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Законодательство РК

В Семее закончили работы по откачке талых вод

В Семее закончили работы по откачке талых вод, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 08:37 Фото: скриншот
В МЧС РК доложились по ситуации в Семее. По их данным, с улиц города откачано более 1500 куб. метров воды, сообщает Zakon.kz

В ведомстве отметили, что по улицам Щорса, Кирпичный, 3-я Лодочная, поселок Восточный и Подгорная, а также в других частях Семея проводились работы по откачке воды, совместно с ГККП "Теплокомэнерго" развозится инертный материал.

"Сотрудниками Департамента производились работы по откачке воды из дворовых территорий по улицам Красина, Садовая и Менжинского. Дополнительно для расчистки арычной системы привлечены силы и средства В/Ч 68303 МЧС. В настоящее время с улиц города откачано более 1500 куб. метров воды", - говорится в сообщении МЧС.


Всего в работах задействованы более 60 человек личного состава и более 20 единиц техники. Работы по откачке талых вод завершены, проводится мониторинг обстановки по улицам города.

Ранее сообщалось, что и в Жетысуской области из-за обильного снеготаяния затопило дворовые участки.

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Елена Вебер
Абайская область Семей
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