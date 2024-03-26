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Законодательство РК

В Коянды 40 человек откачивают талые воды и устраняют подтопления частных домов

В с.Коянды 40 человек откачивают талые воды и устраняют подтопления частных домов, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 04:13 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что в Акмолинской области в селе Коянды талыми водами подтоплены три частных дома и два временных жилых сооружений. Сотрудники областного ДЧС откачали уже 48 тыс. куб. м. талых вод, передает Zakon.kz.

"Работают силы и средства ДЧС Астана и Акмолинской области и МИО в порядке 42 человек л/с и около 20 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС.


Ранее сообщалось, что в селе Коянды проводят усиленные противопаводковые мероприятия, так как местные жители требовали объявить ЧС из-за паводков.


До этого мы писали, что в Аягозе Абайской области талые воды подтопили дворовые участки. Сейчас талые воды там также активно откачивают.


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