экономическое и инвестиционное сотрудничество с разными регионами, включая Юго-Восточную Азию. Это позволяет минимизировать внешнеполитические риски и расширять экономические возможности страны. В условиях глобальных конфликтов Казахстан также предлагает Евросоюзу альтернативные логистические маршруты для обеспечения энергетической безопасности, сохраняя при этом нейтралитет и экономический фокус.
  • Внутренняя политика защиты национальных интересов и социальной стабильности. Поддержка местных производителей и развитие промышленности являются частью комплексного подхода, неразрывно связанного с внешней политикой.

Таким образом, многовекторная политика проявляется как умение Казахстана гибко лавировать между интересами различных мировых центров силы, обеспечивая устойчивое развитие, безопасность и положительный имидж страны на международной арене.

Внутренняя повестка: языковое и культурное многообразие

Важным сигналом, регулярно исходящим от президента Касым-Жомарта Токаева, является поддержка языкового и культурного многообразия внутри страны. Он не раз напоминал, что каждый казахстанец имеет право общаться на удобном ему языке. "Как удобно, так и надо говорить", – подчеркивал он. По мнению президента, знание нескольких языков – это богатство. Он считает, что свободное владение молодежью государственным, иностранными и языками межнационального общения лишь укрепляет страну.

"По мнению президента, знание нескольких языков — это богатство. Молодежь свободно владеет казахским, русским, английским, и это, по его словам, лишь укрепляет страну".Эдуард Полетаев

Цифры и факты

Многовекторность политики Казахстана прямо связана с экономическими и внутренними процессами, поскольку она создает условия для стабильности и развития в сложной геополитической среде 2025 года.

Вот как именно многовекторность проявляется в экономике и внутренней политике:

  • Баланс внешних отношений позволяет Казахстану привлекать инвестиции из разных регионов мира, включая Китай (около 22% инвестиций), Россию (около 15%) и Европейский союз (около 10%), что снижает экономические риски и расширяет возможности для роста.
  • Казахстан сохраняет роль важного транспортно-логистического хаба в рамках инициативы "Один пояс – один путь", что усиливает его позиции как центра экономического сотрудничества между Востоком и Западом.
  • Многовекторная политика способствует устойчивому росту ВВП, который по итогам первых месяцев 2025 года превысил 6%, в том числе за счет роста промышленности и сельского хозяйства.
  • Казахстан продолжает играть важную роль в международном посредничестве и безопасности, прежде всего через Астанинский формат переговоров по Сирии (инициатива с 2017 года) и новые региональные проекты, включая экологическую безопасность и сотрудничество в Центральной Азии
  • Внутренняя политика, связанная с многовекторностью, ориентирована на поддержку местного производства и цифровой экономики, что уже способствует увеличению доли отечественной продукции и росту социальной стабильности.

Таким образом, многовекторность - это не только внешнеполитический курс, но и философия, которая обеспечивает стране гибкость, диверсификацию экономических партнеров и устойчивое развитие в условиях сложных международных вызовов 2025 года.

Отметим, что 29 июля 2025 года Касым-Жомар Токаев проведет в Анкаре переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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Айсулу Омарова
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