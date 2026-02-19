#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
489.3
578.94
6.38
Статьи

Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием

рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:29 Фото: Zakon.kz
По итогам 2025 года Казахстан улучшил свой показатель в глобальном рейтинге по индексу знаний, сообщает Zakon.kz.

По версии специалистов, реализующих международный проект "Knowledge for all", Казахстан продолжает активно улучшать свою сферу образования, что позволило ему по итогам 2025 года не только подняться в глобальном рейтинге индекса знаний с 74-го места на 72-е, но и увеличить свой итоговый показатель до 46,63 балла (по данным на 2024 год, индекс знаний Казахстана оценивался в 45,6 балла).

Что за рейтинг

Глобальный рейтинг стран по индексу знаний составляется на ежегодной основе и является фактической демонстрацией того, насколько в целом в том или ином государстве совершенствуется система образования и как используется в этом случае инновационный подход.

Кроме того, этот рейтинг, по версии его авторов, позволяет в полной мере оценить создаваемые в странах мира условия для развития человеческого капитала.

Сам рейтинг составляется специалистами программы развития ООН совместно с международным Фондом знаний имени Мохаммеда ибн Рашида аль Мактума в рамках реализуемого ими проекта "Knowledge for all".

Итоговый индекс знаний рассчитывается на основе оценок целого ряда критериев. Наиболее важными из них являются:

  • доступ населения к образованию;
  • состояние сферы образования (дошкольное, среднее, среднее специальное, высшее);
  • исследовательская и научная деятельность (развитие научной сферы, авторские разработки и качество проводимых исследований);
  • внедрение в образовательный процесс инновационных подходов и информационно-коммуникационных технологий;
  • состояние экономики и финансирование сферы образования.

Каждое направление оценивается по шкале от 0 до 100, где 100 – наилучший результат. После полученные результаты агрегируются и сводятся к среднему показателю по той же шкале.

Всего в обновленном рейтинге отмечены показатели 141 государства мира, а средний общемировой индекс знаний составил 47,83 балла.

Лидеры по индексу знаний

Первую позицию данного рейтинга занимает Швеция с итоговым индексом в 68,28 балла.

Следом за ней расположилась Финляндия (итоговый индекс в 67,99 балла), а лидер 2024 года Швейцария опустилась на третью строчку с итоговым показателем в 67,91 балла.

В десятку лучших по индексу знаний также входят: Дания (66,84 балла), Нидерланды (67,99 балла), Люксембург (66,48 балла), США (66,24 балла), Великобритания (65,82 балла), Норвегия (65,77 балла) и Австрия (64,99 балла).

Страны СНГ

Лидером по индексу знаний на пространстве СНГ в 2025 году стала Беларусь. Она в глобальном рейтинге занимает 50-е место с итоговым показателем в 51,38 балла.

На втором месте среди стран Содружества, согласно данному рейтингу, разместилась Россия (61-я строчка в общемировом зачете с итоговым индексом в 48,4 балла), а на третьем – Армения (64-я строчка с итоговым индексом в 47,97 балла).

Далее идут Казахстан (72-е место с итоговым индексом в 46,63 балла), Узбекистан (78-е место с итоговым индексом в 45,88 балла), Кыргызстан (87-е место с итоговым индексом в 44,45 балла) и Азербайджан (100-е место с итоговым индексом в 42,39 балла).

Показатели Таджикистана в обновленном рейтинге "Knowledge for all" не учитывались.

Где хуже всего

Хуже всех по версии составителей рейтинга с образовательной сферой дела обстоят в Чаде. Его итоговый индекс составил всего 23,43 балла.

Также в число худших в мире по показателю индекса знаний вошли: Нигер (25,82 балла), Демократическая Республика Конго (26,32 балла), Ангола (27,96 балла) и Буркина-Фасо (28,17 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Поддержка дарований: позиции Казахстана в Глобальном рейтинге талантов-2025
10:41, 04 декабря 2025
Поддержка дарований: позиции Казахстана в Глобальном рейтинге талантов-2025
Где в мире самый свободный интернет и на каком месте Казахстан
12:16, 30 января 2026
Где в мире самый свободный интернет и на каком месте Казахстан
Казахстан улучшил позицию в мировом индексе социального прогресса
15:08, 04 февраля 2024
Казахстан улучшил позицию в мировом индексе социального прогресса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
16:43, Сегодня
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
16:28, Сегодня
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
16:14, Сегодня
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
15:56, Сегодня
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: