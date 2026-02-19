Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием
По версии специалистов, реализующих международный проект "Knowledge for all", Казахстан продолжает активно улучшать свою сферу образования, что позволило ему по итогам 2025 года не только подняться в глобальном рейтинге индекса знаний с 74-го места на 72-е, но и увеличить свой итоговый показатель до 46,63 балла (по данным на 2024 год, индекс знаний Казахстана оценивался в 45,6 балла).
Что за рейтинг
Глобальный рейтинг стран по индексу знаний составляется на ежегодной основе и является фактической демонстрацией того, насколько в целом в том или ином государстве совершенствуется система образования и как используется в этом случае инновационный подход.
Кроме того, этот рейтинг, по версии его авторов, позволяет в полной мере оценить создаваемые в странах мира условия для развития человеческого капитала.
Сам рейтинг составляется специалистами программы развития ООН совместно с международным Фондом знаний имени Мохаммеда ибн Рашида аль Мактума в рамках реализуемого ими проекта "Knowledge for all".
Итоговый индекс знаний рассчитывается на основе оценок целого ряда критериев. Наиболее важными из них являются:
- доступ населения к образованию;
- состояние сферы образования (дошкольное, среднее, среднее специальное, высшее);
- исследовательская и научная деятельность (развитие научной сферы, авторские разработки и качество проводимых исследований);
- внедрение в образовательный процесс инновационных подходов и информационно-коммуникационных технологий;
- состояние экономики и финансирование сферы образования.
Каждое направление оценивается по шкале от 0 до 100, где 100 – наилучший результат. После полученные результаты агрегируются и сводятся к среднему показателю по той же шкале.
Всего в обновленном рейтинге отмечены показатели 141 государства мира, а средний общемировой индекс знаний составил 47,83 балла.
Лидеры по индексу знаний
Первую позицию данного рейтинга занимает Швеция с итоговым индексом в 68,28 балла.
Следом за ней расположилась Финляндия (итоговый индекс в 67,99 балла), а лидер 2024 года Швейцария опустилась на третью строчку с итоговым показателем в 67,91 балла.
В десятку лучших по индексу знаний также входят: Дания (66,84 балла), Нидерланды (67,99 балла), Люксембург (66,48 балла), США (66,24 балла), Великобритания (65,82 балла), Норвегия (65,77 балла) и Австрия (64,99 балла).
Страны СНГ
Лидером по индексу знаний на пространстве СНГ в 2025 году стала Беларусь. Она в глобальном рейтинге занимает 50-е место с итоговым показателем в 51,38 балла.
На втором месте среди стран Содружества, согласно данному рейтингу, разместилась Россия (61-я строчка в общемировом зачете с итоговым индексом в 48,4 балла), а на третьем – Армения (64-я строчка с итоговым индексом в 47,97 балла).
Далее идут Казахстан (72-е место с итоговым индексом в 46,63 балла), Узбекистан (78-е место с итоговым индексом в 45,88 балла), Кыргызстан (87-е место с итоговым индексом в 44,45 балла) и Азербайджан (100-е место с итоговым индексом в 42,39 балла).
Показатели Таджикистана в обновленном рейтинге "Knowledge for all" не учитывались.
Где хуже всего
Хуже всех по версии составителей рейтинга с образовательной сферой дела обстоят в Чаде. Его итоговый индекс составил всего 23,43 балла.
Также в число худших в мире по показателю индекса знаний вошли: Нигер (25,82 балла), Демократическая Республика Конго (26,32 балла), Ангола (27,96 балла) и Буркина-Фасо (28,17 балла).