Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием

По итогам 2025 года Казахстан улучшил свой показатель в глобальном рейтинге по индексу знаний, сообщает Zakon.kz.

По версии специалистов, реализующих международный проект "Knowledge for all", Казахстан продолжает активно улучшать свою сферу образования, что позволило ему по итогам 2025 года не только подняться в глобальном рейтинге индекса знаний с 74-го места на 72-е, но и увеличить свой итоговый показатель до 46,63 балла (по данным на 2024 год, индекс знаний Казахстана оценивался в 45,6 балла).

Что за рейтинг

Глобальный рейтинг стран по индексу знаний составляется на ежегодной основе и является фактической демонстрацией того, насколько в целом в том или ином государстве совершенствуется система образования и как используется в этом случае инновационный подход.

Кроме того, этот рейтинг, по версии его авторов, позволяет в полной мере оценить создаваемые в странах мира условия для развития человеческого капитала.

Сам рейтинг составляется специалистами программы развития ООН совместно с международным Фондом знаний имени Мохаммеда ибн Рашида аль Мактума в рамках реализуемого ими проекта "Knowledge for all".

Итоговый индекс знаний рассчитывается на основе оценок целого ряда критериев. Наиболее важными из них являются:

доступ населения к образованию ;

; состояние сферы образования (дошкольное, среднее, среднее специальное, высшее) ;

; исследовательская и научная деятельность (развитие научной сферы, авторские разработки и качество проводимых исследований) ;

; внедрение в образовательный процесс инновационных подходов и информационно-коммуникационных технологий ;

; состояние экономики и финансирование сферы образования.

Каждое направление оценивается по шкале от 0 до 100, где 100 – наилучший результат. После полученные результаты агрегируются и сводятся к среднему показателю по той же шкале.

Всего в обновленном рейтинге отмечены показатели 141 государства мира, а средний общемировой индекс знаний составил 47,83 балла.

Лидеры по индексу знаний

Первую позицию данного рейтинга занимает Швеция с итоговым индексом в 68,28 балла.

Следом за ней расположилась Финляндия (итоговый индекс в 67,99 балла), а лидер 2024 года Швейцария опустилась на третью строчку с итоговым показателем в 67,91 балла.

В десятку лучших по индексу знаний также входят: Дания (66,84 балла), Нидерланды (67,99 балла), Люксембург (66,48 балла), США (66,24 балла), Великобритания (65,82 балла), Норвегия (65,77 балла) и Австрия (64,99 балла).

Страны СНГ

Лидером по индексу знаний на пространстве СНГ в 2025 году стала Беларусь. Она в глобальном рейтинге занимает 50-е место с итоговым показателем в 51,38 балла.

На втором месте среди стран Содружества, согласно данному рейтингу, разместилась Россия (61-я строчка в общемировом зачете с итоговым индексом в 48,4 балла), а на третьем – Армения (64-я строчка с итоговым индексом в 47,97 балла).

Далее идут Казахстан (72-е место с итоговым индексом в 46,63 балла), Узбекистан (78-е место с итоговым индексом в 45,88 балла), Кыргызстан (87-е место с итоговым индексом в 44,45 балла) и Азербайджан (100-е место с итоговым индексом в 42,39 балла).

Показатели Таджикистана в обновленном рейтинге "Knowledge for all" не учитывались.

Где хуже всего

Хуже всех по версии составителей рейтинга с образовательной сферой дела обстоят в Чаде. Его итоговый индекс составил всего 23,43 балла.

Также в число худших в мире по показателю индекса знаний вошли: Нигер (25,82 балла), Демократическая Республика Конго (26,32 балла), Ангола (27,96 балла) и Буркина-Фасо (28,17 балла).