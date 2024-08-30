Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько воды нужно пить в день

Сколько воды нужно пить в день, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:38 Фото: freepik
Правильное потребление воды – ключ к поддержанию здоровья и хорошего самочувствия. Однако многие задаются вопросом, сколько именно воды нужно пить каждый день, чтобы обеспечить оптимальный уровень водного баланса. Как определить точную норму, разбирался Zakon.kz.

Чтобы правильно определить потребность в воде, в первую очередь следует учитывать собственный вес.

Взрослый человек должен пить из расчета на 1 кг веса 20-40 мл. К примеру, при весе 70 кг человек в сутки должен пить до 1,7-2 литров воды. 

Вместе с тем стоит определять свою индивидуальную норму с учетом образа жизни, состояния здоровья и климата.

Учитывайте следующие факторы:

  • Физическая активность: Увеличьте потребление воды, если занимаетесь спортом или физически активной деятельностью.
  • Климат: В жарком климате или при высокой температуре воды нужно больше из-за потерь жидкости.
  • Состояние здоровья: Заболевания, высокая температура или другие медицинские состояния могут увеличить потребность в воде.
  • Рацион питания: Пища, богатая солью, специями или сахаром, требует большего количества воды для балансировки.
  • Цвет мочи: Прозрачная или светло-желтая моча обычно свидетельствует о хорошем уровне увлажнения, тогда как темная моча может быть признаком недостатка жидкости.

Важно: не превышать суточную норму, так как можно вывести полезные минералы из организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какие продукты повышают артериальное давление.

Читайте также

офисный стиль, одежда
Дизайнер назвала семь идеальных вещей для работы в офисе осенью
Пожарно-тактические учения, пожарные учения, противопожарные учения
Что делать, если дома случился пожар, рассказали спасатели
Самые скандальные знаки зодиака
Названы самые скандальные знаки зодиака
Аймира Муксулова
Интересное 2024 год Здоровье Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
Нацбанк, Казахстан, тенге
Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: