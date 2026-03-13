Из потребителей в создатели: как в Рудном воспитывают инженеров будущего

В этой школе нет скучной теории: подростки сразу берут в руки паяльники, запускают симуляторы и создают первые цифровые продукты. В городе Рудный Костанайской области детей учат не просто пользоваться технологиями, а мыслить как инженеры, сообщает Zakon.kz.

Не магия кнопок, а инженерия

Общественное объединение "Jardem" в 2025 году получило грант для расширения детской школы программирования. На эти деньги купили 10 современных компьютеров и оборудование для курсов по управлению дронами, включая квадрокоптеры.



"Класс для занятий уже готов, сейчас мы формируем первые группы детей, которых будем обучать спортивному управлению FPV-дронами, готовим тренировочную программу. Уже установили симуляторы на компьютерах", – рассказал руководитель общественного объединения "Jardem" по адаптации и социализации Максим Фролов.

Фото: Максим Фролов

Сегодня в Рудном не хватает образовательных площадок, где дети могли бы попробовать себя в IT и инженерии. Задумка инициаторов проекта заключается в том, чтобы подростки города не отставали от сверстников из крупных городов. Они поставили перед собой задачу создать площадку по спортивному пилотированию и программированию.

"Ничего подобного у нас в городе нет. Сейчас использование дронов активно развивается и расширяется. Их применяют не только в кино, но и в сельском хозяйстве, в спасательных операциях и во многих других сферах. Первоначально интерес к дронам проявил мой 10-летний сын, а теперь и для меня пилотирование стало хобби, и я изучаю его. Пока тренируюсь на симуляторе. Мы взяли за основу спортивное пилотирование или спортивные гонки дронов, будем обучать, развивать направление, проводить соревнования, со временем сформируем команду и будем представлять город и область на республиканских турнирах", – добавил Фролов.

По словам собеседника, пока проект находится в тестовом режиме, но уже сейчас ребята учатся управлять техникой с инструктором, развивать реакцию и пространственное мышление, техническое понимание устройств, изучают технологии и программирование. Интерес у детей уже сейчас большой, и он будет нарастать.

Фото: Максим Фролов

"Для них это уже не только видеоигра, но и работа с техникой, и спорт. Мы делаем акцент на навыках: ученики изучают устройство дронов, основы аэродинамики, тренируются на симуляторах и получают базовые навыки по настройке и ремонту техники. Наша цель – не просто научить ребят "летать", а показать им, как работают современные технологии изнутри", – пояснил руководитель объединения.

Создатели технологий

В школе планируют сделать так, чтобы будущие инженеры формировались не после окончания колледжа или вуза, а начиная со школьной скамьи.

"Сейчас Рудный ассоциируется с промышленностью и горным делом, но мы хотим, чтобы у него появилось новое современное цифровое лицо. Наша школа действует второй год, и мы видим, как это интересно детям, как у них горят глаза. Мы помогаем им понять цифровой мир, изучить основы программирования, управления, в том числе использование искусственного интеллекта", – добавил собеседник.

Для этого в школе создают для детей среду, где они могут не только потреблять технологии, как обычные пользователи, но и стать инженерами, разработчиками, специалистами по автоматизации. Им показывают, что, используя IT-технологии и ИИ, можно делать такие проекты, которые позволят начать зарабатывать, а также улучшить жизнь людей.

"Уверен, что постепенно сформируется новое поколение IT-среды города. И вполне возможно, что из Рудного выйдут отличные программисты, спортсмены по пилотированию дронов или операторы. У нас дети уже делают разные интересные вещи. Например, создают чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, делают простые мобильные приложения, пробуют разрабатывать свои мини-игры. Для нас важно, чтобы ребенок не просто что-то изучал, а прошел весь путь от идеи до готового проекта, который можно показать другим", – подчеркнул Максим Фролов.

Фото: Максим Фролов

Упор на практику

По мнению собеседника, сегодня детей действительно невозможно оторвать от технологий и интернета. Но, на его взгляд, этого и не нужно делать. Суть этой проблемы заключается в том, что именно ребенок делает в цифровом мире. Можно просто сидеть и бесконечно смотреть контент, а можно учиться создавать свои программы, игры, сервисы.

"В обычной школе информатика часто остается теорией. У нас дети сразу начинают делать реальные вещи. Они придумывают идеи, создают свои проекты, пробуют их тестировать, работают в командах и учатся рассказывать о том, что сделали. Наша задача простая – помочь детям почувствовать, что они могут не просто пользоваться технологиями, а создавать их. Если раньше дети мечтали стать блогерами, то сегодня мы стараемся показать им, что можно стать создателем технологий", – рассказал Фролов.

Отдельное направление в обучении связано с искусственным интеллектом. Сейчас в школе запустили небольшой проект, где подростки учатся создавать простые AI-приложения. Ребята пробуют делать чат-ботов, сервисы с использованием искусственного интеллекта и небольшие цифровые продукты. Смысл в том, чтобы они понимали, что AI – это не только что-то сложное, а инструмент, с помощью которого можно создавать свои проекты уже в подростковом возрасте.

"Один из активных учеников – 13-летний Анатолий. Он делает свой первый IT-проект. К нам он пришел со своей идеей, она была сырой, рисковой, требует мозгов и дисциплины. Я взял его в наставничество, и мы будем работать над воплощением его проекта в жизнь", – отметил Максим Фролов.

По его словам, фактически это попытка научить подростков не только пользоваться интернетом, но и понимать, как создаются цифровые сервисы. Анатолий сейчас проходит весь путь, как настоящий стартапер. Он формулирует идею, думает над логикой сервиса, тестирует гипотезы и учится рассказывать о своем проекте.

"Я начал создавать простую цифровую платформу, где подростки смогут выполнять полезные задания, например, сходить в магазин, почистить снег, помочь с уборкой, тем самым получать опыт и зарабатывать свои первые небольшие деньги. Что получится из моей идеи, я пока не знаю, но намерен идти до победы. Уверен, что через 10 лет технологии будут управлять почти всем, и хочу быть одним из тех, кто их создает", – поделился подросток.

Для детей это не просто кружок, а возможность почувствовать себя настоящими инженерами. Они учатся мыслить, создавать и воплощать идеи. И, возможно, именно из этих классов выйдут будущие программисты, конструкторы и пилоты, которые будут определять технологическое развитие региона.