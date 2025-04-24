Сколько дней человек может прожить без воды

Последствия обезвоживания критичны и иногда приводят к летальному исходу. Cколько человек способен прожить без воды, от чего это зависит и как понять, что началось обезвоживание, в материале Zakon.kz.

В среднем человек может прожить без воды до недели. Но все индивидуально и зависит от возраста, состояния здоровья и конкретных условий. Иногда этот срок сокращается всего до трех дней.

Для сравнения: без еды (но с употреблением жидкости) человек способен прожить гораздо дольше – почти до трех месяцев.

Вода играет решающую роль в работе организма: с ней выводятся токсины, она участвует в терморегуляции, регулирует кровообращение. При недостатке жидкости наступает обезвоживание.

Что провоцирует обезвоживание организма

Недостаточное потребление жидкости. Рекомендуемая норма употребления воды около 25-30 мл на килограмм веса тела. Обезвоживание наступает при дефиците 40-50 мл воды на килограмм массы. Потеря 20-25% жидкости чаще приводит к летальному исходу.

Высокая температура окружающей среды. При экстремально сильной жаре организму нужно больше жидкости для нормальной терморегуляции. Наше тело охлаждает себя самостоятельно через пот. Чем жарче, тем больше потоотделение. Дефицит воды нарушает этот процесс и провоцирует обезвоживание.

Прием мочегонных или слабительных. Бесконтрольный прием мочегонных или слабительных средств может стать причиной дефицита воды и электролитов. Некоторые лекарства достаточно агрессивно воздействуют на организм, выводя не только лишнюю жидкость, но и питательные вещества. Такие лекарства принимают только по назначению врача.

Инфекционные заболевания. Некоторые инфекции и вирусы сопровождаются обильным стулом или частой рвотой. Все это приводит к избыточной потере жидкости. Без восполнения запасов может развиться обезвоживание.

Чрезмерные физические нагрузки. Дефицит воды в организме может возникнуть при длительных физических нагрузках. На это влияет продолжительность и интенсивность упражнений, температура окружающей среды, материал тренировочной одежды. При обильном потоотделении организм теряет не только воду, но и минеральные вещества. Поэтому спортсменам важно контролировать питьевой режим. Для этого профессиональные спортсмены нередко употребляют специальные электролитные напитки.

К симптомам обезвоживания относятся:

общее недомогание;

сонливость;

сильная жажда;

мышечная слабость;

быстрая физическая и психоэмоциональная утомляемость.

Врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов подчеркивает, что вода и любая другая жидкость, содержащая воду, является главным компонентом при избавлении от обезвоживания.

"Лучший подход к предотвращению обезвоживания – соблюдать рекомендуемую суточную норму потребления жидкости – от 2,7 до 3,7 литров в день (не только воды, а именно всей жидкости). Это рекомендуемое количество не является абсолютным значением. На него влияют несколько факторов: погода, прием лекарств, общее состояние здоровья". Сабухи Самедов

Последствия обезвоживания

Нехватка жидкости в организме вызывает каскад негативных проявлений: от ухудшения когнитивных функций и замедления метаболизма до серьезных нарушений работы почек, сердечно-сосудистой системы и угрозы жизни.

Потеря человеком более 25% жидкости в организме может привести к летальному исходу.

Особенно обезвоживание опасно для маленьких детей и пожилых людей, говорит Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине в разговоре с изданием РБК Life.

Самый продолжительный зарегистрированный случай выживания без пищи и воды – 18 дней. Этот рекорд принадлежит 18-летнему Андреасу Михавецу. 1 апреля 1979 года его поместили в тюремную камеру и попросту забыли: вспомнили о мужчине только 18 апреля. Все это время Михавец находился "за решеткой" без еды и воды. Как ему удалось выжить? По одной версии, он облизывал прохладные стены тюремной камеры, чтобы получить воду, которая конденсировалась из воздуха.

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