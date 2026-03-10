Семей топит талой водой: фоторепортаж из "казахстанской Венеции"

Жители Семея столкнулись с последствиями сезонных паводков. Снег и дождь превратили улицы в водоемы, занятия в школах отменили, частный сектор под угрозой подтопления. На 10 марта откачано более 15 тыс. куб. м воды. Как выглядит город в дни оттепели, посмотрел Zakon.kz.

Семейчане шутят: "С наступлением марта в город пришла мягкая зима!". После 40-градусных февральских морозов первый весенний месяц принес долгожданное потепление.

Однако плюсовая температура скоро сменится морозом. В Семее наглядно видно, как весна борется с зимой за возможность вступить в свои права. Дождь, который накануне превратил город в испытательный полигон, сегодня сменился снегом.

Городские "водоемы" на фоне заснеженных деревьев выглядят хоть и грустно, но весьма живописно, говорят горожане.

В результате пешеходы теряют терпение, автовладельцы – "ходовку". Обстановка на дорогах непростая. Городские власти объявили об осложнении паводковой ситуации.

Люди столкнулись с тремя основными проблемами: это огромные лужи на проезжей части и на тротуарах, дорожные ямы, которых не видно под водой, и угроза затопления частных подворий.

Корреспондент Zakon.kz проехал по частному сектору, который в эти дни оказался в центре внимания коммунальщиков. С 6 марта 2026 года в Семее начали откачивать талую воду, чтобы оградить дома семейчан от затопления. А с 9 марта эту работу усилили.

На некоторых улицах можно увидеть инертный материал, который завезли сюда для отсыпки дворов. Жители по необходимости "баррикадируют" им свои участки.

По информации ДЧС области Абай, на номер экстренной службы 112 поступило больше 200 обращений от горожан с просьбой защитить их имущество от затопления.

К некоторым домам вода еще только подбирается. Одни ограждаются от возможной беды при помощи отсыпки, другие, зная о сезонной проблеме, основательно зацементировали свою территорию, перекрыв путь для воды.

Много воды собирается на перекрестках. Автовладельцы на свой страх и риск заезжают в "водоемы". Иногда там их поджидает неприятный сюрприз – огромные ямы. Поэтому количество обращений в местные станции техобслуживания растут пропорционально глубине луж и числу выбоин.

Из-за скопления воды, которая собирается на одних и тех же участках ежегодно, возникают заторы на дорогах. Система "ливневок" – это редкое явление в Семее. Дороги строят без учета дренажно-ливневой канализации. Часть имеющихся люков закатана в асфальт, другая часть забита мусором. А то, что осталось, не справляется с огромным потоком талой воды.

От паводков страдают и пешеходы. Многие переходы залило водой. Поэтому людям приходится искать проходимые участки прямо на проезжей части.

Вывоз снега – это работа акимата, уверены большинство семейчан. Власти же призывает к солидарной ответственности. Поиск истины приводит к тому, что горы снега лежат близ проезжих частей и превращаются в огромные лужи. В результате многие тротуары сейчас выглядят как непроходимая полоса препятствий.

10 марта в Семее отменили занятия для школьников 1-11-х классов первой и второй смены в связи с ухудшением погодных условий и гололедом. Уроки проходят в дистанционном формате.

Ожидается, что уже завтра, 11 марта, город и вовсе превратится в каток из-за надвигающихся морозов.

В данное время в Семее работают силы и средства разных служб по откачке талой воды и ограждению от затопления частных подворий.

В ликвидации последствий паводковой ситуации задействованы 250 человек от местных исполнительных органов, 24 сотрудника ДЧС области Абай и военнослужащие войсковой части. Задействовано 30 мотопомп, 68 ассенизационных машин, а также погрузчики и самосвалы для вывоза снега.

Жители Семея отправляют фото и видео сезонной проблемы в социальные сети. По словам горожан, самые сложные и опасные участки расположены по улице Мичурина, где в последние два года требуется основательный ремонт дорожного покрытия, на улицах поселка Мирный, по улице Каржаубайулы, на проспекте Ауэзова, по улице Бауыржана Момышулы. Также автовладельцы делятся локациями, куда лучше не заезжать либо быть предельно осторожными из-за "подводных ям".

Семейчане в шутку называют свой город "казахстанской Венецией" и очень надеются, что городские власти решат проблему, и первый месяц весны снова станет поводом для радости. К слову, улицы и дома сейчас топит не только в городе, но и в некоторых районах области Абай.